Quindici anni e 200 burgher alla sagra

Serata da record per la festa del santo patrono di San Pietro Incariano, assalto allo stand dei panini Buns. Il ristorante di Verona specializzato in burger è presente alla sagra che si sta svolgendo in questi giorni. Assieme allo chef, Tommaso e Marco, classe 2007, in una sera hanno sfornato 200 burgers per la festa patronale. Che squadra pazzesca, che vibrazioni stupende. "Viva questi ragazzi, viva tutti i volontari che dedicano il loro tempo alla comunità, viva la Sagra." così ha commentato lo chef di Buns colpito dalla bravura e l'impegno di questi due giovanissimi.

La sagra di San Pietro Incariano

La 41^ edizione della festa termina domenica 3 luglio 2022.

La sagra di San Pietro in Cariano, comune della Valpolicella, è un evento molto sentito in tutta la comunità, che attira molti visitatori, organizzato dalla Parrocchia San Pietro Apostolo di San Pietro in Cariano.

"La Sagra del Patrono ha certamente tanti significati. Vuol dire incontrare persone, stare insieme, fare festa condividendo la gioia di relazioni vere e sincere, in un clima di fraternità e amicizia. In questo cammino si pone anche la sagra, che può diventare un momento di incontro per farci sentire e far sentire agli altri la bellezza dello stare insieme nel nome di Gesù, Colui che trasforma l’acqua delle nostre anfore, della nostra quotidianità, in vino buono, segno della festa. Un grazie sincero a tutti coloro che mettono mente e cuore, braccia e tempo per far sì che l’esperienza risulti bella. Conceda Dio pace al mondo intero e a noi, per l’intercessione di San Pietro nostro Patrono, giorni sereni." Don Giuliano Zanini, parroco