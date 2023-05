Arriva la Risino Week nelle pasticcerie di Verona

Le Pasticcerie d’Elite di Verona hanno organizzato la prima edizione del Risino Week per valorizzare, dal 28 maggio al 4 giugno, un prodotto tipico veronese. Ai clienti che entreranno nelle pasticcerie aderenti verrà spiegato, con il supporto di materiale illustrativo, la storia di questa eccellenza dolciaria preparata tutti i giorni con riso Vialone Nano. Artigianalita?, passione e cura dei dettagli: le Pasticcerie d’Elite si caratterizzano per una collaborazione e un confronto continuo, con l’obiettivo di sfornare ogni giorno dolci buoni e di qualita?.

Risini di Verona - I Risini sono un tipico dolce di pasticceria veronese, che nasce nella campagne dove si coltiva il Vialone Nano. Piccoli cestini monoporzione di pasta frolla, con un ripieno di riso e crema pasticcera, perfetti a colazione o come dessert nel pomeriggio. Chiudete gli occhi e immaginate che delizia: al primo morso assaporiamo il guscio di frolla friabile, al secondo iniziamo a gustarci la crema pasticcera così voluttuosa e profumata al limone, al terzo è finito!

Le pasticcerie d'Elite di Verona, ognuna con le proprie peculiarita?, hanno voluto condividere esperienze e competenze per alzare il livello dei loro prodotti.

Le pasticcerie della Risino Week

PASTICCERIA BATTINI

PASTICCERIA DE ROSSI

PASTICCERIA GRAGNATO

PASTICCERIA MANFRIN

PASTICCERIA PERLA

PASTICCERIA PERLINI

PASTICCERIA ROMA

PASTICCERIA ROSSINI

PASTICCERIA SAN MARCO

Spiega il presidente dell’Associazione Pasticceri di Confcommercio Verona Michele Marcazzan. “In questa prima edizione ci siamo legati, per la materia prima, a Riso Melotti che tra l'altro produce un particolare tipo di riso lillà, ma in futuro potranno esserci altre partnership”.“Vorremmo diventasse un appuntamento fisso nel periodo a cavallo delle festività del 25 maggio e del 2 giugno, in questo il risino è un prodotto ideale per essere gustato a colazione, ma non solo, seduti comodamente davanti al tavolino di una pasticceria”.

Ricetta del Risino di Verona

Ingredienti: 200 grammi di farina tipo 00, 2 tuorli d'uovo, 90 grammi di zucchero, la scorza di 1 limone grattuggiato, 100 grammi di burro, un pizzico di sale, 100 grammi di riso Vialone Nano, 50 grammi di zucchero a velo vanigliato, altri 30 grammi di burro per il ripieno, 600 ml di latte, altri 2 tuorli d'uovo per il ripieno, 1 stecca di vaniglia, un'altra scorza di limone per il ripieno e 2 cucchiai di Rum.

Preparazione - Per iniziare è necessario procedere alla preparazione della pasta frolla: versare la farina su una base piana e realizzare il classico foro al centro. Riporre al suo interno due tuorli d'uova con zucchero, 100 grammi di burro, scorza di limone e sale. Ora impastare il tutto con energia e velocemente in modo da ottenere un impasto liscio ed omogeneo che andrà poi riposto in frigo. Dopo averlo avvolto nella pellicola l'impasto va lasciato riposare in frigorifero per circa una mezz'ora. A questo punto ci si può occupare del ripieno: portare ad ebollizione il latte all'interno di un pentolino, unito con la vaniglia e la scorza di limone. Successivamente aggiungervi sale, zucchero vanigliato e riso Vialone Nano. Lasciare il tutto in cottura per circa 20 minuti, trascorsi i quali aggiungere i 30 grammi di burro e mescolare accuratamente. Ora è necessario attendere che il tutto si raffreddi, dopodiché si può procedere rimuovendo la scorza del limone e aggiungendo i restanti due tuorli d'uovo e i due cucchiai di Rum. Dopo aver mescolato energicamente, il ripieno dei nostri Risini è da ritenersi praticamente pronto. Ora prendere la pasta frolla dal frigo e stenderla. Dopo averli imburrati e infarinati leggermente, rivestire con la pasta frolla una dozzina di stampini a forma ovale o tonda. Aggiungere il ripieno preparato e infornare il tutto nel forno preriscaldato a 180°. Lasciare i Risini in cottura per circa 20 minuti, dopodiché servirli una volta che si sono completamente raffreddati.

Esistono numerose varianti per rendere ancora più gustosa la ricetta tradizionale. È infatti possibile aggiungere ricotta e pere nel ripieno, oppure ricotta e cioccolato, o ancora delle mandorle tritate. Di fatto il risultato sarà sempre un dolce delicato e dal gusto davvero inarrivabile.