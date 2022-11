Panettone e Pandoro Melegatti: deliziosi nuovi gusti per il Natale 2022

Da oltre 125 anni Melegatti è sinonimo di classico dolce italiano da portare in tavola in occasione delle festività natalizie. Ispirati dal genio di Domenico Melegatti, che nel 1894 brevettò il pandoro, nel rispetto della storia del suo illustre fondatore ogni anno l’iconica azienda dolciaria amplia la sua gamma di prodotti per far fronte alle esigenze dei consumatori, creando collaborazioni con grandi aziende storiche italiane al fine di dare vita a delle sinergie capaci di far nascere delle eccellenze. Sono cinque le nuove referenze - due pandori e tre panettoni - per addolcire le feste natalizie con i sapori autentici della tradizione, disponibili in varianti gustose, innovative e sostenibili.

Dal Pandoro Originale, realizzato con Lievito Madre Melegatti 1984, per il Natale 2022 nascono due nuove varianti: il Pandoro Liquirizia Amarelli, in cui il soffice e burroso impasto si arricchisce con la granella e la polvere della liquirizia prodotta dalla storica ditta calabrese Amarelli dal 1731 in Rossano, e il Pandoro Pistacchio, arricchito e farcito con crema fatta con pasta 100% pistacchio e libidinose gocce di cioccolato bianco.

Alla ricetta del Panettone Tradizionale Melegatti affianca tre nuovi gusti: Cioccolato & Pera, Cioccolato & Ciliegia, Cioccolato & Caramello. Si tratta di una nuova linea di prodotti di qualità, a concreto supporto di un programma di sostenibilità socio-ambientale, la cui base è un panettone farcito con pezzi di cioccolato fondente 58% realizzato con cacao sostenibile certificato Cacao Trace®. La peculiarità dell’ingrediente risiede non solo nel gusto, ma anche nella capacità di contribuire allo sviluppo sociale, economico e ambientale delle comunità di coltivatori coinvolti nella lavorazione del cioccolato tramite una maggiore remunerazione, un miglior standard di vita delle famiglie e una costante formazione. Per ogni chilo di cioccolato comprato viene devoluta una percentuale agli agricoltori attraverso il bonus cioccolato. La somma è ripartita in assegni che vengono corrisposti direttamente agli agricoltori e utilizzata per progetti comunitari decisi insieme alle comunità locali attraverso la Next Generation Cacao di Puratos.



Melegatti 1894 S.p.A. è l’iconica azienda dolciaria italiana veronese specializzata nella produzione di pandoro, dolce ideato dal fondatore Domenico Melegatti, di cui l’insegna vanta il brevetto. Sei le linee di prodotto - pandoro, panettoni, colombe pasquali, croissant, torte e uova di cioccolato - unite da un filo invisibile che le accomuna tutte: il fare parte di una famiglia.