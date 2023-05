Oggi 7 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 7 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, questa giornata inizia un po' al rallentatore dal punto di vista amoroso. Sul lavoro arrivano un bel po' di cambiamenti ma bisogna delieanre fin da subito i propri limiti con capi e colleghi.

Toro - Cari toro, in amore è un periodo abbastanza confuso e non fate l'errore di ricadere in una vecchia relazione. Sul lavoro potrebbero esserci discussioni con qualcuno dell'acquario o del leone.

Gemelli - Cari gemelli, inizia un periodo davvero interessante per i sentimenti quindi non state chiusi in casa. Sul lavoro vi state impegnando tanto e siete stanchi anche se presto avrete una ricompensa.

Cancro - Cari cancretti, in amore siete davanti a una scelta decisiva. Sul lavoro potrebbe esserci qualche rallentamento ma nulla di troppo grave.

Leone - Cari leoncini, se volete incontrare persone nuove questo è il momento giusto per farlo. Sul lavoro non abbiate paura di mettervi in gioco anche in cose nuove.

Vergine - Cari vergine, bella questa giornata per l'amore e per i nuovi incontri. Sul lavoro sarete costretti a farvi sentire per ottenere ciò che volete.

Bilancia - Cari bilancia, è arrivato il momento di chiarire ciò che non va in amore. Sul lavoro bisogna cambiare diverse cose e attenzione alle spese di troppo.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore bisogna mantenere la calma e non farsi travolgere dai cambi d'umore. Sul lavoro avrete delle belle intuizioni.

Sagittario - Cari sagittario, tutti i nuovi incontri di questi giorni pormettono bene. Per quanto riguarda il lavoro non preoccupatevi perché stanno per arrivare belle conferme.

Capricorno - Cari capricorno, in amore bisogna stare attenti a qualche piccola tensione nell'aria soprattutto nelle storie nate da poco. Sul lavoro accontentatevi di quello che avete, almeno per adesso.

Acquario - Cari acquario, in amore bisogna stare attenti perché la luna è opposta e potrebbe causare qualche disagio. Sul lavoro è un momento sereno.

Pesci - Cari pesciolini, sono molto belle queste giornate per l'amore quindi lasciatevi andare. Sul lavoro si può correggere il tiro se ci sono stati errori di recente.

Almanacco

Il 7 maggio è il 127º giorno del calendario gregoriano. Mancano 238 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: Santa Flavia Domitilla (Martire)

Etimologia: Flavia, il nome deriva dall’aggettivo latino flavus e quindi dal nome Flavius il cui significato è “dai capelli dorati/biondi”.

Nati 7 maggio

Sei nato oggi? Sei provvisto di una autorità naturale che fa di te un perfetto manager ed un organizzatore eccellente del tuo e dell’altrui lavoro. Il tuo campo di attività spazia dall’ingegneria alle scienze naturali, dalla regia cinematografica a quella teatrale. In amore sei molto prudente; prima di impegnarti in un legame valuti molto bene le caratteristiche del partner e le possibilità di intesa. Matrimonio felice e duraturo.

1922 – Raimondo Vianello: La proverbiale mimica e l’ironia elegante hanno fatto di lui e dell’inseparabile Sandra Mondaini una delle coppie del cinema e della TV più amate dal pubblico italiano. Nato a Roma.

1840 – Pyotr Tchaikovsky: Compositore tra i massimi della storia della musica e autore di sinfonie tra le più popolari al mondo, fu tra i maggiori interpreti del romanticismo musicale. Nato a Kamsko-Votkinsk.

Accadde Oggi

Inaugurata la reggia di Versailles, l’esercito spara sulla folla a Milano, pescata una perla di 6 kg, nasce il profumo Chanel n°5