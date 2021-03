Sedia gaming: come scegliere la migliore per te

Come scegliere la migliore sedia gaming per te? Quando parliamo di sedie da gioco , ci riferiamo ad un modello di seduta in vista di quelle persone che non solo trascorrono molte ore davanti al computer, ma che vogliono fare un ulteriore passo avanti e vogliono " il meglio del meglio " anche in termini di materiali e design. Una giusta sedia gaming ti aiuterà a migliorare di livello, nel mondo dei videogiochi, specialmente se per te, dedicare ore e ore al gioco non è più un semplice hobby! Un accessorio fondamentale per il montaggio del tuo allestimento, quindi, è una buona sedia. Non solo ti aiuterà a stare a tuo agio per ore, ma può anche avere un impatto positivo sulle tue prestazioni. Vediamo quindi assieme come scegliere la miglior sedia gaming per te!

Sedia gaming: modelli

Vediamo assieme i modelli più diffusi in commercio:

Rocker da gioco : Molto grandi e comode in quanto si muovono come una sedia a dondolo, sono dotate di un pieno supporto per la schiena. A nostro avviso l'opzione migliore per giocare sulla tua console.

: Molto grandi e comode in quanto si muovono come una sedia a dondolo, sono dotate di un pieno supporto per la schiena. A nostro avviso l'opzione migliore per giocare sulla tua console. Sedia da gioco con supporto fisso : come suggerisce il nome, è fissa, cioè a differenza di una sedia da ufficio, con la quale ha molte somiglianze, non prevede le ruote. Ovviamente, trovandosi su un supporto, è possibile ruotare di 360 gradi. Sono ideali per giocare al computer in quanto includono buone protezioni lombari e cervicali, alcune hanno anche i braccioli.

: come suggerisce il nome, è fissa, cioè a differenza di una sedia da ufficio, con la quale ha molte somiglianze, non prevede le ruote. Ovviamente, trovandosi su un supporto, è possibile ruotare di 360 gradi. Sono ideali per giocare al computer in quanto includono buone protezioni lombari e cervicali, alcune hanno anche i braccioli. Sedia pilota da gioco : questa è la scelta migliore se ti piacciono i videogiochi di corse automobilistiche o di aviazione, poiché hanno un volante e un pedale. Sono destinati all'uso con il computer, poiché includono un supporto per il monitor.

: questa è la scelta migliore se ti piacciono i videogiochi di corse automobilistiche o di aviazione, poiché hanno un volante e un pedale. Sono destinati all'uso con il computer, poiché includono un supporto per il monitor. Sedia Gaming borsa a fagiolo: Come suggerisce il nome, assomigliano a un sacchetto di fagioli . Sono comode, ma non forniscono molto supporto alla schiena, quindi sono consigliate solo per i giocatori di console molto occasionali.

Come suggerisce il nome, assomigliano a un sacchetto di fagioli . Sono comode, ma non forniscono molto supporto alla schiena, quindi sono consigliate solo per i giocatori di console molto occasionali. Sedia da gioco racing: sono le più comuni, poiché sono molto simili alle sedie da ufficio. Sono dotate di ruote e di una maniglia per regolare l'altezza e l'inclinazione, alcune includono anche i poggiatesta.

Sedia gaming: funzioni extra

Quando si sceglie una poltrona da gaming si punta soprattuto sul design e su caratteristiche ergonomiche, ma in alcuni casi gli accessori in più permettono di avere un modello che rende il gioco più coinvolgente. Ad esempio ci possono essere poltrone con:

altoparlanti integrati : solitamente presenti sui modelli a dondolo perché più grandi, si possono trovare nella parte posteriore o sui braccioli e rendono il gioco più coinvolgente. Gli speaker hanno dei comandi che possono essere controllati a distanza o porte audio per collegarli alle cuffie;

: solitamente presenti sui modelli a dondolo perché più grandi, si possono trovare nella parte posteriore o sui braccioli e rendono il gioco più coinvolgente. Gli speaker hanno dei comandi che possono essere controllati a distanza o porte audio per collegarli alle cuffie; sistema di vibrazione: l’accessorio è molto più raro e anche costoso, ma assicura un’esperienza immersa totale perché possono vibrare nei momenti importanti del gioco come succede con i controller.

Sedia gaming: compra online

Sedia da gaming professionale

Sedia gaming con massaggio

Sedia gaming con poggiapiedi

Sedia gaming con schienale reclinabile

Sedia gaming cuscini per collo e lombare