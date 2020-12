Cenone di capodanno: ricette semplici e sfiziose per la cena di fine anno

Manca poco al cenone di Capodanno e visto che quest'anno le cene ai ristoranti sono escluse, abbiamo pensato per voi un menù semplice e delizioso da preparare per una serata appetitosa.

Prendete nota delle ricette che vi proponiamo, alcune più semplici, altre un po 'più elaborate, ma tutte super deliziose!

Antipasto per Capodanno carne o pesce

Tagliere di salumi

Per dire addio al 2020 vogliamo scommettere su qualcosa di semplice. La prima idea è quella di mettere in tavola un bel tagliere di salumi, formaggi. Un'idea molto semplice, veloce e perfetta se la accompagniamo anche a delle tigelle e ad un buon vino. Un antipasto gustoso che non necessita ore di preparazione in cucina.

Bicchieri di avocado con gamberi e biscotto al parmigiano

Mettete una fetta di parmigiano o di formaggio in polvere sulla carta da forno antiaderente e passatela al microonde per 1 minuto. Avrete pronto il biscotto al parmigiano. Lessate i gamberi in acqua e sale. Mettete la polpa di avocado nel bicchiere del frullatore. Aggiungete sale e pepe, un pizzico di limone e un cucchiaio di formaggio spalmabile, frullate. Sul fondo adagiate il gambero, la crema di avocado e sopra un altro gambero intero. Completare con il biscotto al parmigiano.

Antipasto vegano per Capodanno

Crema di anacardi con pomodoro confit e semi

Questa tartina alla crema di anacardi con pomodoro candito e semi è perfetta per gli ospiti vegani. Mettete a bagno gli anacardi circa 7 ore prima in modo che ci donino tutta la loro cremosità. Frullare con il succo di mezzo limone, l'olio d'oliva, il sale, l'acqua e il lievito. Otterrete una crema simile al formaggio spalmabile. Tagliate il pane tostato, se è integrale e con semi molto meglio, sarà la base della nostra sana tartina. Spalmare con la crema di anacardi e adagiare il pomodoro confinato o marinato in olio e salsa di soia. Decorate con semi a piacere

Primo piatto per la cena di Capodanno

Pasta sfoglia farcita

È un'opzione molto facile da fare e possiamo anche riempirla con ciò che ci piace di più . Possiamo farcirla con lenticchie alla bolognese con cipolla caramellata , con un paté di verdure fatte in casa o per una versione pescitariana con delle zucchine e salmone affumicato.

Zuppa di verdure : Se volete un antipasto caldo, optate per una zuppa leggera o un consommé . Aggiungete un po 'di miso per un sapore più deciso. Consiglio: non aggiungete troppi noodles , non saranno davvero necessari se avrete dosatoo bene gli altri ingredienti. Infatti nella vostra zuppa potrete sbizzarrirvi con diverse verdure, tagliate tutte molto sottili.

Secondo per la cena di Capodanno

Gamberi alla griglia: Chi non ha mangiato gamberi, gamberi o gamberoni alle cene di Natale? Classico quanto popolare, una ricetta per un capodanno da star che non manca mai.

Tonno in salsa di vino rosso: una combinazione che forse non ti è mai venuta in mente. La ricetta del tonno in salsa di vino rosso è semplicissima, e il consiglio principale è quello di stare molto attenti alla cottura del tonno, poiché è un pesce che se troppo cotto passa da essere delizioso e succoso a secco e difficile da mangiare.

Dolci per Capodanno