POS crolla il costo per gli esercenti: -50% sul canone mensile

Le commissioni troppo alte sono, da sempre, uno dei fattori che spinge molti esercenti a rifiutare il pagamento tramite POS. Le commissioni applicate dagli istituti alle transazioni effettuate con un POS sono in netto calo, così rileva lo studio di SOS Tariffe.

Dal 30 giugno sono scattate le sanzioni per negozianti e professionisti che non consentono ai clienti di pagare con carta di pagamento invece che in contanti. Secondo l’Osservatorio ConfrontaConti.it e SOStariffe.it nel corso degli ultimi 5 anni si è registrato un crollo del costo del POS in Italia, con la spesa iniziale che si riduce a 22,82 euro (-66,5%) e il canone mensile che scende a 6,60 euro (-63,6%).

POS, in calo i costi fissi e periodici

L’Osservatorio ConfrontaConti.it e SOStariffe.it, infatti, ha realizzato una serie di simulazioni per quantificare il calo percentuale registrato dalla spesa media da sostenere per l’utilizzo di un POS come strumento per accettare pagamenti. L’indagine ha preso in considerazione tre profili diversi: il libero professionista, il negoziante e il ristoratore.

Per un libero professionista si registra un calo sostanziale della spesa legata al POS. Tale calo va da un minimo del 38% (utilizzando un POS Mobile ed effettuando solo transazioni tramite circuito PagoBancomat) a un massimo del 64% (con POS Fisso e transazioni effettuate con “altre carte”).

Percentuali simili anche per il negoziante che registra un taglio della spesa compreso tra il 33% e il 61%.

Si riducono in modo significativo anche le spese per il ristoratore. In questo caso, il taglio della spesa legata all’utilizzo del POS è ancora una volta compreso tra il 33% ed il 61% in base al tipo di POS utilizzato e alle carte con cui viene effettuato il pagamento da parte del cliente.

In diversi casi, inoltre, il POS non prevede alcuna spesa iniziale, con gli esercenti che possono ottenere il dispositivo senza alcun esborso, ma sottoscrivendo un abbonamento mensile.

L’Osservatorio mostra, inoltre, che anche per quanto riguarda i costi periodici del POS si registra un sostanziale calo rispetto ai dati raccolti dalla precedente rilevazione. Nel corso del 2022, infatti, il canone mensile medio del POS che professionisti e esercenti devono sostenere è di 6,60 euro. Considerando le carte di pagamento che utilizzano il circuito PagoBancomat, per esempio, si registra una commissione media pari all’1,23%.

L’indagine dell’Osservatorio si concentra anche su di un’analisi dell’evoluzione dei costi del POS nel breve periodo. In particolare, lo studio ha messo a confronto i dati della rilevazione di agosto 2022, poche settimane dopo l’entrata in vigore delle sanzioni, con quelli relativi al mese di dicembre 2022, mentre il Governo è al lavoro per definire la soglia di esenzione per i pagamenti con carta. Il confronto tra agosto e dicembre 2022 conferma un aumento dei costi per il POS in Italia. La scorsa estate, infatti, la spesa iniziale richiesta per il POS era di circa 23 euro mentre il canone medio era pari a poco più di 6 euro al mese. Di conseguenza, si è registrato un aumento del +21% per il costo fisso e del +44% per il canone mensile richiesto agli esercenti per l’utilizzo del POS. La crescita dei costi fissi, però, si accompagna a un ulteriore calo delle commissioni.

Le percentuali riportate di seguito sono sempre quelle massime applicabili, quindi è probabile che spesso possano anche essere più basse. Ad esempio le commissioni di Nexi sono fisse, dello 0,99% o dell'1,89%, a seconda del Pos e dei relativi servizi utilizzati, ma fino al 31 dicembre 2022 le commissioni per i pagamenti inferiori ai 10 euro saranno rimborsate. Banca Sella applica una commissione dello 0,95% sui circuiti internazionali, incluse carte business, e dello 0,45% su PagoBancomat. Poste Italiane invece presenta una commissione che va dal 2,8% al 4,5% a seconda del circuito utilizzato, per una cifra massima che va da 1,80 euro ai 3,80 euro. Unicredit ha una commissione massima che va dall'1,75 al 2,4%, sempre in base alla carta utilizzata per il pagamento. Infine, SumUp propone una commissione complessiva fissa dell’1,95%.

Ne consegue che queste commissioni, soprattutto quelle più elevate, hanno un impatto maggiore nei pagamenti dove il prezzo è più basso e il margine di guadagno del commerciante è più risicato. Per incentivare i micropagamenti, Bancomat Spa, che gestisce il principale circuito per i pagamenti con carta di debito in Italia, ha eliminato le commissioni sui pagamenti fino a 5 euro per due anni, dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

In generale possiamo dire che sì, i pos sono un costo più o meno rilevante per i commercianti: le commissioni sui pagamenti variano a seconda dei circuiti utilizzati e della somma in questione (in alcuni casi al di sotto di certi limiti la commissione non si paga). La più o meno rilevanza dipende dal margine di guadagno del bene venduto, oltre che dalle altre variabili.