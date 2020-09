Origine dei cognomi veronesi: Ederle

Il cognome Ederle deriva da un nome arcaico di località caratterizzata dalla presenza di un bosco di ontani, che in tedesco si chiamano erlen.

Origine

L'origine di questo cognome è cimbra. Molto probabilmente questo cognome, è nato nel territorio dei tredici comuni cimbri del veronese. Vicino a Badia Calavena infatti c'è la località cimbra di Edri, che è il plurale di un soprannome, Eder. Nel Tirolo non mancano gli Eder, un cognome che deriva dalla parola Öder che a sua volta deriva da Öd, aggettivo che in italiano si può tradurre con "inospitale". L'aggettivo però non dovrebbe riferirsi alla persona quando al luogo da dove proveniva e quindi gli Öder erano quelli che venivano o che vivevano in un luogo inospitale, o magari poco adatto all'agricoltura, come può essere appunto il bosco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Popolarità

Ederle è presente dalle parti di Grezzana e proprio da lì dovrebbe essere poi giunto fino alla città di Verona. Il cognome Ederle è 2618° nella regione Veneto, 413° nella provincia di Verona e 7° nel comune di Grezzana.