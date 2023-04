Oggi 9 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Anche questa è una giornata interessante: le coppie stabili trovano forza, chi cerca l’amore si sente più motivato. Nel lavoro oggi potresti essere vittima dell’incertezza: forse hai solo poca voglia di fare.

Toro. Se una storia non va più o non funziona potresti essere proprio tu a chiedere chiarimenti. Nel lavoro sembra ci sia la possibilità di affacciarsi ad un periodo positivo: l’aspetto economico ancora va soddisfatto però.

Gemelli. Sei insoddisfatto e forse non si tratta di un momento passeggero: rimanda a domani le questioni amorose. Nel lavoro non è facile starti dietro, oggi sei deconcentrato o forse troppo carico di mansioni.

Cancro. Una persona conosciuta in questo periodo potrebbe diventare importante nella seconda parte del mese. Nel lavoro non aspettare che le cose accadono: datti da fare per farle accadere.

Leone. Non farti coinvolgere dalle problematiche amorose, domenica sarà una buona giornata per chiarire tutto quel che non funziona. Nel lavoro è finalmente un momento importante: forse dovrai decidere se compiere il grande passo.

Vergine. La Luna è opposta, nulla di grave ma potresti sentire il cuore spaesato. Nel lavoro devi risolvere un piccolo problema personale: sai come adattarti alle situazioni nuove, fatti aiutare dalla tua razionalità.

Bilancia. Oggi potrai vivere sensazioni strane: se ci sono due storie in ballo occorre massima prudenza. Nel lavoro, dove possibile, fa un punto della situazione. Potrebbero esserci delle polemiche da calmare.

Scorpione. E’ una giornata importante per l’amore e per chi cerca di ricucire un rapporto. Nel lavoro se devi fare una proposta è meglio farlo subito. Se aspetti una risposta stanno arrivando buone notizie.

Sagittario: La situazione generale suggerisce maggior attenzione in amore: qualcosa non va. Nel lavoro proprio tu in questo momento stai accusando un po’ di stan

Capricorno. La Luna è interessante, nel fine settimana però potrebbero sorgere battibecchi in amore. Nel lavoro oggi c’è nervosismo nell’aria, da mercoledì prossimo si riparte

Acquario. Il cielo è positivo, ma non esagerare: non essere precipitoso in amore anche se vorresti. Nel lavoro c’è qualcuno che ha delle belle opportunità: non essere spaventato, coglile.

Almanacco

Il 9 aprile è il 99º giorno del calendario gregoriano. Mancano 266 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera Santa Maria di Cleofa. Visse al tempo di Gesù. Maria, detta di Cleofa, (dal nome del marito, che in greco significa ‘dal volto glorioso’), è ritenuta anche la madre dell’apostolo Giacomo il Minore. Assieme alla Madonna e a Maria di Magdala, accompagna Gesù lungo la via del Calvario; è presente alla sua morte e ne porta il corpo alla sepoltura, ungendolo di aromi balsamici.

Nati 9 aprile

Sei nato oggi? I nati il 9 aprile sono certamente unici. Rappresentano spesso l’estrema incarnazione delle tendenze più strane della società e le loro capacità sono quasi sempre spinte all’eccesso.I nati in questo giorno sono particolarmente bravi a tradurre le loro idee in azioni, lanciando a briglia sciolta la fantasia, ma sempre con la tendenza a usare metodi estremamente pratici. L’influenza che i nati il 9 aprile esercitano sugli altri non è sempre positiva; non molto aperti al rapporto sociale, utilizzano spesso le loro idee come veicolo di comunicazione con i loro colleghi, parenti e amici.

1948 – Patty Pravo: Artista simbolo degli anni Sessanta e Settanta, è diventata famosa come la ragazza del Piper, dal nome del locale che la lancia nel 1966.

1821 – Charles Baudelaire: Massima incarnazione dell’artista bohémien e in ciò modello insuperabile per la generazione dei “poeti maledetti”, è considerato il padre del simbolismo letterario.

1933 – Gian Maria Volonté: Rivoluzionario, partigiano, idealista, anarchico.

Accadde Oggi

Muore Lorenzo il Magnifico, nave cola a picco a Genova, gli USA entrano a Baghdad, buon compleanno a Patty Pravo.

1454 – Pace di Lodi: la guerra di successione per il Ducato di Milano si conclude con un accordo di pace stipulato tra Francesco Sforza, Firenze, Genova e Mantova da un lato, e Venezia, Re di Napoli, Duca di Savoia e Marchese del Monferrato dall’altro

1492- Muore a Firenze Lorenzo de’ Medici, detto il Magnifico , signore della città. Sin da giovanissimo Lorenzo mostra grandi doti per la diplomazia e “l’arte politica”.

1667 – Apre a Parigi la prima mostra d'arte pubblica

1682 – L’esploratore Robert de La Salle scopre la sorgente del Fiume Mississippi

1815 – Guerra austro-napoletana: Gioacchino Murat è sconfitto nella Battaglia di Occhiobello e il suo tentativo di attraversare il Po fallisce

1865- Si combatte ad Appomattox l’ultima battaglia della guerra di secessione americana . Le truppe sudiste vengono duramente sconfitte e il generale confederato Robert Lee nel pomeriggio di quel giorno firma e consegna l’atto di resa al generale nordista Ulysses Grant.

1868 – Bologna: Giosuè Carducci, titolare della cattedra di letteratura italiana all'università, viene sospeso per 75 giorni, per aver sottoscritto una lettera diretta a Mazzini e Garibaldi

1940- La Germania inizia a sorpresa l’invasione della Danimarca e della Norvegia . Termina così il periodo della cosiddetta “drole de guerre”, cioè guerra-farsa. Si entra nel vivo del Secondo conflitto mondiale.

1948- Le organizzazioni paramilitari ebraiche Irgun e Lehi si rendono protagoniste del massacro di un intero villaggio palestinese: Deir Yassin. Tra le vittime, un numero imprecisato tra 120 e 250 persone, si contano un grande numero di anziani, donne e bambini.

. Tra le vittime, un numero imprecisato tra 120 e 250 persone, si contano un grande numero di anziani, donne e bambini. 1967 – USA: Battesimo dell’aria per il Boeing 737, il più diffuso aereo di linea del mondo; entrerà in servizio per la Lufthansa nel febbraio del 1968

1970- Genova. All’imbocco del porto la nave mercantile London Valour, battente bandiera inglese e carica di cromo, affonda a causa di una violenta mareggiata provocata da una tempesta di vento . Nella tragedia muoiono venti marinai.

1975 – Los Angeles: Federico Fellini vince il suo quarto Oscar con il film Amarcord

2002 – Regno Unito: funerali nell’Abbazia di Westminster della Regina madre Elizabeth Bowes-Lyon

2003- Le truppe statunitensi entrano nel centro di Baghdad . Un carro armato americano aiuta gli iracheni ad abbattere una colossale statua di Saddam, che viene fatta a pezzi dalla popolazione in festa.

2005 – Il Principe del Galles Carlo sposa Camilla Parker-Bowles

2006 – Italia: elezioni politiche per la prima volta con la legge elettorale Calderoli, nota come “porcellum”: si afferma con un minimo scarto la coalizione di centrosinistra guidata da Romano Prodi; ottiene così un’ampia maggioranza alla Camera, grazie al premio su base nazionale, ma una maggioranza esigua al Senato, perché i premi su base regionale si elidono a vicenda

1865 – Si conclude la Guerra di secessione americana: Dopo quattro anni di sanguinose battaglie, un atto di resa pose fine al più significativo tentativo separatista della storia.