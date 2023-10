Oggi 31 ottobre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 31 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Il segno dell’Ariete dovrà cercare di sfruttare al meglio delle proprie possibilità l’attuale periodo di forza, sulla scia delle difficoltà incontrate nei giorni precedenti, traendo beneficio in campo sia affettivo che professionale.

Toro - Il segno del Toro vivrà una giornata contrassegnata dalla fatica psicofisica legata a diverse problematiche sentimentali e difficoltà in campo lavorativo.

Gemelli - Il segno dei Gemelli potrà dedicarsi completamente ai sentimenti in questo 31 Ottobre, ritrovando serenità e complicità con il proprio partner, sotto un buon periodo anche dal punto di vista lavorativo.

Cancro - Il segno zodiacale del Cancro potrà cercare di risolvere alcune problematiche in questa giornata, nonostante uno stato di accumulo di stanchezza fisica per la quale cercare di concedersi un maggior riposo.

Leone - Il segno del Leone risentirà delle difficoltà incontrate in campo sentimentale in questa giornata, unite alla stanchezza e allo stress fisico accumulato in campo professionale.

Vergine - Il segno della Vergine dovrà cercare di risolvere alcune questioni di carattere famigliare, sotto un buon piano astrale esteso invece al campo sentimentale e professionale.

Bilancia - Il segno della Bilancia potrà dedicarsi ai sentimenti nonostante la mole degli impegni professionali particolarmente stressante in questo periodo.

Scorpione - Il segno dello Scorpione potrà decidere di apportare diversi cambiamenti in campo professionale, mentre dal punto di vista sentimentale i single potranno finalmente incontrare un nuovo amore.

Sagittario - Il segno del Sagittario avvertirà uno stato di grande stanchezza e nervosismo in questa giornata, per il quale cercare di non compromettere i propri rapporti affettivi e lo svolgimento dell’attività professionale.

Capricorno - Il segno del Capricorno dovrà prestare maggiore attenzione alla forma fisica in questo periodo, sotto un’ottima influenza astrale in campo sentimentale e lavorativo.

Acquario - Il segno dell’Acquario potrà finalmente vantare una posizione migliore data dalle Stelle, cercando di recuperare la sfera sentimentale e quella lavorativa.

Pesci - Infine, il segno dei Pesci, potrebbe decidere di tagliare alcuni ponti, sotto la necessità di un rinnovo psicofisico, mentre in campo professionale continuerà a presentarsi un ottimo periodo.

Almanacco

E’ il 305° giorno dell’anno, 45ª settimana. Alla fine mancano 61 giorni.

Santi del giorno: San Germano di Capua (Vescovo)

Feste: Halloween è una festa popolare, diffusa in particolare in Irlanda, Scozia, Canada e Stati Uniti d’America e che comincia a trovare spazio anche in Italia. Si celebra la sera del 31 ottobre (alla vigilia della festa di Ognissanti). Si ipotizza che le sue origini risalgano a quando le popolazioni tribali usavano dividere l’anno in due parti in base alla transumanza del bestiame. Nel periodo fra ottobre e novembre, preparandosi all’inverno, si ricoverava il bestiame in un luogo chiuso per garantirgli la sopravvivenza nella stagione fredda: è questo il periodo di Halloween. Più recentemente è diventato d’uso nella notte di Halloween per i bambini andare in giro per le case travestiti da streghe, zombie, fantasmi e vampiri a bussare alla porta urlando con tono minaccioso: “Dolcetto o scherzetto?”

Accadde Oggi

Iniziano le forti piogge a cui seguirà una delle più grandi alluvioni in Veneto.

1512 – Viene riaperta in Vaticano la Cappella Sistina dopo che Michelangelo Buonarroti ha completato i circa 500 metri quadrati di affreschi commissionatigli da papa Giulio II.

Viene riaperta in Vaticano la dopo che ha completato i circa commissionatigli 1892 – Doyle pubblica “Le avventure di Sherlock Holmes”: Ingaggiato dal re di Boemia per recuperare una foto compromettente per lo stesso monarca prossimo alle nozze, Holmes, aiutato dall’inseparabile Watson, riesce a risolvere il problema. Fu l’inizio della scalata al successo del personaggio che impose Doyle sulla scena letteraria, riscattandolo dalle delusioni per la mancata carriera di medico.

Ingaggiato dal re di Boemia per recuperare una foto compromettente per lo stesso monarca prossimo alle nozze, Holmes, aiutato dall’inseparabile Watson, riesce a risolvere il problema. Fu l’inizio della scalata al successo del personaggio che impose Doyle sulla scena letteraria, riscattandolo dalle delusioni per la mancata carriera di medico. 1941- Completato il Monumento nazionale del Monte Rushmore . Si trova nel Dakota del Sud, sul massiccio granitico delle Black Hills. Sulla enorme parete di roccia, lo scultore Gutzon Borglum, coadiuvato dall’italiano Luigi Del Bianco, scolpì i volti di quattro famosi presidenti americani: George Washington,Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Ha richiesto 14 anni di lavoro, terminati proprio il 31 ottobre del 1941.

. Si trova nel Dakota del Sud, sul massiccio granitico delle Black Hills. Sulla enorme parete di roccia, lo scultore Gutzon Borglum, coadiuvato dall’italiano Luigi Del Bianco, scolpì i volti di quattro famosi presidenti americani: George Washington,Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Ha richiesto 14 anni di lavoro, terminati proprio il 31 ottobre del 1941. 1974 – Il giudice Giovanni Tamburino ordina l’arresto del generale Vito Miceli, capo del Sid (servizio segreto italiano) con l’accusa di cospirazione con l’organizzazione “Rosa dei venti”.

Il giudice ordina l’arresto del capo del Sid (servizio segreto italiano) con l’accusa di cospirazione con l’organizzazione “Rosa dei venti”. 1970 – Attivata la teleselezione in Italia: “Pronto signorina, mi dia questo numero” è la frase che apriva ogni telefonata degli italiani prima di questa data, quando ci si doveva mettere in contatto con un utente che aveva un prefisso diverso dal proprio. Il collegamento poteva avvenire solo tramite il centralino, dove rispondeva solitamente una voce femminile. Il 31 ottobre 1970, con l’entrata in funzione della teleselezione, le chiamate tra prefissi diversi divennero dirette, mandando in pensione le storiche “centraliniste” della SIP (il gestore unico del servizio di telecomunicazione in Italia, dal 1994 trasformata in Telecom Italia spa).

“Pronto signorina, mi dia questo numero” è la frase che apriva ogni telefonata degli italiani prima di questa data, quando ci si doveva mettere in contatto con un utente che aveva un prefisso diverso dal proprio. Il collegamento poteva avvenire solo tramite il centralino, dove rispondeva solitamente una voce femminile. Il 31 ottobre 1970, con l’entrata in funzione della teleselezione, le chiamate tra prefissi diversi divennero dirette, mandando in pensione le storiche “centraliniste” della SIP (il gestore unico del servizio di telecomunicazione in Italia, dal 1994 trasformata in Telecom Italia spa). 1975- Pubblicato in Italia il singolo Bohemian Rhapsody canzone scritta dal cantante dei Queen Freddie Mercury per il quarto album studio del gruppo “A Night at the Opera”. Il grande musicista confezionò un brano unico, con una struttura musicale che non prevedeva alcun ritornello, ma 4 differenti parti che si alternavano: un’introduzione cantata a cappella, una parte in versione ballata che terminava con un assolo di chitarra, un passaggio d’opera, e una sezione rock.

canzone scritta dal cantante dei per il quarto album studio del gruppo “A Night at the Opera”. Il grande musicista confezionò un brano unico, con una struttura musicale che non prevedeva alcun ritornello, ma 4 differenti parti che si alternavano: un’introduzione cantata a cappella, una parte in versione ballata che terminava con un assolo di chitarra, un passaggio d’opera, e una sezione rock. 1978 – Entra in vigore in Italia la legge sull’ equo canone , con prezzi di affitto stabiliti in sede governativa.

Entra in vigore in Italia la legge sull’ , con prezzi di affitto stabiliti in sede governativa. 1982 – Nella lista dei “ desaparecidos ” durante il regime dittatoriale in Argentina appaiono anche i nomi di 297 italiani .

Nella lista dei “ ” durante il regime dittatoriale in appaiono anche i nomi di . 1997 – Sul Monte Bianco Patrik de Gaiardon si lancia da un elicottero dalla quota di 6000 metri con una tuta alare di sua invenzione compiendo un volo di 6 chilometri in tre minuti atterrando incolume a Chamonix.

Sul si lancia da un elicottero dalla quota di 6000 metri con una di sua invenzione compiendo un volo di atterrando incolume a Chamonix. 2008 – In Sardegna entra in funzione il segnale televisivo con il sistema del digitale terrestre , che poi verrà esteso in tutte le altre regioni italiane.

– In Sardegna entra in funzione il con il , che poi verrà esteso in tutte le altre regioni italiane. 2011 – La popolazione mondiale raggiunge i 7 miliardi di persone con la nascita a Manila di una bambina di nome Danica.

L'alluvione del Veneto nel 2010

Si è verificata a seguito di una forte perturbazione di origine atlantica che ha portato sulla regione persistenti piogge a partire dal 31 ottobre 2010. A questo si è aggiunto anche il vento caldo di scirocco che, oltre a sciogliere la neve caduta sulle montagne le settimane prima, ha impedito il normale deflusso dei fiumi in mare Adriatico. L’alluvione ha coinvolto 130 comuni veneti di tutte le provincie ed ha allagato 140 km² di territorio; le zone più colpite sono state quelle di Vicenza e della sua provincia, della provincia di Padova e della provincia di Verona. Le forti piogge hanno fatto straripare i fiumi Timonchio, Bacchiglione, Retrone, Alpone, Tramigna e Frassine. Nelle provincie di Treviso e Belluno gli smottamenti sono stati numerosi. Le persone coinvolte sono state 500.000. Nella sola provincia di Padova sono state sfollate 4.500 persone e nel vicentino sono morte due persone.

La perturbazione che il 31 ottobre ha colpito il centro-nord ha provocato frane e smottamenti, città allagate, fiumi esondati, centinaia di interventi dei vigili del fuoco, migliaia di cittadini sfollati, un treno deragliato e anche tre morti e due dispersi: la prima, vera, ondata di maltempo, ha messo in ginocchio l’Italia. Sono circa 300 i soldati che dalla notte tra il primo e il 2 novembre stanno affiancando le squadre impegnate nelle opere di soccorso.

Nati il 31 ottobre

Sei nato oggi? I nati il 31 ottobre si vantano di essere meticolosi osservatori ed esecutori di ogni dettaglio. Quando devono superare un ostacolo, concentrano su di esso, come una sorta di raggio laser, tutta l’energia e l’intensità di cui sono dotati, e questo li rende avversari molto temibili; di solito, tuttavia, non sono troppo aggressivi, anzi mostrano spesso un’immagine esteriore dolce, e persino delicata, che cela il lato più duro del loro carattere. Nelle relazioni interpersonali, poi, sono premurosi e protettivi.

1969 – Kim Rossi Stuart : È una star del cinema italiano contemporaneo, molto apprezzata anche all’estero. Romano di Roma, scopre il talento di attore a cinque anni, girando piccole parti in TV.

1929 – Bud Spencer : È stato il gigante buono più amato dal pubblico di tutte le età ed insieme con l’amico Terence Hill ha formato una coppia leggendaria nella storia del cinema.

Scomparsi oggi:

1993 – Federico Fellini: Nell’olimpo dei migliori registi di sempre, al punto che l’aggettivo felliniano ovunque rievoca scene immortali che hanno fatto la storia della settima arte.

1984- Muore Eduardo De Filippo, attore, regista, commediografo, uno dei massimi esponenti del teatro napoletano ma soprattutto della cultura italiana del Novecento. Nato a Napoli nel 1900, figlio illegittimo dell’attore e commediografo Eduardo Scarpetta e di Luisa De Filippo, a quattro anni è già sul palcoscenico, Sempre attivo nella vita politica e nelle opere sociali, Eduardo a ottant’anni viene nominato senatore a vita dal presidente Pertini.

1926- Muore a Detroit per una peritonite, all’età di 52 anni, Harry Houdini. È stato uno dei più famosi illusionisti della storia, reso celebre dalle sue fughe impossibili. Passò alla storia con le sue esibizioni di escatologia, ovvero la capacità di liberarsi delle costrizioni fisiche. Celebre fu il numero delle cella della tortura cinese nell’acqua, che prevedeva l’immersione di Harry a testa in giù, in una cassa di vetro e acciaio piena d’acqua e chiusa a chiave.