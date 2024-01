Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del 8 gennaio

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete. La luna non ti è più d’intralcio: in ambito amoroso potrai finalmente eccellere. Sfrutta questo periodo al massimo. Stessa strategia deve essere adottata sul lavoro.

Toro. Evita gli scontri e le complicazioni, non è proprio giornata. Sull’ambito lavorativo dovrai prendere scelte importanti ma attenzione ai soldi.

Gemelli. La vita non aspetta nessuno: cerca un amore che ti faccia sentire vivo. A lavoro devi affrontare i problemi, ma soprattutto devi farlo con coraggio e energia.

Cancro. Approfitta di queste giornate per chiarire ciò che non andava. Sul lavoro approfitta delle nuove proposte: ci possono essere importanti cambiamenti nella tua vita.

Leone. Ci saranno delle tensioni sia in amore che a lavoro. Tu comunque cerca di non farti abbattere e stai lontano da chi ti causa negatività.

Vergine. Bisogna mettere ordine sia in ambito amoroso che in ambito lavorativo. Le crisi saranno tutti risolte grazie all’aiuto delle stelle.

Bilancia. Sfrutta questa giornata per risolvere dubbi in amore che non sono mai stati affrontati. Un cambio di ruolo in ambito lavorativo è alle porte: accattalo di buon grado.

Scorpione. Oggi la luna ti aiuterà in ambito di sincerità: parla con partner apertamente di ciò che non va. A lavoro non va come sperato ma ogni crisi si risolve.

Sagittario. Il fine settimana ti porterà a buone conclusioni in amore. Sul lavoro invece non sbilanciarti troppo: stai nel tuo e fai solo ciò che vale la pena fare.

Capricorno. La luna ti è favorevole insieme a Venere e Marte. L’amore finalmente gira dalla tua parte. Sul lavoro ci sono molte decisioni da prendere ed è normale che tu stia stressato, non farti abbattere.

Acquario. Giornata un po’ sottotono. Il tuo rapporto sentimentale non va a gonfie vele. Il tutto però viene bilanciato da Mercurio che sta dalla tua parte in ambito lavorativo: su quel fronte ci saranno ottime notizie.

Pesci. Venere non è più contraria e l’amore può finalmente sbocciare. Sul lavoro invece cerca di restare equilibrato: non è il momento di nuove sperimentazioni o strane impulsività.

Almanacco

L’8 gennaio è l’8º giorno del calendario gregoriano. Mancano 357 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: oggi si venera San Lorenzo Giustiniani

San Lorenzo Giustiniani, nato a Venezia l’1 luglio del 1380 e morto a Venezia l’8 gennaio del 1456, è stato un patriarca cattolico italiano, il primo a portare il titolo di patriarca di Venezia; nel 1690 è stato proclamato santo da Papa Alessandro VIII.

Nati 8 gennaio

Sei nato oggi 8 gennaio? Determinazione, forza e lealtà fanno di te un importante punto di riferimento per tutti quelli che ti circondano o lavorano con te. Nel lavoro procedi passo dopo passo e in breve riesci a raggiungere posizioni di tutto rispetto che, col tempo, diventeranno sempre più considerevoli. In amore sei fedele ed affidabile, ma dovresti imparare anche ad essere un po’ più dolce ed espansivo.

Il 8 gennaio sono nati: Stephen Hawking, David Bowie, Elvis Presley.

Scomparsi oggi:

1324 - Muore l’esploratore e commerciante Marco Polo, nato a Venezia nel 1254. Mercante, viaggiatore, al suo nome è legata l’opera passata alla storia come “Il Milione”. Si tratta, a parere unanime degli storici, del compendio più importante e prezioso che il Medioevo, prima della scoperta dell’America e della successiva epoca delle grandi esplorazioni, abbia mai lasciato in merito ai territori d’Oriente, comprendendo con questa espressione anche un’ampia moltitudine di popoli e geografie che la civiltà occidentale, fino a quel momento, non aveva mai esplorato. Cittadino della cosiddetta Serenissima, come viene chiamata a quei tempi la Repubblica di Venezia, Marco Polo nasce in una famiglia tipica della Laguna, benché originaria di Sebenico, Dalmazia.

“Il Milione” resta un documento fondamentale per comprendere sia l’Oriente medievale, sia la mentalità mercantile italiana verso la fine del ‘200. La sua struttura, di impianto trattatistico e romanzesco insieme, si mantiene unitaria, c’è il cronista fantasioso, il viaggiatore attento e il mercante, abile nell’apprendere i meccanismi più vicini alla quotidianità di un popolo e di una terra fino ad allora sconosciuta. Marco Polo muore a Venezia nel 1324, a settant’anni. In Italia il suo volto campeggiava sulla banconota da 1.000 lire in uso dal 1982 al 1988.

1642 – Galileo Galilei: Universalmente noto come il padre della scienza moderna, sancì attraverso i suoi studi l’universalità del rapporto causa-effetto nella ricerca scientifica.

Accadde Oggi