Oggi 4 agosto: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 4 agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, le relazioni solide con delle forti basi procederanno al meglio ma se ci sono delle crepe nel rapporto si inizia a vacillare un po'. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe arrivare una bella risposta.

Toro - Cari toro, sono favoriti gli incontri quindi uscite allo scoperto e le coppie che hanno vissuto una crisi possono recuperare. Sul lavoro bisogna accettare che è arrivata la fine per un percorso.

Gemelli - Cari gemelli, in amore bisogna valutare bene le persone che si incontrano lungo il cammino. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sentite una forte stanchezza e per adesso bisogna avere pazienza.

Cancro - Cari cancretti, da domani la luna è dalla vostra parte e le giornate saranno belle per i sentimenti. Sul lavoro siete molto stimolati ma dovete cercare di darvi da fare. Buttatevi in nuovi progetti.

Leone - Per il leone questa è una giornata che potrebbe portare una piccola incomprensione in amore. Sul lavoro, invece, va meglio ma bisogna continuare a mantenere la calma.

Vergine - Per la vergine è un momento complesso dal punto di vista amoroso ma sul lavoro Marte regala una grande grinta che vi potrete portare dietro per tutto il mese.

Bilancia - Cari bilancia, in amore bisogna chiarire e questo è il momento giusto per farlo. Sul lavoro emerge qualche problema economico da risolvere.

Scorpione - Gli scorpione devono superare una delusione d'amore e questa è la giornata ideale per riflettere e andare avanti. Sul lavoro va meglio dalla seconda metà di agosto, per ora, resta qualche problemino economico.

Sagittario - Cari sagittario, in amore ci sono perplessità e incertezze. Sul piano lavorativo va meglio ma non bisogna fare passi affrettati. Valutate bene ogni proposta.

Capricorno - Cari capricorno ci son questioni d'amore da risolvere ma attenzione perché la luna è opposta. Sul lavoro potrebbe arrivare una bella notizia, fatevi trovare pronti.

Acquario - Gli acquario vogliono chiarire in amore anche perché sono tante le coppie di questo segno in crisi. Sul lavoro bisogna mantenere la calma ed evitare problemi.

Pesci - I pesciolini dovrebbero aspettare domani per parlare d'amore. Per ora meglio rimandare i chiarimenti e sul lavoro possibili tagli netti in vista. Alcune collaborazioni potrebbero giungere al termine, per le azioni legali aspettate.

Almanacco

Il 4 agosto è il 216° giorno del calendario gregoriano. Mancano 149 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Nicodemo

Etimologia: Nome di origine greca, proviene da Nikodemus, il suo significato, “vincitore con il popolo”, risulta dalla composizione di due termini, Nike, “vittoria”, e Demos, “popolo”. Nel Nuovo Testamento aiutò Arimathea a seppellire Gesù.

Nati 4 agosto

Sei nato oggi? Sei tenacemente attaccato ai tuoi princìpi e per difenderli sei pronto a tutto. A volte le tue lotte sembrano controproducenti ma, col tempo, la tua fermezza e la tua determinazione ti permetteranno di arrivare dove vuoi. In amore sei fedele, costante e leale.

1961 – Barack Obama: Nato a Honolulu, capitale dello Stato delle Hawaii, Barack Hussein Obama entra nei libri di storia come 44° Presidente degli Stati Uniti d’America. Primo afro-americano eletto alla Casa Bianca.

Scomparsi

1875 – Muore a Copenaghen lo scrittore Hans Christian Andersen, autore tra l’altro de “La Sirenetta“, “La piccola fiammiferaia“, “Il brutto anatroccolo“.

Accadde Oggi

Anna Frank viene arrestata, strage dell’Italicus, record di salto in alto, muore la donna più longeva al mondo.