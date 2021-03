Sanremo 2021, la scaletta della prima serata: Ibra, la confessione dei Maneskin e molto altro

Prende il via la 71esima edizione del Festival della musica italiana, con il primo appuntamento che vede in lista 13 dei 26 Big e 4 delle Nuove proposte, per un totale di 17 esibizioni

Al via questa sera, il Festival di Sanremo, l'evento canoro più atteso d'Italia, giunto alla sua 71esima edizione. Le luci dell'Ariston sono pronte per illuminare la parata di stelle, che si esibiranno per la prima volta senza pubblico presente in teatro. In questa prima serata potremmo ascoltare 13 dei 26 Big e 4 delle Nuove proposte, per un totale di 17 esibizioni. A queste si aggiungerà un ricco parterre di ospiti, tra cui il tanto discusso Zlatan Ibrahimovic, che presenzierà come ospite per tutte le puntate della kermesse e che durante la conferenza stampa per la serata del 2 marzo, ha dichiarato, che darà tutto il ricavato in beneficenza.

«I soldi che entrano li diamo in charity, non vi preoccupate», queste le parole dell'attaccante.

Ma non finisce qui, a poche ore dalla prima serata del Festival di Sanremo, in diretta Instagram i Maneskin svelano il loro preferito fra i big. Alla domanda dei fan: "Chi vorreste vincesse ( se non voi stessi)?" il gruppo pop rock italiano formatosi a Roma nel 2015 e composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, ha rispoto che se non vincessero loro vorrebbero premiato "l'amico Max". Insomma pare proprio che Max Gazzé, in gara pure lui questa sera con il brano "Il farmacista", sia il preferito del giovane gruppo romano.

In attesa dell'inizio vi sveliamo l'ordine di scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2021.

Big in gara nella prima serata di Sanremo 2021

Arisa

Colapesce Dimartino

Aiello

Francesca Michielin e Fedez

Max Gazzè

Irama

Madame

Maneskin

Ghemon

Coma_Cose

Annalisa

Francesco Renga

Fasma

Nuove Proposte in gara nella prima serata di Sanremo 2021

La giuria della prima serata del Festival di Sanremo 2021

Le 13 canzoni della sezione Campioni verranno votate dalla Giuria Demoscopica e sarà stilata una classifica delle 13 canzoni/Artisti eseguite in serata.

Le 4 canzoni della in gara da parte dei rispettivi 4 Artisti della sezione Nuove Proposte.

Le canzoni/Artisti saranno votate dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa dal pubblico tramite Televoto. Le prime 2 in classifica accederanno alla Quarta Serata, le altre 2 verranno eliminate dalla competizione.