Oggi 4 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 4 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, questa giornata si preannuncia molto positiva e ideale per incontrare nuove persone che potrebbero diventare speciali. Sul lavoro c'è fortuna quindi continuate così.

Toro - Cari toro, torna un po' di serenità nella vita di coppia e anche la voglia di condividere emozioni. Sul lavoro meglio fare attenzione e restare con i piedi per terra.

Gemelli - Cari gemelli, state cambiando idea sull'amore e anche atteggiamento quindi finalmente riuscite ad affrontare i problemi che prima vi sembravano insormontabili. Sul lavoro se cercate qualcosa di nuovo ora potrete iniziare a trovare quello che fa per voi.

Cancro - Cari cancretti, questo periodo è molto interessante per i sentimenti e la voglia di amare è tanta. Per quanto riguarda il lavoro sembra che tutto stia andando per il verso giusto finalmente. Migliora anche il rapporto con i colleghi.

Leone - Cari leoncini, se siete in una relazione stabile potreste iniziare a pensare di allargare la famiglia. I single, invece, hanno la strada spianata per incontrare la persona giusta. Sul lavoro attenzione alla stanchezza.

Vergine - Cari vergine, siete abbastanza agitati oggi forse anche a causa del partner e dei suoi comportamenti. Sul lavoro attenzione ai soldi e alle spese improvise.

Bilancia - Cari bilancia, in amore state pensando di mettere fine a una relazione che non sta andando da nessuna parte. Per quanto riguarda il lavoro, con il giusto impegno si riescirà a ricevere belle soddisfazioni.

Scorpione - Cari scorpione, oggi potreste ricevere un messaggio da qualche vecchia fiamma. Attenzione. Se siete in attesa di una risposta, arriverà molto presto.

Sagittario - Cari sagittario, l'amore è tornato protagonista della vostra vita ma attenzione a non mettere il piede in due scarpe. Sul lavoro meglio non distrarvi troppo, cercate di fare le cose con più attenzione.

Capricorno - Cari capricorno, tutta l'agitazione accumulata in amore passerà e tornerà anche la voglia di perdonare. Sul lavoro arrivano novità per chi vuole cambiare vita.

Acquario - Cari acquario, c'è qualcosa che non vi è andato giù in una discussione con i partner ma sarebbe meglio discuterne faccia a faccia. Sul lavoro arrivano giorni più sereni e belle soddisfazioni.

Pesci - Cari pesciolini, in amore sarebbe meglio non dare nulla per scontato. Impegnatevi di più per rendere felice il partner. Sul lavoro potrete dare spazio a tutta la vostra creatività.

Almanacco

Il 4 aprile è l’94ºgiorno del calendario gregoriano. Mancano 271 giorni alla fine dell’anno.

Giornata mondiale contro le mine

Nati 4 aprile

Sei nato oggi? Sei nato davvero sotto una buona stella: la fortuna ti assiste sempre e ti permette di ottenere ciò che desideri. Nel lavoro ti si presentano spesso ottime occasioni e sei aiutato da persone importanti. Cerca però di impegnarti in modo serio e costruttivo. In amore riveli un fascino particolare che fa di te una persona molto corteggiata e che ti permette di scegliere, fra molti fiori, quale cogliere.

1951 – Francesco De Gregori: Nel novero dei cantautori più valenti del panorama musicale italiano, in oltre quarant’anni di carriera ha cantato un pezzo d’«Italia che lavora… che si dispera… che si…innamora». Romano doc, trascorre l’infanzia a Pescara ed a 15 anni prende in mano la chitarra, ispirandosi soprattutto al grande Fabrizio De André, di cui più tardi dirà: «Se non avessi conosciuto le canzoni di Fabrizio, non avrei mai cominciato a scrivere le mie». Il fratello Luigi, anche lui musicista, lo spinge ad esibirsi al locale capitolino “Folkstudio”, dove incontra numerosi artisti come lui alle prime, tra cui Venditti e Giorgio Lo Cascio.

1954 – Fiorella Mannoia: Artista popolare della musica leggera italiana, nelle sue canzoni si è fatta interprete delle verità e delle emozioni più intime dell’universo femminile. Nata a Roma.

Scomparsi

1968 – Martin Luther King: Il suo nome è inscritto in quella ristretta cerchia di personalità che, con le uniche armi della parola e delle idee, hanno cambiato il mondo, continuando a distanza di decenni dalla loro scomparsa a influenzare la cultura e il modo di pensare comune.

1929 – Karl Benz: Passato alla storia come padre della prima vettura a motore, Karl Friedrich Benz nacque a Karlsruhe, nel sud-ovest della Germania, e scomparve a Ladenburg nell’aprile del 1929.

Accadde oggi

1818 – Il Congresso adotta la nuova bandiera degli Stati Uniti.

1841 – Il presidente USA William Henry Harrison muore di polmonite a un mese dall’elezione; sarà il capo di Stato statunitense a ricoprire la carica per il minore lasso di tempo.

1905 – Terremoto in India: vicino a Kangra muoiono 370.000 persone.

1944 – A Trieste nell’unico campo di sterminio nazista in Italia, la Risiera di San Sabba, entra in funzione il forno crematorio.

1949 – Dodici nazioni firmano il Patto Atlantico che dà vita alla NATO.

1968 - Uccisione di Martin Luther King.

1969 – Il medico DentonCooley impianta il primo cuore artificiale temporaneo.

1973 – New York: inaugurazione del World Trade Center (WTC), noto per le sue Torri Gemelle (v. 11 settembre 2001), primo World trade center della storia.

1975: Bill Gates e Paul Allen ad Albuquerque fondano la Microsoft

1979 – Il Presidente pakistano Zulfikar Ali Bhutto viene giustiziato.

1980 – Papa Giovanni Paolo II confessa 40 fedeli nella Basilica di San Pietro a Roma: è la prima volta che accade.

1983 – La navicella orbitante Space Shuttle Challenger viaggia nello spazio: esploderà meno di tre anni dopo, il 28 gennaio 1986.

1990 – Belgio: per ragioni di coscienza, Re Baldovino rifiuta di firmare la legge sull’aborto. Abdica per 48 ore per consentire al governo di promulgare la legge

2009 – La Francia torna ad essere un membro della NATO

2017 – Guerra civile siriana:⋅ un raid aereo del regime di Bashar al-Assad colpisce la popolazione civile nel nord ovest della Siria con bombe di gas sarin. L’attacco chimico causa un centinaio di morti e quattrocento feriti circa, tra cui molti bambini.

1975 – Fondata la Microsoft: «Nel futuro vedo un computer su ogni scrivania e uno in ogni casa». Così il giovane Bill Gates s’immaginava il domani nel momento in cui dava vita alla sua “gallina dalle uova d’oro”, con la quale ingaggiò una sfida a distanza a colpi di tecnologia con il grande rivale Steve Jobs.