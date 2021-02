Pancake Day: come festeggiare il martedì grasso in stile british

Il 16 febbraio, si celebra il Pancake Day , nominato pure Shrove Tuesday , si tratta di una celebrazione di origine religiosa che si tiene ogni anno nel Regno Unito. Il Pancake Day come tradizione, si celebra l'ultimo giorno del carnevale, il martedì prima del “Mercoledì delle Ceneri”, giorno che segna l'inizio della Settimana Santa.

Pancake Day la leggenda narra

Secondo la leggenda, l'ultimo giorno prima del digiuno quaresimale di Pasqua, nelle case britanniche, venivano consumati quegli alimenti il ??cui consumo era sconsigliato o vietato durante il digiuno in questi giorni a causa del loro alto contenuto di grassi, come quelli i cui ingredienti sono usati per fare le frittelle : burro, latte, zucchero e uova, per finirli prima che vadano a male.

Come si celebra il Pancake Day

Alcuni prendono anche parte a un'attività chiamata "corsa delle frittelle", che, come suggerisce il nome, prevede la partecipazione a una gara mentre si lanciano le frittelle in una padella. Leggenda narra, che questa tradizione abbia avuto origine nel 1445, quando una donna ha perso la cognizione del tempo mentre preparava i pancake nel giorno del pancake, quando ha sentito suonare la campana della chiesa, che invitava la comunità a recarsi per la confessione, la donna così corse fuori di casa ancora tenendo la padella con la frittella in cima.

Quindi prendi le uova, lo zucchero e il burro, perché è ora di festeggiare il Pancake Day!

