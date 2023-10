Porte aperte nelle Ville Venete, tutte le meraviglie da visitare a Verona

Le ville di Verona aprono le loro porte, offrendo un'ampia gamma di esperienze uniche e affascinanti che spaziano dal benessere alla cultura, dalla storia all'arte. Le iniziative della Giornata delle Ville Venete, programmata per 21-22 Ottobre 2023, permettono ai visitatori di immergersi in un mondo dove l'architettura, la natura rigogliosa e le storie affascinanti si fondono in un'esperienza indimenticabile.

Le Ville Venete, costruite al tempo della Serenissima, spesso ancora abitate dai diretti discendenti dei nobili patrizi del luogo, offrono un'esperienza esclusiva, un ambiente dove l’eleganza storica continua a vivere.

Un'occasione unica per esplorare alcune delle più affascinanti dimore storiche del Veneto, immergersi nella ricchezza culturale, e architettonica di queste magnifiche residenze, partecipando a esperienze esclusive e scoprendo storie e segreti celati tra le loro antiche mura. Ecco alcune delle ville da visitare nel veronese:

Villa Buri Tessari detta “La Capuccina” a Monteforte d'Alpone

Villa Buri Tessari detta “La Capuccina” La Villa Buri Tessari, conosciuta anche come “La Capuccina”, è un’elegante villa veneta costruita attorno al 1650 dai nobili conti Buri. Dall’inizio del Novecento, la villa appartiene alla famiglia Tessari ed è sede dell’azienda agricola. La villa è un complesso monumentale composto dalla casa padronale, dalla cappella, dai rustici annessi, dalle cantine e dalla barchessa. All’interno dell’edificio centrale si trovano sale affrescate con vivaci decori ispirati alla vita di campagna. La cappella, costruita nel 1725 e dedicata a San Giovanni Battista, era un tempo officiata dai frati Cappuccini, da cui deriva il nome "La Cappuccina".

Sabato 21/10 Descrizione: Passeggiata in un parco secolare, immersi nel verde e nella storia, alla scoperta del proprio respiro e delle origini della Villa tra le foglie dell’autunno, con la possibilità di abbracciare un albero centenario e degustare lo spumante dell’amicizia.

Villa Rizzardi Giardino di Pojega a Negrar

Nel cuore della Valpolicella, fu costruita alla fine del XIX secolo (probabilmente tra il 1868 e il 1870). La tenuta di Pojega fu acquistata nel 1649 dai Conti Rizzardi. Nel 1783, il Conte Antonio Rizzardi commissionò all’architetto Luigi Trezza la creazione del Giardino di Pojega. Il giardino si estende su una superficie di circa 54.000 m² e rappresenta l’ultima meraviglia del giardino all’italiana. All’interno del giardino si trovano il tempietto, il teatro, le gallerie verdi e il belvedere4.

Data: 21 e 22 ottobre Descrizione: Due esperienze uniche tra natura e storia nel giardino del XVIII secolo, con assaggi dei prodotti dai vigneti prospicienti il giardino e la scoperta della natura, storia e architettura del giardino stesso, accompagnati dai vini e prodotti dell'azienda.

Queste ville apriranno le loro porte per offrirvi un viaggio attraverso il tempo, permettendovi di esplorare la bellezza e l'eleganza delle architetture venete e di immergervi nelle storie che hanno plasmato queste straordinarie dimore.

Nel cuore delle regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, 70 ville aprono le loro porte al pubblico nel weekend del 21 e 22 ottobre, offrendo oltre 120 esperienze uniche.

LA MANIFESTAZIONE

L’Associazione per le Ville Venete (AVV) presieduta da Isabella Collalto de Croÿ in collaborazione e grazie al sostegno di IRVV Istituto Regionale Ville Venete presieduto dal prof. Amerigo Restucci, propongono al pubblico la seconda edizione della Giornata delle Ville Venete che si terrà il 21 e il 22 ottobre 2023, programma completo di tutta la regione qui.

La Giornata, che l’anno scorso ha visto la partecipazione di oltre 12.000 persone, quest’anno aggiunge al format consolidato (vivere la Villa Veneta attraverso delle esperienze) alcune interessanti novità.

Collocate tra le regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, sono 70 le ville che aderiscono alla Giornata con molte iniziative, organizzate per nuclei tematici: Heritage (visita al patrimonio culturale); Green (attività outdoor legate al tema della sostenibilità); Family (esperienze pensate per la famiglia); Wine and Food (degustazioni); Dream (soggiorni). Ai quali quest’anno si aggiunge la proposta GenZ dedicata alla Generazione Zeta, nonché la macro-area tematica dedicata al benessere, il Well being, che segna anche la rotta del convegno del 21 ottobre.