Oggi 6 agosto: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 6 Agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Potresti sperimentare una maggiore passione e intensità nei rapporti amorosi. Sul fronte lavorativo, potresti ottenere risultati positivi grazie alla tua determinazione. Per quanto riguarda la fortuna, potresti ricevere una piacevole sorpresa inaspettata.

Toro: Potresti vivere momenti romantici e affettuosi con il tuo partner. Sul fronte lavorativo, potresti essere apprezzato per la tua affidabilità e stabilità. Per quanto riguarda la fortuna, potresti ricevere un sostegno finanziario inaspettato.

Gemelli: Potresti comunicare in modo più aperto e sincero con il tuo partner, favorendo la comprensione reciproca. Sul fronte lavorativo, potresti avere nuove opportunità di apprendimento e crescita. Per quanto riguarda la fortuna, potresti incontrare persone che ti offriranno supporto e aiuto.

Cancro: Potresti sentirti più emotivo e sensibile nei confronti del tuo partner, creando un'atmosfera romantica. Sul fronte lavorativo, potresti essere elogiato per la tua creatività e intuizione. Per quanto riguarda la fortuna, potresti ricevere un'opportunità che potrebbe portare a un miglioramento finanziario.

Leone: Potresti sperimentare una maggiore fiducia e sicurezza nei rapporti amorosi, creando una connessione più profonda con il tuo partner. Sul fronte lavorativo, potresti ottenere riconoscimenti e successi grazie al tuo impegno. Per quanto riguarda la fortuna, potresti ricevere una buona notizia o un'opportunità interessante.

Vergine: Potresti dedicare più attenzione e cura al tuo partner, creando un legame più solido e stabile. Sul fronte lavorativo, potresti essere apprezzato per la tua precisione e organizzazione. Per quanto riguarda la fortuna, potresti ricevere un sostegno finanziario o un'opportunità di crescita.

Bilancia: Potresti vivere momenti di armonia e equilibrio nella tua relazione di coppia. Sul fronte lavorativo, potresti essere coinvolto in progetti creativi e collaborativi. Per quanto riguarda la fortuna, potresti ricevere un'opportunità che potrebbe portare a un avanzamento professionale.

Scorpione: Potresti sperimentare una maggiore intensità e passione nei rapporti amorosi, creando un'atmosfera di profonda connessione. Sul fronte lavorativo, potresti essere chiamato a prendere decisioni importanti e strategiche. Per quanto riguarda la fortuna, potresti ricevere una sorpresa positiva o una nuova prospettiva finanziaria.

Sagittario: Potresti sentirti più avventuroso e desideroso di esplorare nuovi orizzonti amorosi. Sul fronte lavorativo, potresti essere stimolato da nuove idee e progetti. Per quanto riguarda la fortuna, potresti ricevere un'opportunità che potrebbe aprire nuove porte.

Capricorno: Potresti sentire una maggiore stabilità e sicurezza nella tua relazione di coppia. Sul fronte lavorativo, potresti essere riconosciuto per la tua dedizione e disciplina. Per quanto riguarda la fortuna, potresti ricevere un supporto finanziario o un'opportunità di crescita professionale.

Acquario: Potresti sperimentare una maggiore libertà e originalità nei rapporti amorosi, cercando nuove forme di espressione. Sul fronte lavorativo, potresti essere coinvolto in progetti innovativi e creativi. Per quanto riguarda la fortuna, potresti ricevere opportunità inaspettate o incontri significativi.

Pesci: Potresti sentirsi più empatico e sensibile nei confronti del tuo partner, creando un'atmosfera romantica e intima. Sul fronte lavorativo, potresti trarre beneficio dalla tua intuizione e capacità di adattamento. Per quanto riguarda la fortuna, potresti ricevere un'opportunità che potrebbe portare a un miglioramento finanziario o personale.

Il 6 agosto è il 218° giorno del calendario gregoriano. Mancano 147 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera Trasfigurazione del Signore

Sei nato oggi? I nati il 6 agosto hanno uno smodato desiderio di esperienze. Sono particolarmente attratti da avvenimenti unici o straordinari, che accadono magari una volta nella vita, alcuni dei quali sembrano impossibili, inesplicabili, persino di origine soprannaturale.

1881 – Alexander Fleming: Nato in Scozia viene ricordato come una delle figure più eminenti della storia della medicina.

1928 – Andy Warhol: Nato a Pittsburgh, in Pennsylvania, fu uno dei protagonisti dell’Arte del Novecento. Da artista diffuse nel mondo la Pop Art ma lavorò anche come produttore cinematografico e attore.

1994 - Domenico Modugno si spegne a Lampedusa, uno dei padri della canzone melodica italiana. Pugliese, divenne popolare nel 1958 vincendo il Festival di Sanremo con Nel blu dipinto di blu, conosciuta come "Volare". Trionfò sul palco dell'Ariston altre tre volte grazie ai brani "Piove", "Dio, come ti amo" e "Addio... addio...", entrati insieme ad altri suoi successi nel repertorio classico della canzone italiana. È considerato il padre dei cantautori italiani con circa 230 canzoni incise.

1890 – Primo condannato alla sedia elettrica: William Kemmler, 30enne di Philadelphia, esce dalla sua cella nella prigione di Auburn (New York) dopo aver fatto colazione e, in giacca e cravatta, s’incammina verso la stanza della morte. Qui l’attende la sedia elettrica. Quest’atroce pena capitale gli è stata inflitta per l’omicidio della moglie Marilda Ziegler, da lui assassinata con un’accetta. Legato alla sedia e con gli elettrodi attaccati in vari punti del corpo, poco dopo le 6,30 viene messo a morte in seguito a due scariche elettriche. Una scena agghiacciante per i presenti, che per la prima volta assistono a un’esecuzione per elettrocuzione.

1919 – Esordio dell’eroe Zorro: Nella California della prima metà dell’800, costellata di missioni e ranchos, il popolo vive sotto il giogo dei dominatori spagnoli, tra povertà e ingiustizia. Qui vive Don Diego Vega assieme al suo servitore sordomuto Bernardo e all’innamorata Lolita Pulido. Don Diego nella vita di tutti i giorni si comporta come un nobile ricco e lezioso. Quando c’è da aiutare la povera gente e scombinare i piani dell’infido capitano Ramon, però, si trasforma in un eroe mascherato e dal mantello nero, abile spadaccino e astuto come una volpe. Richiamandosi alle qualità di questo animale, lo scrittore pulp statunitense Johnston McCulley decide di chiamare Zorro (traduzione spagnola di “volpe”).

1932 – Apre la mostra del cinema di Venezia: Il primo festival della storia dedicato al cinema apre i battenti sulla terrazza dell’Hotel Excelsior di Venezia. La manifestazione – nata su iniziativa di Luciano De Feo, capo dell’Istituto del cinema educativo, e del conte Giovanni Volpi di Misurata, presidente della Biennale – raccoglie dal 6 al 21 agosto attori e registi di fama mondiale e 300 giornalisti accreditati da diverse nazioni.

1945 – L’atomica su Hiroshima: Alle 8 di mattina le cucine di Hiroshima sono in piena attività per preparare il primo pasto della giornata. Le scuole sono pronte ad accogliere gli studenti (agosto in Giappone non è un mese festivo) e centinaia di operai varcano i cancelli della Mazda, nota casa automobilistica fondata qui nel 1920. Poco prima la stazione radar ha captato tre velivoli americani entrati nello spazio aereo giapponese. Un numero ritenuto esiguo dalle autorità militari, che decidono di non dare l’allarme aereo. Alle 8.15 circa il bombardiere B-29 ribattezzato Enola Gay (dal nome della madre) dal pilota Paul Tibbets, sgancia Little Boy nome in codice della bomba nucleare all’uranio.

1991 – Inizia l’era di internet: Il 34enne Tim Berners-Lee, ricercatore del Cern, trova la soluzione al problema di come condividere i documenti tra studiosi, sviluppando un software basato sul concetto di ipertesto, che lui stesso battezza come World Wide Web. Il sito che mette in rete è il primo della storia e inaugura ufficialmente l’era di internet.

2012 – La sonda spaziale Curiosity atterra su Marte.