Risotteria Melotti, in tavola le ricette di Mamma Rosetta

Nel cuore della bassa pianura veronese, ad Isola della Scala, la famiglia Melotti coltiva con passione e dedizione le migliori varietà di riso italiane, tra cui il pregiato Vialone Nano e il Carnaroli, dal lontano 1986. Giuseppe Melotti, insieme alla moglie Rosetta e ai figli Luca, Gianmaria e Francesca, si occupa personalmente di ogni fase della produzione: dalla coltivazione alla lavorazione, fino alla vendita del riso che porta il loro nome.

La Risotteria Melotti è in piazza di Isola della Scala, rappresenta l'apice dell'espressione culinaria del risotto veronese, un piatto che ha varcato i confini nazionali grazie all'impegno e alla qualità dei prodotti Melotti.

Risotteria Melotti

La cucina del ristorante, interamente senza glutine, celebra il riso come ingrediente sovrano, proponendo una varietà di risotti e piatti a base di riso, tutti rigorosamente preparati con il raccolto dell'azienda agricola di famiglia.

Tra i piatti tipici che deliziano il palato dei commensali, spiccano la polenta di riso con gorgonzola, gli arancini di riso con salsa al pomodoro, il risotto all'isolana arricchito da arista, pancetta, parmigiano, rosmarino e un tocco di cannella, e il risotto all'Amarone con formaggio monte veronese. Non mancano poi la tagliata all'espresso di riso accompagnata da polenta di riso fritto, la sbrisolona con zabaione e il gelato di riso. Tra i piatti imperdibili, il risotto all'anatra rappresenta una vera e propria esperienza gastronomica da non perdere.

La visione e la passione della famiglia Melotti hanno portato il risotto veronese ben oltre i confini di Isola della Scala, raggiungendo mete internazionali come Manhattan a New York nel 2013, il cuore di Roma vicino a Piazza Navona nel 2017, e infine la splendida Firenze, a due passi dal Duomo, nel 2021. In ogni locale, la Risotteria Melotti offre l'opportunità unica di assaporare un prodotto 100% di propria produzione, invitando i visitatori in un viaggio esclusivo nel mondo del riso.

La Risotteria Melotti non è solo un ristorante, ma un simbolo di tradizione, qualità e innovazione nel panorama culinario italiano, dove il risotto diventa protagonista di un'esperienza sensoriale indimenticabile.