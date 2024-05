Ristoranti tipici di Verona, dove c'è la vera cucina scaligera

È tempo di entrare nel cuore della cucina veronese, di lasciarsi conquistare dai profumi di quei piatti e prodotti che, forti di una lunga e radicata tradizione, hanno forgiato negli anni il carattere della gastronomia scaligera. La cucina veronese è robusta e decisa, caratterizzata da sapori precisi e inconfondibili che vi porterete nel cuore. I sapori della tradizione scaldano davvero lo spirito e sono il frutto dell’amore e della passione di una cultura enogastronomica attenta e curata.

Eventi Stagionali

Nel corso di quattro settimane all’anno, questi ristoranti propongono una selezione di piatti speciali per celebrare i prodotti tipici veronesi delle quattro stagioni. Da sabato 25 maggio fino al 9 giugno, l’appuntamento è con "Il Ristorante Tipico... a Primavera". In tutti i ristoranti aderenti sarà servito un menù con prodotti stagionali come l’asparago, i 'bisi' di Colognola ai Colli e le fragole e ciliegie delle colline veronesi. Ai piatti sarà abbinata un’offerta di vini locali, privilegiando le denominazioni e le aziende che producono e imbottigliano nella Provincia di Verona.

Ristoranti Tipici a Verona

TRATTORIA TRE MARCHETTI DA BARCA vicolo Tre Marchetti, 19 A/B, Verona

EMANUELCAFE' piazza Bra, 6/A, Verona

AL BERSAGLIERE via Dietro Pallone, 1, Verona

OSTERIA VERONA ANTICA via Sottoriva, 10/A, Verona

RISTORANTE GREPPIA vicolo Samaritana, 3, Verona

OSTERIA AI OSEI via XX Settembre, 124/B, Verona

OSTERIA DOGANA VECIA via Filippini, 3/A, Verona

CAFFE' MONTEBALDO via Rosa, 12, Verona

OSTERIA DAL CAVALIERE piazzetta Scala, 3, Verona

RISTORANTE AL CALMIERE piazza San Zeno, 10, Verona

BOTTEGA VINI vicolo Scudo di Francia, 3, Verona

LA BOTTEGA DELLA RENGA piazza del Porto, 12, Verona

TRATTORIA ALL'ISOLO piazza Isolo, 5/A, Verona

OSTERIA AL BORGO via Longhena, 29/D, Verona

TRATTORIA AL PARIGIN via Trezzolano, 13, Verona

TORCOLINO DA BARCA corso Castelvecchio, 5/A, Verona

OSTERIA DA MONTRESOR via Bionde, 128, Verona

OSTERIA NORI VERONA via Ponte Nuovo, 9/D, Verona

TRATTORIA PANE VINO CASA DELL'AMARONE via Garibaldi, 16/A, Verona

OSTERIA DAL DUCA via Arche Scaligere, 2, Verona

Dove Mangiare a Verona?

Il Comune di Verona, in collaborazione con le storiche realtà gastronomiche della città, propone una lista di ristoranti tipici che garantiscono un menù e una carta dei vini che rispecchiano appieno la tradizione culinaria del territorio. L’iniziativa, nata alcuni anni fa, ha l’obiettivo di valorizzare uno degli aspetti più importanti della cultura di un territorio: il cibo. I ristoranti aderenti all’iniziativa sono sinonimo di qualità, esperienza, professionalità e autenticità, valori che troverete espressi a trecentosessanta gradi, dai menù proposti al servizio.