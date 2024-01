Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del 9 gennaio

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, le stele di oggi vi suggeriscono di non prendere decisioni affrettate in amore. Sul lavoro meglio non strafare e cercate di recuperare un po' di energie staccando la testa dagli impegni.

Toro - Cari toro, sarebbe meglio non guardarsi sempre indietro e rimpiangere vecchi amori ormai andati. Sul lavoro continuate a impegnarvi perché le soddisfazioni stanno per arrivare.

Gemelli - Cari gemelli, questa giornata parla di emozioni e di rapporti con gli altri quindi non chiudetevi in casa. Sul lavoro occhio solo alle finanze e prendetevi un po' più cura del vostro benessere.

Cancro - Cari cancretti, oggi il cielo parla di qualche momento di tensione quindi cercate di restare con i nervi saldi. Sul piano lavorativo state dimostrando a tutti quanto valete. Andate avanti così.

Leone - Cari leoncini, che bella questa giornata per l'amore, organizzate qualcosa di bello con il partner e, per una volta, mettete da parte il lavoro e gli impegni professionali. Rilassatevi.

Vergine - Cari vergine, c'è bisogno di superare il passato e i suoi problemi e guardare avanti in amore. Sul lavoro siete sempre super produttivi ma, forse, dovreste staccare un po' la spina.

Bilancia - Cari bilancia, non fatevi travolgere dai pensieri negativi oggi, osservate l'amore con più oggettività e non fasciatevi la testa prima di averla rotta. Sul lavoro arrivano novità ma bisogna continuare a impegnarsi.

Scorpione - Cari scorpioncini, avete la grande dote di saper ascoltare gli altri, sfruttatela per capire chi avete avanti e se può far parte della vostra vita o no. Sul lavoro arrivano belle soddisfazioni.

Sagittario - Cari sagittario, avete sempre il cuore diviso tra più persone ma adesso è arrivato il momento di scegliere. Sul lavoro avete bisogno di una piccola pausa prima di tornare operativi. Attenzione solo alle spese di troppo.

Capricorno - Cari capricorno, se siete stati delusi di recente in amore non perdetevi d'animo e non perdete la speranza. Sul lavoro vi aspettano belle opportunità da cogliere al volo.

Acquario - Cari acquario, avete voglia di cambiare qualcosa in amore ma dovete capire quali sono le radici della vostra insoddisfazione. Sul lavoro continuate con questo impegno e dedizione e riuscirete a ottenere tanto.

Pesci - Cari pesciolini, l'amore va a gonfie vele oggi e avrete modo di godervi un po' di relax insieme al partner. Sul lavoro staccate un po' la spina anche perché avete già dimostrato a tutti quanto valete.

Almanacco

Il 9 gennaio è il 9º giorno del calendario gregoriano. Mancano 356 giorni alla fine dell’anno.

Sant’Adriano di Canterbury, abate

Nati 9 gennaio

Sei nato oggi? I nati il 9 gennaio sono individui tenaci e instancabili, estremamente ambiziosi, non solo per sé stessi ma anche per i propri familiari; vogliono arrivare in vetta ed essere i migliori e riescono a impiegare tutte o gran parte delle loro forze, anno dopo anno, al fine di raggiungere tale scopo. Tuttavia, i nati in questo giorno sono anche capaci di commettere gravi errori e fare calcoli completamente sbagliati, cosicché la loro vita è costellata da sconfitte, perdite e problemi di ogni genere.

1928 – Domenico Modugno: È considerato il padre dei cantautori italiani con circa 230 canzoni incise.

1908 – Simone de Beauvoir, scrittrice, saggista e filosofa francese († 1986)

1933 – Wilbur Smith, scrittore sudafricano

1941 – Joan Baez, cantautrice e attivista statunitense

1944 – Massimiliano Fuksas, architetto italiano;

Jimmy Page, chitarrista e compositore britannico

Accadde Oggi

1448 – In piazza Sant’Ambrogio a Milano si svolge la prima lotteria .

In piazza Sant’Ambrogio a Milano si svolge . 1535 – Francisco Pizarro fonda la città di Lima , che diventerà la capitale del Perù .

fonda la città di , che diventerà la capitale del . 1839 – Prima dimostrazione all’Accademia delle Scienze di Parigi di un dagherrotipo , sistema inventato da Louis Daguerre per la riproduzione delle immagini.

Prima dimostrazione all’Accademia delle Scienze di Parigi di un , sistema inventato da Louis Daguerre per la riproduzione delle immagini. 1878- Muore Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d’Italia . Insieme al primo ministro Camillo Benso conte di Cavour, Vittorio Emanuele II porta a termine il Risorgimento e il processo di unificazione italiana.

. Insieme al primo ministro Camillo Benso conte di Cavour, Vittorio Emanuele II porta a termine il Risorgimento e il processo di unificazione italiana. 1950- Modena . Durante lo sciopero di protesta contro la chiusura delle Fonderie Riunite, 6 operai vengono uccisi dalla polizia . Centinaia saranno i feriti durante gli scontri.

. Durante lo sciopero di protesta contro la chiusura delle Fonderie Riunite, . Centinaia saranno i feriti durante gli scontri. 1960- Iniziano in Egitto i lavori per la costruzione di una delle opere idrauliche più imponenti del mondo: la diga di Assuan, costruita sul fiume Nil o. La costruzione termina il 21 luglio del 1970. La struttura principale é formata da un nucleo di argilla e cemento rivestito di terra e roccia granitica.

o. La costruzione termina il 21 luglio del 1970. La struttura principale é formata da un nucleo di argilla e cemento rivestito di terra e roccia granitica. 1986- Dopo aver perso una battaglia legale con la Polaroid, l a Kodak lascia il settore della fotografia istantanea .

Dopo aver perso una battaglia legale con la Polaroid, l . 2011 – In Cina vengono introdotti nuovi controlli sui contenuti dei messaggi inviati attraverso i telefoni cellulari.

In vengono introdotti nuovi contenuti dei inviati attraverso i 2012 – Il nuovo primo ministro della Giamaica, Portia Simpson Miller, annuncia che il suo paese diventerà una repubblica, rimuovendo la regina Elisabetta II dal ruolo di capo dello stato.?

2007 – Steve Jobs presenta l’iPhone: “Con questo prodotto rivoluzionario abbiamo fatto un salto in avanti di almeno 5 anni rispetto alla concorrenza: abbiamo reinventato il telefono”. Steve Jobs adopera toni trionfalistici nel presentare al pubblico l’iPhone, l’ultima sfida targata Apple. Comincia da qui una grande rivoluzione nel modo di utilizzare il cellulare.