Oggi 7 giugno: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 7 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, con questa bella luna la giornata di oggi è ideale per i sentimenti e per conoscere qualcuno di nuovo. Sul lavoro è un momento in cui sarà chiesto il vostro impegno massimo.

Toro - Cari toro, questo è il periodo giusto per fare quel passo in avanti in amore e avviare una convivenza o pensare addirittura a un matrimonio. Sul lavoro attenzione alla sfera finanziaria.

Gemelli - Cari gemelli, oggi dovrete affrontare un discorso difficile ma necessario con il partner. Sul lavoro inizia ad andare sempre meglio e le soddisfazioni arriveranno presto.

Cancro - Cari cancretti, oggi l'amore vi sorprenderà quindi lasciatevi andare. Sul lavoro inizia un nuovo progetto importante di cui sarete fieri.

Leone - Cari leoncini arriveranno belle notizie d'amore. Sul lavoro, invece, Saturno vi fa qualche dispetto ma c'è Giove dalla vostra parte.

Vergine - Cari vergine, questa giornata andrebbe sfruttata al massimo, soprattutto in amore. Sul lavoro c'è bisogno di una profonda riorganizzazione degli impegni.

Bilancia - Cari bilancia, per l'amore questo è un periodo un po' stressante ma bisogna stringere i denti. Mantenete la calma anche sul lavoro.

Scorpione - Cari scorpioncini, questa giornata è un po' particolare per l'amore e potreste avere qualche discussione con il partner. Sul lavoro ci vuole pazienza.

Sagittario - Cari sagittario, in amore dovrete affrontare delle novità quindi preparatevi già da ora. Sul lavoro, invece, le responsabilità sono tante e potreste sentirvi un po' sotto pressione.

Capricorno - Cari capricorno questa giornata sarà un più positiva di quella di ieri ma bisogna sempre avere molta pazienza sia in amore che sul lavoro. Avete bisogno di ripartire da zero in tutti i sensi.

Acquario - Cari acquario, i problemi d'amore andrebbero affrontati subito e non trascinati nel tempo. Sul lavoro siete sempre alla ricerca di novità.

Pesci - Cari pesciolini, prendetevi del tempo per voi stessi e per capire ciò che volete in amore. Sul lavoro riceverete quella proposta che aspettavate da tanto.

Almanacco

Il 7 giugno è il 158° giorno del calendario gregoriano. Mancano 207 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Roberto di Newminster (Abate)

Etimologia: Roberta, dal germanico “Hrodeberth”, che significa “di fama illustre”, fu molto diffuso tra Longobardi e Franchi. Nell’VIII secolo lo troviamo nel latino medievale.

Nati 7 giugno

Sei nato oggi? Nel lavoro, sei intelligente, abile e sai eseguire i compiti che ti sono affidati nel modo migliore. A volte però rischi di affannarti e perderti dietro cose di nessuna importanza. Anche in amore, spesso, ti fai prendere dall’ansia e dall’impazienza: un po’ di calma e di riflessione ti sarebbero di grande aiuto.

1958 – Prince: Da molti osannato come il “Re del pop”, in carriera ha venduto circa 80 milioni di dischi e, nel 2004, è stato inserito dalla rivista americana “Rolling Stone” al 27º posto nella lista dei 100 artisti più importanti della storia.

1848. Nasce a Parigi Paul Gauguin, l’artista dai colori accesi, amante delle isole dei mari del sud e delle atmosfere esotiche, fu un maestro del colore attraverso cui espresse la profonda inquietudine interiore.

Scomparsi

1954 – Alan Turing: Scienziato tra i più brillanti del Novecento, è universalmente riconosciuto come il padre dell’informatica e dell’intelligenza artificiale. Nato a Londra e morto a Wilmslow nel giugno del 1954.

2008 – Dino Risi: Regista tra i più amati in Italia e all’estero, è ricordato come uno dei padri della commedia all’italiana.

Accadde Oggi

Nasce lo stato del Vaticano, Berlinguer muore in Piazza delle Erbe a Padova, cancellato l’esame di quinta elementare.

1640 – Contadini catalani (cd. segadors, “mietitori” in catalano) armati di falci entrano a Barcellona, uccidendo i funzionari del re di Spagna Filippo IV e dando il via alle sollevazioni per l’indipendenza della Catalogna

1654 – Luigi XIV viene incoronato re di Francia

1654. Luigi XIV di Borbone viene incoronato Re di Francia. Primogenito di Luigi XIII di Francia e di Anna d’Austria, il suo regno durerà 72 anni, e diventerà il più lungo a memoria d’uomo. Noto come “Il Re Sole” , Luigi XIV rappresenta una figura centrale nella storia dell’Europa.

Luigi XIV di Borbone viene incoronato Re di Francia. Primogenito di Luigi XIII di Francia e di Anna d’Austria, il suo regno durerà 72 anni, e diventerà il più lungo a memoria d’uomo. Noto come , Luigi XIV rappresenta una figura centrale nella storia dell’Europa. 1984 – Durante un comizio in piazza delle Erbe a Padova il segretario del Partito comunista Enrico Berlinguer viene colpito da emorragia cerebrale.

Durante un comizio in piazza delle Erbe a Padova il segretario del Partito comunista viene colpito da 2004 – Approvata una riforma della scuola italiana che cancella l’esame di quinta elementare.

1929 – Nasce lo Stato della Città del Vaticano: La nazione più piccola del mondo, custode da oltre due millenni della cristianità, nacque nell’Italia mussoliniana, creando un’eccezione unica al mondo sulla natura giuridica degli Stati. Vengono infatti ratificati i Patti Lateranensi.

1340 – Fondata la città di Rotterdam: Il porto d’Europa per eccellenza, patria del grande umanista e filosofo Erasmo, acquisì la dignità di città nell’Olanda preasburgica del XIV secolo.