Pizze vegane: nuovo menù alla Trattoria Pizzeria Impero e all’Altro Impero Pizza&Natura

La Trattoria Pizzeria Impero e Altro Impero Pizza&Natura hanno da sempre lavorato per far sentire tutti i propri clienti i benvenuti, e da oggi si dimostrano ancora più inclusivi con l’introduzione nel menù di sei nuove pizze vegane.

«Insieme ai nostri esperti pizzaioli, abbiamo ideato delle proposte pensate per deliziare il palato di chi segue una dieta a base vegetale», racconta Michael Cortelletti, titolare dei due locali. «Ma non solo: le nostre pizze vegane sono pensate anche per chi vuole provare un'alternativa più sana e scoprire sapori sorprendenti e diversi dal solito».