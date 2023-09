Pizzeria veronese è la 5ª migliore al mondo

Mercoledì 13 Settembre la Guida 50 Top Pizza Mondo 2023, punto di riferimento per tutti gli appassionati di lievitati, ha celebrato i migliori pizzaioli in assoluto. Tra queste, ai massimi livelli, c’è la pizzeria di Simone Padoan, I Tigli a San Bonifacio. Dopo aver ottenuto la seconda posizione nella classifica italiana, il pizzaiolo veronese torna da Napoli con la 5ª posizione.

I Tigli

I Tigli di Simone Padoan è la 5ª miglior pizzeria al mondo.

"Non lavoriamo per ottenere riconoscimenti ma li otteniamo per come lavoriamo: è questa la soddisfazione più grande.

La fatica che facciamo per arrivare corrisponde, in egual modo, alla gioia del risultato. Grazie ai miei ragazzi: a quelli di oggi, che con il loro impegno mantengono costante il nostro livello e a quelli di ieri, che hanno contribuito ad essere il luogo che siamo."

I Tigli di Simone Padoan, infatti, sono da sempre sinonimo di materia prima di estrema qualità, grandi tecniche di cottura e panificazione del lievito madre; tutti elementi che hanno permesso al maestro pizzaiolo Padoan di essere apprezzato a livello mondiale, tanto da diventare il primo pizzaiolo fuori Campania.

Simone Padoan è pioniere della sperimentazione e della ricerca nel mondo dell’arte bianca, crea pizze differenti che negli anni hanno acquisito un’identità ben definita, dando vita ad una nuova concezione di pizza contemporanea. Concezione che, al seguito, ha destato la curiosità e la passione di tanti altri pizzaioli che ne hanno seguito le orme.

Proprio in nome di questa ricerca continua, che è caratteristica imprescindibile per dominare il settore e classifiche come 50 Top, accanto alla pizzeria in provincia di Verona infatti, il maestro pizzaiolo ha inserito una nuova componente “i Tigli Lab”, un vero e proprio laboratorio dove poter preparare e sperimentare nuovi impasti e nuove ricette per le creazioni de I Tigli.

IL PREMIO

Nello splendido scenario di Palazzo Reale di Napoli, i curatori della Guida Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, hanno premiato Padoan, portandolo quest’anno a salire di 1 posizione rispetto alla scorsa edizione (era 6°).

“Non sono napoletano. Già per questa ragione, trovarmi su questo palco a questa posizione per me è una soddisfazione senza pari. Per me e per i miei ragazzi, che ogni giorno portano avanti la nostra idea di pizza”, ha dichiarato Simone Padoan al momento della premiazione a Napoli.

“La cosa più bella che ho visto, stasera, è vedere colleghi e amici salire rispetto all’anno passato nella classifica di 50 Top Pizza, con entusiasmo e orgoglio nel mestiere. Questo per me è rincuorante, perché nonostante le difficoltà che stiamo vivendo tutti i giorni, abbiamo ancora tutti la gioia negli occhi per quello che facciamo”.