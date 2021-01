Il Parco Giardino Sigurtà si aggiudica il titolo di "Best Attraction 2020"

Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, che lo scorso anno ha ricevuto un finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari da Airbnb, ha annunciato i 7 vincitori mondiali della competizione Remarkable Venue Awards: Global Winners.

I migliori musei e attrazioni di Spagna, Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, e Stati Uniti, rivelati il mese scorso duranti la cerimonia dei Remarkable Venue Awards, si sono sfidati in un testa a testa per competere nella prima votazione mondiale basata sulla scelta dei consumatori: l’Italia è protagonista assoluta dell’edizione del 2020 del premio, dove si è aggiudicata ben 4 titoli dei 7 assegnati, basandosi su quasi 7 mila voti espressi da parte dei consumatori di tutto il mondo in quest’ultimo mese.

Tra questi il Parco Giardino Sigurtà

PARCO GIARDINO SIGURTÀ per la categoria BEST ATTRACTION, riconoscimento per le attrazioni (inclusi parchi a tema, zoo e acquari) con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

“È un onore per noi poter noi ricevere il premio Best Attraction 2020: Global Winner! Un premio che ha un valore importante proprio perché il voto proviene direttamente dal pubblico, un pubblico che ha sempre dimostrato di amarci e di volerci sostenere, come è evidente anche dal seguito che abbiamo sui canali social - commenta Giulia Balestrieri, Responsabile Marketing e Comunicazione del Parco Giardino Sigurtà - Questo premio servirà come ulteriore spinta per la nuova stagione del Parco Giardino Sigurtà che riaprirà i suoi cancelli al pubblico il 7 marzo con una strepitosa fioritura di tulipani”.

Tutti i sette vincitori riceveranno un “pacchetto marketing di ripresa” da parte di Tiqets dal valore di € 10.000 per riprendersi nel migliore dei modi nel 2021, comprensivo della creazione di contenuti originali e una promozione dedicata al pubblico di Tiqets, che conta più di 12 milioni di acquirenti di biglietti.

“Questo premio va a riconoscere le realtà che, nel 2020, anno messo in pratica attività virtuose fondate sulla resilienza - ha commentato Paolo Fatone, Regional Director Central, Southern Europe and Middle East di Tiqets - Provo grande fiducia per il 2021 e sono immensamente felice di rappresentare la nostra società al fianco di queste grandi eccellenze che hanno avuto modo di contraddistinguersi non solo a livello italiano ma in ambito internazionale! Complimenti a loro e l’augurio per tutti noi appassionati di Viaggi e Cultura che il 2021 possa essere l’anno del nuovo inizio…con le i musei e le attrazioni che si sono aggiudicate il titolo di Best Of The Best in cima alla lista di quelle da visitare assolutamente!”

Informazioni sui Tiqets Remarkable Venue Awards

I Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati istituiti per riconoscere e celebrare le migliori attrazioni ed esperienze nelle città e nei paesi più visitati in tutto il mondo. I primi Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati ospitati a Parigi nel 2017, con vincitori tra cui il Musée d'Orsay e la Fondation Louis Vuitton. Da allora Tiqets ha organizzato ogni anno sei cerimonie regionali di premiazione ad Amsterdam, Parigi, Roma, Londra, New York e Barcellona.

A proposito di Tiqets:

La missione di Tiqets è rendere la cultura più accessibile rendendo più facile la scoperta dei luoghi dell'arte e non solo! Dall'inizio nel 2014, l'azienda ha permesso a milioni di persone di visitare musei e attrazioni con biglietti istantanei, last-minute tutto attraverso il proprio smartphone. Tiqets lavora sia con gemme nascoste che con i più importanti musei e attrazioni di tutto il mondo. L'azienda ha sede ad Amsterdam e ora impiega oltre 200 persone in tutto il mondo con uffici ad Amsterdam, Seattle, Las Vegas, Orlando, Philadelphia, Londra, Copenaghen, Parigi, Barcellona, Roma, Vienna, Bangkok, Tokyo e Osaka.

Parco Giardino Sigurtà: Speciale Innamorati

Se cercate un regalo originale per San Valentino, ma anche per la festa del papà, per la festa della mamma o semplicemente per una gita tra amici, il Parco Giardino Sigurtà lancia la promozione “Speciale Innamorati”! Questo biglietto comprende l’ingresso al Parco per 2 persone e include 2 ore di noleggio di una golf-cart elettrica con un costo scontato del 50%. Il biglietto è valido tutti i giorni della stagione 2021 dal 7 marzo al 7 novembre, festivi inclusi.

Per acquistare il biglietto clicca qui: https://ticket.sigurta. it/biglietti

L’offerta è limitata.