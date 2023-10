Oggi 8 ottobre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 8 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – E’ un periodo interessante per incontrare persone. Nel lavoro in questo periodo sei molto stanco, sei bravo si ma quanto durerà questo stare sotto stress?

Toro – Sarà una giornata di riflessione per le coppie. Nel lavoro con calma recupera i rapporti e i progetti interrotti: è ancora possibile rimediare.

Gemelli – Grosse difficoltà per una storia che non va bene, potrebbe esplodere una polemica. Nel lavoro fai attenzione agli intoppi anche perché la fatica comincia a farsi sentire.

Cancro – Le coppie che hanno discusso adesso possono recuperare il rapporto. Nel lavoro dimentica il passato e vivi il presente: i tuoi piani stanno per realizzarsi.

Leone – Ecco la classica giornata in cui qualcuno potrebbe infastidirti: attenzione all’amore. Nel lavoro sei hai un’attività commerciale è possibile che ci sia una discussione.

Vergine – Le coppie che hanno vissuto una forte crisi si chiariranno. Nel lavoro cerca di recuperare un lavoro o un’intesa o anche un rapporto: hai grandi possibilità di riuscirci.

Bilancia – In amore un po’ di stress nella coppia, evita inutili discussioni. A lavoro in questo periodo ti senti creativo, comincia a progettare nuovi lavori, ma solo a patto che non siano troppo complicati.

Scorpione – In amore evita di alimentare polemiche inutili con il partner. A lavoro chi ha una responsabilità dovrà risolvere tutto con coraggio.

Sagittario – Lascia stare l’amore per gli altri e pensare solo a quello che dovresti provare per te stesso. Nel lavoro in arrivo accordi anche se ti ricordano qualcosa di sbagliato e non vorresti accettare.

Capricorno – Sei single è arrivato il momento di farsi coraggio e cercare un amore. A lavoro è il momento ideale per portare avanti delle discussioni importanti o magari un progetto, qualcosa a cui tieni particolarmente.

Acquario – In amore giornata altalenante con il partner. A lavoro oggi dovrai fare delle scelte importanti, ma prenditi il tempo necessario e non azzardare niente.

Pesci – In amore la Luna è positiva e favorisce gli incontri. A lavoro se ti chiamano per qualcosa che non ti soddisfa molto, non ti arrabbiare.

Almanacco

L’ 8 ottobre è il 281º giorno del calendario gregoriano. Mancano 84 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Pelagia

Nati 8 ottobre

Sei nato oggi? Per i nati l’8 ottobre, la vita è una favolosa avventura romantica. Hanno un concetto elevatissimo dell’amore di fronte al quale sono pronti a sacrificare tutto oppure a tenersene lontani per sempre. Il romanticismo che li caratterizza non investe solo la sfera amorosa: essi sono capaci di rimanere incantati per le meraviglie della natura quanto i misteri dello spazio, per i movimenti del mare come per la semplice rotazione dei pianeti.

1970 – Matt Damon: Nato a Cambridge, nello stato del Massachusetts, è una star del cinema made in USA, apprezzato per la versatilità di attore.

1949 – Sigourney Weaver: Dai malvagi alieni ai misteriosi abitanti “blu” di Pandora passando per bizzarri e improbabili spettri, sul set ha interpretato ruoli di donna sempre in lotta contro qualcosa

Scomparsi oggi:

1803 – Vittorio Alfieri: Figura di primo piano dell’illuminismo italiano, con il suo spirito inquieto e avverso ad ogni forma di tirannia fu un precursore del Romanticismo e un mirabile esempio per numerosi letterati.

Accadde Oggi

Volo del primo elicottero moderno, impiantato il primo pacemaker, catturato Che Guevara, ucciso Leon Klinghoffer.

1600 – La Repubblica di San Marino adotta la sua nuova Costituzione . Redatta in latino si compone di 6 libri.

La adotta la sua nuova . Redatta in latino si compone di 6 libri. 1918 – Prima guerra mondiale – Nella Foresta delle Argonne in Francia, il Caporale statunitense Alvin C. York uccide 25 soldati tedeschi e ne cattura 132, praticamente da solo

1934 – Primo volo di prova del Savoia-Marchetti SM79 Sparviero . Progettato per uso civile, diventerà uno dei principali bombardieri al mondo .

Primo . Progettato per uso civile, diventerà . 1934 – Bruno Hauptmann (arrestato il 19 settembre) viene incriminato negli stati Uniti per il rapimento e l’assassinio del figlio di Charles Lindberg , il trasvolatore atlantico.

(arrestato il 19 settembre) viene incriminato negli stati Uniti per il , il trasvolatore atlantico. 1967 – Che Guevara e i suoi uomini vengono catturati in Bolivia. Ferito e catturato dall’esercito boliviano (con l’appoggio di forze speciali statunitensi) Ernesto Che Guevara , che coltivava il proposito di “esportare” in quel paese la rivoluzione cubana della quale era stato protagonista con Fidel Castro .

e i suoi uomini vengono catturati in Bolivia. dall’esercito boliviano (con l’appoggio di forze speciali statunitensi) , che coltivava il proposito di “esportare” in quel paese la rivoluzione cubana della quale era stato protagonista con . 1970 – Il Premio Nobel per la Letteratura viene assegnato allo scrittore russo Aleksandr Solgenitsin, al quale il governo sovietico nega l’autorizzazione ad andare a ritirarlo.

viene assegnato al quale il governo sovietico nega l’autorizzazione ad andare a ritirarlo. 1982 – Nella Polonia comunista vengono messe al bando tutte le organizzazioni sindacali , compreso Solidarnosc , il sindacato fondato nel 1980 da Lech Walesa dopo la sciopero nei cantieri di Danzica.

Nella comunista vengono messe , compreso , il sindacato dopo la sciopero nei cantieri di Danzica. 1985 – Durante il dirottamento della nave Achille Lauro viene ucciso il cittadino statunitense Leon Klinghoffer. A bordo della nave “Achille Lauro” , sequestrata il giorno prima da terroristi palestinesi , viene ucciso a sangue freddo un cittadino americano disabile, Leon Klinghoffer . Il suo corpo viene gettato in mare. La resa dei terroristi avverrà il giorno dopo.

– Durante il dirottamento della nave Achille Lauro viene ucciso il cittadino statunitense Leon Klinghoffer. A bordo della , sequestrata il giorno prima da , viene ucciso a sangue freddo un cittadino americano disabile, . Il suo corpo viene gettato in mare. La resa dei terroristi avverrà il giorno dopo. 2000 – Michael Schumacher, vincendo il Gran Premio del Giappone , penultima gara del campionato di Formula 1, conquista il mondiale con la Ferrari , che mancava il titolo da 21 anni.

vincendo il , penultima gara del campionato di Formula 1, , che mancava il titolo da 21 anni. 2001 – Sulla pista dell’ aeroporto di Linate un aereo della compagnia svedese SAS in fase di rullaggio si schianta contro un piccolo velivolo e poi contro un edificio per lo smistamento dei bagagli. Bilancio: 118 vittime .

Sulla pista dell’ un in fase di rullaggio si schianta per lo smistamento dei bagagli. . 2007 – Il genetista italiano (naturalizzato statunitense) Mario Capecchi viene insignito del Premio Nobel per la Medicina insieme con Martin Evans e Oliver Smithies per scoperte sulle cellule embrionali e i meccanismi di ricombinazione genetica nei mammiferi.

1958 - Impiantato il primo pacemaker: Arne Larsson, colpito da arresto cardiaco a 43 anni, fu il primo uomo a vedersi impiantato un pacemaker, dispositivo elettrico in grado di regolare il battito del cuore.

1930 - Volo del primo elicottero moderno: Prima ancora di far sfrecciare sulle strade milioni di persone con la mitica Vespa, da lui brevettata nel 1946, Corradino D'Ascanio legò il proprio nome a un evento di cruciale importanza nella conquista del traffico aereo.