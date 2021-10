Seconda edizione del premio Verona outside the wall. Dopo Angelo Branduardi che ha ritirato il premio per la prima edizione venerdì 29 ottobre alle ore 17 nella prestigiosa cornice dell hotel 2 Torri, sarà Alice che incontrerà il pubblico per il prestigioso riconoscimento. L'ingresso è libero fino al raggiungimento dei posti disponibili con obbligo di green pass e mascherina.