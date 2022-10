Dal tartufo all’Amarone della Valpolicella, il nuovo menù del ristorante di Villa Cariola

Raffinata selezione di piatti della tradizione rivisitati in chiave moderna con creatività e passione. È questa la proposta del Ristorante di Villa Cariola a Caprino Veronese, affascinante dimora storica e Boutique Hotel 4 stelle immersa nel verde delle colline del Lago di Garda.

Il menù rispecchia pienamente l’attenzione alla tradizione e all’impiego di prodotti locali, quali il Tartufo e l’Amarone, proposti sempre con un tocco innovativo.

Tra i piatti irresistibili: i Tagliolini di pasta all’uovo al Tartufo Nero, Risotto mantecato all’Amarone e Risotto con Asparago verde; tra i secondi, il filetto di manzo al vino Valpolicella e la trota alla gardesana con pinoli e cipolla caramellata.

Ad accompagnare la cena un’eccellente carta vini composta per il 95% da etichette italiane con focus sui vini veneti e del nord Italia, senza dimenticare le proposte toscane: «Il nostro maître è a disposizione per suggerimenti ad hoc per ogni tipologia di piatto lasciando comunque libera scelta a ciascuno degli ospiti» spiega il direttore Omar Gastaldelli. «Gli abbinamenti ideali sono quelli che riescono a mantenere un giusto equilibrio tra i sapori del piatto e le note del vino senza risultare mai invadenti».

Aperto al pubblico tutti i giorni da aprile ad ottobre, il ristorante di Villa Cariola unisce il gusto al relax, offrendo a pranzo e a cena l’eleganza senza tempo delle sale interne e una vista mozzafiato sul paesaggio collinare dalle terrazze panoramiche.

Villa Cariola, dimora storica e Boutique Hotel 4 stelle, si trova a Caprino veronese in loc. Preele, in una affascinate cornice naturale tra le colline il Lago di Garda e la vista del Monte Baldo, tra distese di ulivi e vigneti.