Oggi 5 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 5 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, con la luna nel segno arrivano bellissime emozioni da vivere fino in fondo. Sul lavoro siete un po' preoccupati per le finanze ma tutto si sistemerà.

Toro - Cari toro, arriva un po' di tensione nella vostra vita amorosa, cercate di gestirla al meglio. Sul lavoro c'è qualche questione da risolvere e un po' di nervosismo in ufficio.

Gemelli - Cari gemelli, in amore bisogna fare chiarezza nel cuore e non illudere il partner se non si è convinti. Sul lavoro, invece, avanzate tutte le richieste che volete perché riceverete risposte molto positive.

Cancro - Cari cancretti, è arrivato il momento di recuperare in amore il tempo perso e superare una crisi. Sul lavoro siete sulla strada giusta del successo.

Leone - Cari leoncini, è arrivato il momento di scansare le tensioni d'amore e dare spazio alla serenità. Sul lavoro meglio non prendere decisioni affrettate.

Vergine - Cari vergine, questo periodo ha portato un po' di tensioni nella coppia ma con la buona volontà si può recuperare. Sul lavoro affrontate tutti i problemi con grinta.

Bilancia - Cari bilancia, avete una grande determinazione e voglia di amare che viene premiata dalle stelle. Sul lavoro fate vedere a tutti di che pasta siete fatti.

Scorpione - Cari scorpioncini, lasciatevi andare in amore ma state attenti a chi avete davanti. Le storie clandestine meglio lasciarle stare. Sul lavoro è il momento di mettere le mani su un progetto importante.

Sagittario - Cari sagittario, l'amore è in secondo piano per voi in questo momento ma dovreste dedicargli più tempo. Sul lavoro non siete al top ma presto vi riprenderete.

Capricorno - Cari capricorno cercate di fermarvi a riflettere su come state gestendo l'amore ultimamente. Sul lavoro meglio essere cauti e fare scelte molto ponderate.

Acquario - Cari acquario, state discutendo troppo con il partner? Cercate di ritrovare un po' di pace. Sul lavoro siate pazienti e non cercate sempre il cambiamento.

Pesci - Cari pesciolini, in amore meglio non buttarsi in storie poco adatte a voi. Sul lavoro arrivano grandi novità da cogliere al volo.

Almanacco

E’ il 309° giorno dell’anno, 44ª settimana. Alla fine mancano 56 giorni.

Santi del giorno: Santi Elisabetta e Zaccaria (Genitori di Giovanni Battista)

Etimologia: Zaccaria, risale all’ebraico “Zakharyàh”, composto da “zackhar”, “ricordarsi”, e dalla contrazione di “Yahvè”, nel significato di “Dio si è ricordato”. Mutuato poi nel greco “Zacharias” e nel latino ecclesiastico “Zacharia”, entrò presto in uso tra i primi cristiani, per il culto del padre di san Giovanni Battista.

Accadde Oggi

Arriva nei negozi il Monopoli, la città di Arezzo viene venduta a Firenze per 40000 fiorini.

333 a.C. – Battaglia di Isso, le forze di Alessandro Magno, sovrano di Macedonia, affrontarono e sconfissero i Persiani di Dario III

1384 – Enguerrand VII di Coucy, dopo averla conquistata, vende la città di Arezzo a Firenze per 40000 fiorini d’oro pagabili a rate

1865: Le truppe francesi lasciano Roma, è la conseguenza della “Convenzione di Settembre” tra Italia e Francia con la quale lo stato italiano si impegnava a rispettare la sovranità del Papa sulla città e spostava la capitale da Torino a Firenze.

1872 – Suffragio femminile: in violazione della legge, la suffragetta Susan Anthony vota per la prima volta (verrà multata di 100 dollari)

1895 – George B. Selden ottiene il primo brevetto statunitense per un’automobile

1911 – Dopo aver dichiarato guerra all’Impero ottomano il 29 settembre, nell’ambito della guerra italo-turca, l’Italia annette Tripoli e la Cirenaica

1913 – Il re folle Ottone di Baviera viene deposto dal cugino, principe reggente Ludovico, che assume il titolo di Luigi III

1925: Un decreto legge sancisce la nascita dell’Istituto Luce, che ha lo scopo di diffondere la cultura per mezzo della cinematografia.

1989 – Muore il grande pianista Vladimir Horowitz

1994 - Il quarantacinquenne George Foreman diventa il più vecchio campione mondiale di pugilato nei pesi massimi, mandando k.o. Michael Moorer

1998 - La rivista scientifica Nature pubblica uno studio genetico che mostra forti prove che Thomas Jefferson fu il padre di Eston Hemings Jefferson, avuto dalla sua schiava Sally Hemings

2002 – Prima edizione di Ballarò: In prima serata, alle 20,50, su Raitre debutta un nuovo talk show dedicato alla politica: si chiama Ballarò e lo conduce un giovane e sconosciuto giornalista, Giovanni Floris, che torna negli studi Rai di Roma dopo una lunga esperienza da inviato negli Stati Uniti d’America.

2006 - Saddam Hussein, ex dittatore dell'Iraq, viene condannato a morte nel processo di primo grado

1935 – Arriva nei negozi il Monopoli : Fare affari acquistando e vendendo proprietà, sperando in una fortunata pesca tra Probabilità e Imprevisti e soprattutto di non andare in prigione..

Nati il 5 novembre

Sei nato oggi? Sei molto sensibile ed intuitivo, ma devi fare attenzione a non lasciarti dominare dalle impressioni e a non diventare eccessivamente fatalista. Nel lavoro verrai premiato, se metterai a frutto la tua fantasia e avrai il coraggio di assumere iniziative. In amore, cerca un partner forte e sicuro di sé che possa aiutarti nei momenti di scoraggiamento.

1913 – Vivien Leigh: È la Rossella O’Hara della storia del cinema, identificata dai più con l’eroina di Via col vento, che le consegnò fama immortale e il primo Oscar come “miglior attrice protagonista”.