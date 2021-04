Amici a quattro zampe: primavera l'importanza della profilassi del cane

Con l’arrivo della bella stagione, cresce ancora di più il desiderio di uscire con il proprio amico a quattro zampe a fare lunghe passeggiate in mezzo alla natura. È importante sapere però che la primavera, oltre a portare temperature miti e piacevoli per i padroni e i loro cuccioli, può aumentare anche il rischio che questi ultimi vengano colpiti da malattie, principalmente causate da piccoli insetti o parassiti, che provocano un indebolimento del sistema immunitario.

Tra le principali patologie che potrebbero colpire i cani in primavera troviamo la Filariosi cardiopolmonare, causata dalle zanzare, la Leishmaniosi, provocata dai pappataci, oltre a tutte quelle problematiche derivanti da zecche, pulci e pidocchi pericolose anche per l’uomo. È dunque fondamentale capire come proteggere gli amici a quattro zampe attraverso le profilassi corrette, così da proteggerli da attacchi indesiderati.

Dall’esperienza dei veterinari di EpiCura, il primo poliambulatorio digitale in Italia che grazie ad un network di oltre 700 professionisti certificati porta nelle 10 principali città italiane (Torino, Milano, Roma, Firenze, Napoli, Bologna, Brescia, Genova, Catania e Verona) servizi sanitari e socio-assistenziali, 5 semplici consigli da mettere in campo per affrontare con serenità l’arrivo della primavera.

Ecco cinque piccoli suggerimenti per una corretta profilassi vaccinale per il nostro amico a quattro zampe:

EpiCura, oltre la possibilità di prenotare una visita a domicilio per i vostri animali, ha anche potenziato il servizio di consulenza telefonica e di video-consulto con i veterinari appartenenti al network. In questo modo, sarà semplicissimo risolvere piccoli dubbi sul proprio migliore amico a quattro zampe.

