Oggi 8 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 8 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore potresti fare degli incontri interessanti: hai finalmente dimenticato un ex che ti impediva di andare avanti. Sul lavoro invece con una persona del cancro potrebbero esserci dei malintesi.

Toro – In amore questa sera con il partner potrebbero esserci alcune tensioni, cerca di mantenere la calma. Sul lavoro invece devi passare all’azione: i contatti sono favoriti.

Gemelli – In amore oggi c’è un po’ di nervosismo, non alimentare contrasti e cerca di allontanarti dalle persone che non ti fanno bene. Sul lavoro invece hai una grande voglia di cambiare tutto, non ti senti gratificato per ciò che fai.

Cancro – In amore se ci sono state delle discussioni oggi si può recuperare. Sul lavoro invece favorito chi è a contatto con il pubblico, il margine di guadagno sarà maggiore.

Leone – In amore è un periodo particolare, i single del segno si sentono piuttosto confusi. Sul lavoro invece cerca di stare calmo e conta fino a dieci prima di parlare.

Vergine – In amore con i segni del Cancro, Pesci e Scorpione ci saranno delle belle opportunità. Sul lavoro invece datti da fare, situazioni ferme da tempo potrebbero smuoversi.

Bilancia – In amore oggi non chiuderti in casa ma frequenta i posti giusti: potresti conoscere una persona carina. Sul lavoro invece sono in arrivo delle belle opportunità, manda in giro il cv!

Scorpione – In amore c’è qualche tensione di troppo oggi, le stelle invitano alla prudenza. Sul lavoro invece non cadere in inutili provocazioni.

Sagittario – In amore cerca di mantenere la calma e non essere impulsivo. Sul lavoro invece la stanchezza inizia a farsi sentire.

Capricorno – In amore se sei single datti da fare, favoriti gli incontri! Sul lavoro invece hai maggiore energia, sfruttala al meglio per portare realizzare i tuoi obiettivi.

Acquario – In amore oggi una certa esuberanza ed uno slancio affettivo ti caratterizzano. Sul lavoro invece riuscirai ad attrarre delle persone che potranno aiutarti.

Pesci – In amore sono favoriti gli incontri ma…non essere troppo selettivo! Sul lavoro invece fai in modo che le tue idee vengano ascoltate dagli altri.

Almanacco

L’ 8 aprile è l’98º giorno del calendario gregoriano. Mancano 267 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera San Dionigi, in francese saint Denis (Italia, III secolo – Montmartre, III secolo), viene tramandata la leggenda sulla sua atroce morte: venne bruciato, crocefisso e torturato a lungo. Ma Dionigi uscì incolume da ogni tipo di condanna.

Nati 8 aprile

1962 - Alberto Angela: Dai dinosauri alle tracce delle civiltà del passato, andare alla ricerca di qualcosa da spiegare e tramandare ai posteri è un "vizio" di famiglia. Nato a Parigi.

1938 - Kofi Annan: Primo Capo dell'ONU africano nero, la sua opera di rinnovamento dell'istituzione e l'impegno per il disarmo e i diritti umani vennero premiati nel 2001 con il Nobel per Pace.

1929 - Jacques Brel: Tra i maggiori compositori del Novecento, la forza evocativa dei suoi testi ha ammaliato innumerevoli star della musica di ieri e di oggi.

Morti

1848- Muore a Bergamo Gaetano Donizetti, compositore italiano noto soprattutto come operista. Il talento di Donizetti emerge durante le lezioni caritatevoli tenute dal maestro Johann Simon Mayr, che gli procura anche la prima scrittura per un’opera lirica, Enrico di Borgogna.

1973- Si spegne, all’età di 92 anni, Pablo Picasso. Tra i più grandi pittori del ventesimo secolo, il suo eclettismo rende impossibile una categorizzazione e l’inquadramento in uno stile della sua opera.

1995– Muore a Roma Edda Ciano Mussolini. Figlia di Benito Mussolini, Edda sposa, nel 1930, il conte Gian Galeazzo Ciano.

Accadde Oggi

Viene eletto il 103º Doge della Repubblica di Venezia, il Battaglione San Marco ha il suo battesimo del fuoco, si svolgono in Vaticano i funerali di papa Giovanni Paolo II, nasce Alberto Angela, muore Pablo Picasso.

1341 – Roma: Francesco Petrarca viene incoronato “poeta” sul Campidoglio

1658 – Giovanni Pesaro viene eletto 103º Doge della Repubblica di Venezia

1848 – Risorgimento: il Battaglione San Marco ha il suo battesimo del fuoco nella battaglia del ponte di Goito, durante la Prima guerra di indipendenza italiana. Lo stesso giorno entra in azione anche il neonato corpo dei Bersaglieri

nella battaglia del ponte di Goito, durante la Prima guerra di indipendenza italiana. Lo stesso giorno entra in azione anche il neonato corpo dei Bersaglieri 1877 – Italia: l’internazionalista Carlo Cafiero occupa Letino (Benevento), con 26 uomini. Motivo della rivolta è l’impopolare tassa sul macinato

1899 – Stati Uniti: Martha Place è la prima donna ad essere giustiziata sulla sedia elettrica

1985 – Disastro di Bhopal: In India vengono diffusi i carteggi a carico della Union Carbide per il disastro chimico che causò la morte di circa 2.000 persone

1992 – Il tennista Arthur Ashe annuncia di essere affetto da AIDS, contratto in seguito ad una trasfusione di sangue praticata per curare una sua disfunzione cardiaca. È il caso che fa esplodere in USA la discussione sul flagello dell’AIDS

2003 – Guerra d’Iraq: le truppe inglesi occupano Bassora, la più grande città del sud dell’Iraq. A Baghdad, un carro armato Abrahams colpisce l’hotel Palestine, dove alloggiavano dei giornalisti, tre dei quali moriranno

2018 – In Siria, nella città di Duma, un attacco chimico uccide 100 persone

1820 - Scoperta la Venere di Milo: La Venere Milo non è soltanto una delle più celebri sculture della civiltà greca. Per molti incarna l'ideale classico dell'eleganza e della sensualità femminile

1904- Viene firmata a Londra l’Intesa cordiale” tra Francia e Gran Bretagna. Il trattato definisce le sfere d’influenza coloniale dei due paesi.

1990- Esce negli Stati Uniti la prima puntata della serie televisiva “Twin Peaks”. Il regista è David Lynch. Le musiche sono scritte dall’italo-americano Angelo Badalamenti.

2005- Si svolgono in Vaticano i funerali di papa Giovanni Paolo II. Sono presenti i rappresentanti di tutte le religioni del mondo e più di 200 tra capi di stato e di governo.