Oroscopo 2024 segno per segno: ecco cosa ci aspetta

Sarà un anno di grande cambiamento, Simon & The Stars, astrologo amatissimo sul web e non solo, ci fa da guida nel viaggio che ci attende per il nuovo anno. Qui trovate una sintesi dal suo libro appena pubblicato, altre anticipazioni nei suoi canali social.

L'ingresso di Plutone in Acquario nel 2024, dopo 248 anni, segna un importante transito astrologico che simboleggia potere e superamento delle paure. Questo evento astrale è associato a temi di innovazione, libertà, indipendenza, e ribellione, riflettendo un periodo di grandi cambiamenti, analogo a eventi storici come la Rivoluzione Francese, la Rivoluzione Industriale, e l'Indipendenza Americana. I tre pilastri fondamentali per l'anno sono: Progresso, Ribellione, e Emancipazione.

Previsioni per i Segni Cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno)

Nel 2024, i segni cardinali rompono le catene delle aspettative esterne e superano insicurezze radicate. Il periodo è caratterizzato da un forte desiderio di autodeterminazione e di scelte personali, con esempi di superamento delle paure e di riscoperta del proprio potere personale.

Previsioni per i Segni Fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario)

I segni fissi sperimentano una significativa trasformazione nel 2024. Dopo anni di cambiamenti e incertezze causati da Urano in Toro, questi segni trovano un equilibrio tra il desiderio di stabilità e la necessità di rinnovamento. Il periodo è segnato da liberazione dalle paure, scoperta di nuove identità, e il superamento di vecchi limiti.

Previsioni per i Segni Mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci)

I segni mobili affrontano il 2024 con un focus sull'identità e sulla ricerca di un senso più elevato nella vita. Il transito di Saturno in Pesci accanto a Nettuno porta a un'esplorazione profonda dei propri desideri e aspirazioni, con l'obiettivo di trovare una via di realizzazione personale e professionale. Questi segni sono chiamati a stabilire confini chiari e a definire la propria identità in modi che rispecchino veramente chi sono.

Oroscopo 2024 segno per segno:

Ariete: Il Risveglio del Guerriero

L'Ariete, liberatosi dalle catene di Plutone, si avventura verso nuovi orizzonti, superando insicurezze familiari e imponendosi come artefice del proprio destino. Nel 2024, questo segno cardinale riscopre la propria forza interiore e capacità decisionale.

Toro: Il Seme che Germoglia

Per il Toro, il 2024 porta un fertile terreno di opportunità. Questo segno fisso, abituato alla stabilità, sperimenta trasformazioni radicali in amore e lavoro, utilizzando le esperienze passate come trampolino verso il successo.

Gemelli: La Metamorfosi

I Gemelli affrontano un periodo di grandi cambiamenti sotto l'influenza di Giove. Questo segno mobile, noto per la sua adattabilità, trova chiarezza nel proprio percorso di vita, trasformando le incertezze passate in nuove opportunità.

Cancro: L'Ascesa dal Buio

Emergendo da anni di sfide, il Cancro, un segno cardinale, riscopre la propria forza e invincibilità. Nel 2024, questo segno supera le proprie paure e rivendica con coraggio il proprio posto nel mondo.

Leone: Il Coraggio dell'Autenticità

Il Leone, segno fisso, nel nuovo anno si libera dalle aspettative esterne, scegliendo percorsi inediti che rispecchiano la propria autenticità. Questo periodo è caratterizzato da un forte desiderio di esprimere liberamente la propria personalità.

Vergine: Il Restauro del Tempo

La Vergine, un segno mobile, intraprende un viaggio per correggere gli errori del passato. Il 2024 porta fine al caos e permette a questo segno di riabbracciare le proprie aspirazioni e creatività.

Bilancia: Il Debutto Illuminato

La Bilancia, segno cardinale, si prepara a brillare dopo anni di crescita personale e autonomia. Il 2024 segna l'inizio di un periodo di maggiore visibilità e protagonismo per questo segno.

Scorpione: Il Costruttore di Radici

Lo Scorpione, appartenente al gruppo dei segni fissi, nel 2024 stabilisce nuove fondamenta in ambito familiare, abitativo e finanziario, trovando una nuova definizione di stabilità e sicurezza personale.

Sagittario: Il Guerriero della Libertà

Il Sagittario, un segno mobile, riconquista spazi e libertà personali. Il 2024 è un anno di giustizia e di liberazione da restrizioni passate, permettendo a questo segno di esplorare nuovi orizzonti.

Capricorno: La Rinascita Creativa

Il Capricorno, segno cardinale, riscopre la gioia della creatività e del piacere, allontanandosi dalla rigida serietà del passato. Questo periodo porta una nuova prospettiva e avvicina il segno ai propri obiettivi.

Acquario: Il Potere del "No"

L'Acquario, appartenente al gruppo dei segni fissi, nel 2024 impara a dire "No" a ciò che non risuona con la propria autenticità. Questo segno si dirige verso una nuova identità più sincera e profonda.

Pesci: Il Ritorno a Casa

I Pesci, segno mobile, superano i propri limiti e realizzano il pieno potenziale sotto l'influenza di Saturno. Nel 2024, ritrovano il loro "luogo" ideale, sia a livello geografico che esistenziale, dopo anni di esilio.

Conclusioni

Il 2024, con Plutone in Acquario, è un anno di rinnovamento significativo per tutti i segni zodiacali, una trasformazione unica, legata alla propria natura e alle influenze astrali dell'anno. La combinazione di Plutone in Acquario e Saturno in Pesci crea un contesto astrologico che promuove cambiamento, crescita personale e superamento di limiti passati.