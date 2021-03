Voglia di cambiare vita? 5 Paesi che ti pagano per viverci

Città che si trovano in paesi come Stati Uniti, Grecia ma pure in Italia. Per single, coppie, famiglie e studenti

Lo sapevi che esistono Paesi, dove ti pagano per viverci? Sembra troppo bello per essere vero, eppure c i sono diverse città che ti pagano per viverci . Se stai cercando opportunità per lavorare in giro per il mondo, non ti importa molto della tua destinazione, e per di più ti pagano per trasferirti e viverci , è un fattore da tenere in considerazione.

Abbiamo stilato per te un elenco di alcune delle distinazioni che ti pagano per viverci.