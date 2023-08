Riapre la “cucina” della Tenuta Valleselle dove si impara e poi si gusta

Riapre la “cucina” della Tenuta Valleselle, piccolo fiore all’occhiello di Cantine Tinazzi. La casa di campagna sulle colline del lago di Garda, a Bardolino, circondata da 16 ettari di vigneti e uliveti, torna ad organizzare esperienze legate al food per privati ed aziende.

Tra le proposte più apprezzate troviamo le cooking class: gli ospiti – fino a 20 persone – indossano il grembiule di Tinazzi e trascorrono la mattinata insieme ad alcuni dei più rinomati chef del territorio, pronti a dispensare trucchi e consigli. Sotto la loro guida attenta imparano a scegliere i prodotti di stagione, impastare, stendere e preparare la pasta fatta in casa, preparare le ricette tradizionali, il tutto accompagnato sempre daii vini Tinazzi.

Si può scegliere tra tre tipi di menù: da quello base, che prevede un dolce (Tiramisù) e le tagliatelle homemade con sugo di verdure, alle versioni premium e luxury, con 4 piatti in preparazione, completi di antipasto, pasta ripiena fatta in casa, un secondo di carne o pesce e un dolce. In base alle esigenze si possono elaborare menù vegetariani, vegani o privi di determinati allergeni.

A cottura ultimata, dopo una visita al vigneto, arriva il momento tanto atteso del pranzo, alle 13: ci si accomoda intorno al tavolo per condividere i piatti preparati, accompagnati da una selezione dei migliori vini di casa Tinazzi.

TINAZZI

I Tinazzi, nell'antica tradizione veronese, erano recipienti simili a botti dove si metteva l'uva pigiata a fermentare: una famiglia legata al vino persino nell'origine del nome. Non può che cominciare con questo curioso aneddoto la storia di Tinazzi, che inizia alla fine degli anni Sessanta a Cavaion Veronese (VR), grazie all’impegno e alla passione di Eugenio Tinazzi. Gian Andrea Tinazzi, figlio del fondatore, all’epoca ancora diciottenne, segue subito il padre nella conduzione dell’impresa e allarga progressivamente gli orizzonti dell’azienda sia in termini di produzione che di mercati. Animato da uno spirito vivace, intraprendente e proattivo, trasforma negli anni l’azienda di famiglia da una realtà locale, che vende vini veneti DOC a piccole realtà del lago di Garda, all’attuale importante Gruppo esteso tra Veneto e Puglia, regione di grande carattere e dalle crescenti potenzialità qualitative, in cui i Tinazzi sono presenti dal 2001. Sotto la sua guida il gruppo produce vini d’alta qualità, venduti in 55 Paesi nel Mondo. Un'intuizione che ha portato l'azienda a diventare una delle più interessanti realtà della viticoltura italiana, con oltre 100 ettari di vigneti di proprietà e un'ampia proposta di iniziative legate alla cultura contadina e all'accoglienza. Gli importanti premi internazionali, come i riconoscimenti di rinomate riviste come Wine Spectator, Wine Enthusiast e Decanter e gli ottimi punteggi dei critici Luca Maroni e James Suckling sono solo l'ultimo tassello della storia dei vini.

