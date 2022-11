Arriva il panettone Dark, un dolce speciale per chi ama il cioccolato

C’era un tempo in cui il panettone era solo quello del supermercato, quello con cui fare colazione per tre mesi, e poi è arrivato il panettone artigianale, quello vero, fatto con ingredienti freschi e materie prime di alta qualità e la confezione meravigliosa per essere regalata.

E Verona forte di una grande tradizione per i dolci lievitati ha trovato un sucessore ai marchi famosi del passato con ' Infermentum', pluripremiato per i suoi panettoni. Infermentum è nato dalla passione di quatto amici, tre ingegneri e una professionista che arrivava dal marketing: Francesco, Elisa, Daniele e Luca, che si sono innamorati del mondo della pasticceria e hanno aperto un laboratorio di cose buone. Dopo l'eccellenza raggiunta nel panettone tradizionale, per questo Natale hanno in serbo una novità dal cuore nero, dal sapore di cioccolato, e con poco zucchero per esaltare le note dark.

Infermentum - Panettone Dark

Il colore dell’impasto intenso e l’avvolgente profumazione rendono evidente ancora prima dell’assaggio la notevole golosità di questo dolce, concepito appositamente per gli amanti del cioccolato fondente.

CIOCCOLATO

Il cioccolato fondente utilizzato all’interno del Panettone Dark è un cioccolato fondente al 64% di cacao di altissima qualità che è addizionato all’impasto in scaglie e tramite una ganache di cioccolato permette di valorizzare e dare una percezione ancora più avvolgente all’intenso aroma del fondente.

CARATTERISTICHE DELL’IMPASTO

Un equilibrio dei sapori e dei profumi, senza aromi di sintesi. La scelta di non eccedere nello zucchero per far emergere il gusto di ogni ingrediente. Come negli altri impasti Infermentum è inconfondibile la connotazione aromatica che dona il lievito madre e la sofficità di questo dolce.

LA DIFFERENZA CON IL PANETTONE AI TRE CIOCCOLATI

Il Panettone ai Tre Cioccolati è un panettone amatissimo dalle famiglie e dagli amanti degli impasti più dolci perché la presenza di cioccolato al latte, bianco e fondente rende il bouquet aromatico più democratico e trasversale.

"Vuoi assaporare la felicità? Metti insieme una lunga amicizia, la passione verso i lievitati, le cose buone e fatte bene ed ecco la ricetta di dolci soffici creati per condividere momenti felici."

I dolci Infermentum si trovano nel negozio a Stallavena (VR) in via Copernico 38, sul sito e-commerce www.infermentum.it o presso i rivenditori.