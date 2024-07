Pikko, la giovane gelateria veronese nel programma di Alessandro Borghese

Saranno nel nuovo programma di Alessandro Borghese i gelatieri veronesi di “Pikko - L’Atelier del Gelato”, presenteranno un nuovo concetto che mira a rivoluzionare il mondo della gelateria artigianale. Luca Tentori, a soli 25 anni, è stato invitato a partecipare al programma televisivo “ABKS - Alessandro Borghese Kitchen & Sound”. La puntata andrà in onda su Sky Uno il 24 luglio 2024 alle ore 12:50 e sarà disponibile in streaming su Now TV.

Durante la trasmissione, Luca dimostrerà come una ricetta di gelato possa trovare spazio al di fuori dei tradizionali coni o coppette. In particolare, presenterà l'“Aperitivo Con-gelato”: un sorbetto al peperone rosso servito su bruschetta di pane al cacao, guarnito con maionese di nocciole e accompagnato da granita allo spumante e lime.

Questo invito rappresenta un'importante vetrina per Pikko, attività fondata da Anna Laura e Luca e permette di promuovere la novità introdotta nel loro negozio di Verona, situato in Via Polveriera Vecchia. Pikko propone la “Gelato Experience”: ogni venerdì, i clienti possono partecipare a un percorso degustativo con abbinamenti inconsueti, in un menù che cambia ogni mese.

Menu dei Venerdì di Luglio - Gelato Experience

Il menu dei venerdì di luglio della Gelato Experience di Pikko - L'Atelier del Gelato propone un percorso gastronomico innovativo. Si inizia con l'entrée "Matrimonio Estivo", un sorbetto ai pistilli e menta servito su gazpacho di pomodoro e liquirizia, con polvere di feta croccante. Il piatto principale, "Omaggio alla Terra", offre chips di grano Padano e sorbetto all'olio Evo dell’azienda agricola "Olivina", accompagnati da verdure croccanti della Lessinia. Come dessert, il "Viaggio ai Caraibi" presenta una pera di Spagna al cacao, sorbetto al cocco e rum bianco, con riduzione di pesca al lime e zenzero. Il tutto è accompagnato da una rinfrescante granita al Bellini.

La "Gelato Experience" offre una combinazione di strutture, sapori, profumi, consistenze e temperature diverse, creando un menù degustazione ispirato ai ristoranti di alta cucina. Luca Tentori afferma: “Partecipare alla puntata di chef Borghese è stata un’opportunità per comunicare il mio concetto di vero gelato artigianale e divertirmi con una ricetta innovativa. Noi di Pikko vogliamo crescere e farci conoscere, mettendo in risalto la nostra qualità.”