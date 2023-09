Oggi 8 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 8 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – La Luna è in opposizione, meglio mantenere la calma. Sul lavoro, c’è molta confusione: puoi anche mettere a punto un progetto nuovo, ma fai tutto senza correre!

Toro – Oggi in amore meglio riflettere. Sul lavoro, non sei soddisfatto del tutto, hai voglia di dare una svolta alla tua vita!

Gemelli – La situazione astrologica promette bene e sarà così anche nei prossimi giorni, approfittane per i sentimenti. Sul lavoro, vuoi fare solo quello che davvero ti interessa!

Cancro – In amore c’è qualcosa da chiarire, meglio non esagerare. Sul lavoro, non complicarti la vita anche se ultimamente tutto sembra più difficile del solito!

Leone – In amore le stelle sono avverse, meglio essere pazienti. Sul lavoro, non pensare al passato: concentrarti sul presente!

Vergine – Le stelle sono ottime e questo vuol dire solo una cosa: ottime notizie per i sentimenti. Sul lavoro, cerca di non buttarti a capofitto in situazioni troppo difficili da gestire. Dedicati a quello che realmente ami fare!

Bilancia – La Luna e Venere sono dalla tua parte e oggi è il momento giusto per dire alla persona che ti interessa quello che pensi. Sul lavoro, ci sono piccoli problemi burocratici e legali da affrontare!

Scorpione – Oggi ci sono dei problemini da affrontare, ma tutto sommato l’atmosfera è più leggera. Sul lavoro, i liberi professionisti possono ambire a qualcosa di più!

Sagittario – La Luna torna favorevole e in amore sono arrivo nuove e belle emozioni, tutte da vivere. Sul lavoro, fare sempre le stesse cose ti annoia: per questo sei alla ricerca di nuovi stimoli, di nuove opportunità!

Capricorno – La Luna è contraria, ma non temere perché presto tutto cambierà e i sentimenti saranno favoriti. Sul lavoro, non perdere tempo a badare ai dettagli!

Acquario – C’è dell’agitazione in amore e se qualcosa non funziona, ti senti nervoso. Sul lavoro, la Luna è in aspetto buono, ma evita di metterti contro qualcuno!

Pesci – Stelle favorevoli per recuperare una storia in crisi da tempo. Sul lavoro, l’energia non manca, ma meglio mantenere la calma! Notizie positive arriveranno nei prossimi giorni!

Almanacco

L’8 settembre il 251° giorno del calendario gregoriano. Mancano 114 giorni alla fine dell’anno.

Oggi si festeggia la Madonna di Monte Berico

Santi del giorno: San Sergio I (Papa)

Etimologia: Sergio, è ancora sconosciuta l’origine del personale latino “Sergius”, diffuso già tra i romani italianizzato in Sergio. Tornò di moda alla fine del secolo scorso, grazie ad alcuni personaggi della letteratura russa.

Nati 8 settembre

Sei nato oggi? Sei metodico, prudente, riservato e concentratissimo sul lavoro. Il tuo principale bisogno è la sicurezza e sei molto attento a conservare ciò che hai ottenuto. Hai, inoltre, un forte spirito di collaborazione che ti permetterà di lavorare molto bene in gruppo. In amore la tua serietà e fedeltà ti garantiranno un solido affetto e un appoggio costante.

Accadde Oggi

Ammiraglio della flotta veneta sconfitto si uccide a capocciate, battaglia di Bassano, lo scotch entra in commercio, primo episodio di Star Trek, muore Mike Bongiorno.

1298 – Andrea Dandolo, ammiraglio della flotta veneta , viene sconfitto dai Genovesi presso l’isola dalmata di Curzola; si ucciderà sbattendo ripetutamente il capo dopo esser stato catturato.

, viene sconfitto dai Genovesi presso l’isola dalmata di Curzola; si ucciderà sbattendo ripetutamente il capo dopo esser stato catturato. 1504. Viene inaugurata davanti a Palazzo Vecchio a Firenze la statua del David realizzata da Michelangelo Buonarroti . E’ rivolta a sud-est, verso le popolazioni nemiche pronte ad attaccare la città.

Viene inaugurata davanti a Palazzo Vecchio a Firenze la statua del realizzata da . E’ rivolta a sud-est, verso le popolazioni nemiche pronte ad attaccare la città. 1664. Gli olandesi si arrendono cedendo Amsterdam agli inglesi, che la ribattezzano New York .

Gli olandesi si arrendono cedendo agli inglesi, che la ribattezzano . 1796 – Guerre napoleoniche: Battaglia di Bassano – le forze francesi sconfiggono le truppe austriache a Bassano del Grappa

del Grappa 1943. Il capo del governo, Pietro Badoglio , comunica con un messaggio radio che l’Italia ha chiesto e ottenuto l’armistizio dagli Stati Uniti.

Il capo del governo, , comunica con un messaggio radio che l’Italia ha chiesto e ottenuto dagli Stati Uniti. 1974. Vengono arrestati a Pinerolo (Torino) i brigatisti rossi Curcio e Franceschini , accusati del sequestro del giudice Sossi e del tecnico della Fiat Amerio .

Vengono arrestati a Pinerolo (Torino) i brigatisti rossi , accusati del sequestro del giudice e del tecnico della Fiat . 1974: Scandalo Watergate: il presidente statunitense Gerald Ford perdona l’ex-presidente Richard Nixon per tutti i crimini che questi potrebbe aver commesso mentre era in carica;

1976 – Viene arrestato a New York il finanziere italiano Michele Sindona .

Viene il finanziere italiano . 2007 – Si svolge in numerose piazze italiane il “ Vaffa-day ” organizzato da Beppe Grillo con la raccolta di firme per una legge sulla incandidabilità di alcuni parlamentari italiani. L’evento segna la nascita del M5s.

Si svolge in numerose piazze italiane il “ ” organizzato da con la raccolta di firme per una legge sulla incandidabilità di alcuni parlamentari italiani. L’evento segna la nascita del M5s. 2009. In una suite dell’hotel Metropole di Montecarlo muore per infarto, all’età di 85 anni, il più popolare conduttore della tv italiana, Mike Bongiorno, che aveva importato dagli Stati Uniti la trasmissione a quiz di straordinario successo “Lascia o raddoppia?.

1930 – Lo scotch entra in commercio: Dagli stabilimenti della 3M, azienda di St. Paul (Minnesota) specializzata in articoli da imballaggio, entra in commercio il primo nastro adesivo in cellophane sensibile alla pressione, che passerà alla storia come scotch.

1966 – Primo episodio di Star Trek: «Giornale di bordo del Capitano, data astrale 1312.4. L’impossibile è successo. Abbiamo raccolto un segnale d’emergenza, il messaggio di pericolo di una navicella scomparsa oltre due secoli fa». Inizia così il primo episodio (intitolato “Oltre la galassia”) di Star Trek, serie tv di fantascienza che fa il suo esordio sulla NBC.