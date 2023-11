Oggi 9 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 9 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore stai attento ad eventuali situazioni complicate. Sul lavoro invece ci sono dei piccoli problemi da risolvere.

Toro – In amore se vuoi proporre nuove progetti agisci oggi. Sul lavoro invece stai attento alle finanze, Mercurio contrario consiglia prudenza.

Gemelli – Situazione interessante per i sentimenti, prima di cancellare qualcuno accertati dei tuoi sentimenti. Sul lavoro invece le nuove proposte non tarderanno ad arrivare.

Cancro – Se sei appena uscito da una relazione non fare passi azzardati. Sul lavoro invece chi lavora in proprio è favorito, stelle propizie dalla prossima settimana.

Leone – In amore evita inutili complicazioni. Lavorativamente parlando invece la stanchezza si fa sentire, hai bisogno di un pò di relax.

Vergine – Il buon aspetto di Venere aiuta i sentimenti, anche chi è uscito da poco da una storia potrebbe ricredersi. Sul lavoro invece la Luna favorevole ti dà una marcia in più, non abbandonarti alla stanchezza.

Bilancia – In amore oggi c’è ancora qualche piccola tensione. Sul lavoro invece hai voglia di cambiare, novità in arrivo.

Scorpione – In amore se ti stai allontanando da una persona sono possibili chiarimenti. Sul lavoro invece novità in arrivo, tieniti pronto.

Sagittario – Giornate interessanti per i sentimenti, soprattutto quella di domani. Sul lavoro invece anche se la stanchezza si fa sentire sarai ricompensato da un buon successo.

Capricorno – Belle emozioni per i sentimenti grazie al buon aspetto delle stelle. Sul lavoro invece se hai in corso trattative legali sarà semplice risolverle.

Acquario – Buon recupero per i sentimenti, è un periodo positivo per il cuore. Sul lavoro invece sei pieno di idee, favorite gli impieghi comunicativi e pubblicitari.

Pesci – Se vuoi recuperare un rapporto oggi è la giornata migliore per farlo. Sul lavoro invece oggi tieniti lontano da inutili polemiche.

Almanacco

Il 9 novembre è il 313º giorno del calendario gregoriano. Mancano 52 giorni alla fine dell’anno.

I santi del giorno

La Chiesa celebra oggi la Dedicazione della Basilica Lateranense e ricorda i santi Oreste e Ornella.

Nati il 9 novembre

Sei nato oggi? Sei dotato di grandi capacità organizzative e di uno spiccato senso pratico. Ti impegni moltissimo nel lavoro: puoi raggiungere alti livelli all’interno di una azienda o creare con successo un’attività indipendente. In amore sei onesto e fedele, ti leghi molto presto e sai diventare per il partner e per i figli un importante punto di riferimento.

1970– Muore Charles De Gaulle, generale francese, presidente della Quinta repubblica per dieci anni. Il presidente Pompidou annuncia alla televisione: “Il generale De Gaulle è morto. La Francia è rimasta vedova’’. “È morto l’ultimo gigante”, commenta il cancelliere tedesco Willy Brandt.

Accadde oggi

E' la Notte dei Cristalli, cade il muro di Berlino, Trump eletto presidente.