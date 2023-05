Oggi 4 giugno: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 4 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Oggi le stelle ti aiutano ad amare: puoi ottenere qualcosa in più, basta chiedere. Nel lavoro ti consiglio di fare attenzione al lato economico, in questo periodo ci sono un po’ di problemi, forse in vista delle vacanze.

Toro. Sono mesi che lo ripetiamo in amore non bisogna essere troppo puntigliosi. Cerca di mantenere la calma. Nel lavoro qualche problemino, La Luna è opposta, ma Giove da domani aiuta.

Gemelli. Nell’amore il tuo partner ti vede distante, cerca di fare qualcosa di nuovo: sorprendi te stesso, Venere aiuta. Nel lavoro ti consiglio di evitare le polemiche: piuttosto dovresti concentrarti sui progetti da portare avanti.

Cancro. Saturno non è più opposto e l’amore sarà più semplice, qualche polemica. Sul lavoro bisogna pensare ai progetti ma con Giove dissonante ci vuole cautela: attenzione alle spese.

Leone. In amore se c’è qualche problema ti consigliamo di aspettare domani, sarà un giorno migliore per parlarne. Nel lavoro arrivano le giuste idee: proponile alle persone giuste! E’ il momento di agire e non di rimanere fermi.

Vergine. L’amore è nel pieno del suo vertice, hai voglia di costruire, e perché no di fare passi importanti. Le cose stanno tornando a loro posto, nel lavoro la routine ti stanca ma non lo mostri: forse è ora di guardarsi attorno, inizi a stancarti.

Bilancia. Le coppie che stanno insieme da più tempo, oggi possono risolvere un problema. Sul lavoro qualche incertezza ma non bisogna demoralizzarsi, dalla prossima settimana andrà meglio.

Scorpione. La Luna favorisce i nuovi incontri: guardati attorno. Le coppie possono vivere belle emozioni. Sul lavoro assicurati di essere circondato dalle persone giuste.

Sagittario. Giornata tranquilla per l’amore, oggi hai voglia di rendere la giornata interessante e la Luna ti aiuterà. Sul lavoro, le finanze e le questioni legali ci vuole pazienza.

Capricorno. Evita le discussioni in amore, in questo periodo con la Luna contraria ci sono alti e bassi. Se qualcuno ti infastidisce, cerca di non prenderla sul personale. Le nuove proposte vanno valutate con attenzione, sei sulla strada giusta per il futuro.

Acquario. Non è il momento di ripensare al passato: ora è tempo di guardarsi attorno, tuttavia tu ti butti giù facilmente. Anche nel lavoro sei poco stimolato, cerca di prendere le cose da un’altra prospettiva.

Pesci. Oggi le stelle sono dalla tua parte, se c’è stato qualche problema in passato si recupera. Nel lavoro sembra che stai riacquistando consapevolezza e autorità, che avevi perso da un po’.

Almanacco

E’ il 155° giorno dell’anno, 23ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 210 giorni.

Santi del giorno: San Quirino di Siscia (Vescovo)

Etimologia: Quirino, Dal nome dell’antica divinità guerriera sabino-romana “Quirinus” (poi identificata con Romolo).

Nati 4 giugno

Sei nato oggi? Sei vivace, intelligente e versatile, ma spesso vuoi fare troppe cose in una volta sola e rischi di concludere poco. Nonostante questo la tua intuizione ti permette, sia nel lavoro che in amore, di fare le scelte più giuste e fortunate. Nella maturità raggiungerai la pace e la serenità d’animo.

1975 – Angelina Jolie: Icona sexy e riconosciuta come donna più affascinante del mondo, insieme con l’ex marito Brad Pitt campeggia stabilmente sulle cronache rosa internazionali.

Scomparsi

1994 – Massimo Troisi: Capostipite di una nuova generazione di registi-attori, con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato.

2004 – Nino Manfredi: Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano, e non solo, nobilitando il genere della “commedia”, di cui è stato uno dei principali interpreti con Sordi, Gassman e Tognazzi.

1798 - Muore, in Boemia, Giacomo Casanova, avventuriero, scrittore, diplomatico veneziano. Di lui resta una vastissima produzione letteraria. Casanova era alto 6 piedi e tre pollici, il che vuol dire circa un metro e novanta. Un vero marcantonio. Capelli e occhi scuri come la pece, viso non bello, ma decisamente gradevole. Certo, non era uno che passava inosservato, soprattutto in un’epoca in cui la statura media era molto più bassa di quella attuale. Nacque a Venezia il 2 apr. 1725, secondo dei sei figli di Gaetano e di Giovanna (Zanetta) Farussi, detta la Buranella, entrambi attori.

Accadde Oggi

Primo volo in mongolfiera, Roma liberata, esce Born in the U.S.A. di Springsteen, muore Nino Manfredi, ci lascia il dongiovanni Casanova.

780 a.C. – In Cina viene registrata la prima eclissi solare storica

1070 – Il tipico formaggio erborinato Roquefort viene creato in una grotta nei pressi di Roquefort-sur-Soulzon, nella Francia centrale

1940 – Le truppe dell’esercito nazista entrano a Parigi e sui principali monumenti della capitale francesi, compresa la Torre Eiffel viene issata la bandiera tedesca.

Le e sui principali monumenti della capitale francesi, compresa la Torre Eiffel viene issata la bandiera tedesca. 1944- Roma viene liberata da truppe americane della V armata, comandate dal Generale Clark . Il “Regno del Sud” è finito. Il Re firma il decreto di luogotenenza a favore del principe Umberto, con il consenso del Comitato di Liberazione Nazionale e della Commissione Alleata di controllo.

. Il “Regno del Sud” è finito. Il Re firma il decreto di luogotenenza a favore del principe Umberto, con il consenso del Comitato di Liberazione Nazionale e della Commissione Alleata di controllo. 1977 – Viene commercializzato negli Stati Uniti uno dei primi personal computer di produzione industriale, l’Apple.

1783 – Primo volo di una mongolfiera Cinque secoli dopo le mongolfiere di carta utilizzate in Cina per segnalazioni militari, nella Francia prerivoluzionaria si sollevò nel cielo un pallone alimentato ad aria calda, che da semplice spettacolo per gli occhi si trasformò in un mezzo di trasporto per gli uomini.

1984 – Pubblicato Born in the U.S.A. di Springsteen: Un uomo in jeans e con un berretto rosso in tasca, voltato di spalle sullo sfondo della bandiera degli USA. Con questa storica copertina debuttò nei negozi Born in the U.S.A..