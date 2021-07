Saldi: su Google caccia agli sconti per moda e lifestyle

Italiani poco attenti al risparmio ma non se si tratta di lifestyle e moda. Rispetto ai vicini francesi e britannici, nel nostro Paese il numero complessivo di ricerche su Googlelegate voucher e sconti è stato 5 volte inferiore. Ma l’Italia fa la differenza su moda e lifestyle, con quest’ultima che risulta la categoria più ricercata, grazie alla grande popolarità dei colossi dell'e-commerce come Amazon ed eBay.

A sancirlo è lo“Smart Shopper Index” diBravoSconto - piattaforma di codici sconto e voucher - che ha stilato una graduatoria dei paesi con i consumatori più attenti alle abitudini di spesa e al risparmio. Sulle ricerche in rete,sono stati analizzati 7 paesi (USA, UK, Germania, Francia, Italia e Polonia) el'Italia è all'ultimo posto con poco più di 5 milioni di ricerche mensili su sconti e offerte.



L'Italia si posiziona invece al 17° posto per abitudine assoluta al risparmio, con un punteggio di -150. Solo il 68% degli italiani ha dichiarato di valutare attentamente ogni acquisto contro il93% dei francesi. E’ quanto emerge dalla speciale graduatoria realizzata da BravoSconto, piattaforma di codici sconto e voucher, che ha messo a confronto i dati ufficiali diffusi dall’’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), Numbeo (database globale sui consumi) e il Dipartimento per l’Agricoltura degli Stati Uniti. E’ stata quindi stilata una graduatoria dei paesi con i consumatori più attenti alle abitudini di spesa e al risparmio in 25 paesi OCSE (su 37, quelli in cui erano disponibili i dati). Li ha poi aggregati in un indice a punti per trovare quali paesi avessero gli acquirenti più esigenti.



Classifica dei Paesi che risparmiano di più



La classifica premia la Francia, seguita da Irlanda e Germania. Seguono Stati Uniti, Norvegia, Belgio, Colombia, Austria, Paesi Bassi, Russia, Ungheria, Corea del Sud, Slovenia, Repubblica Ceca, Estonia, Canada, Italia, Finlandia, Spagna, Regno Unito, Nuova Zelanda, Portogallo, Lettonia, Lituania. Ultima la Polonia.