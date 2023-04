Oggi 3 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo di Paolo Fox 3 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Si sta aprendo per voi una fase di recupero che durerà un paio di giorni. Il mese di maggio non è iniziato nei migliori dei modi ma all’insegna del nervosismo che va a compromettere anche i rapporti con gli altri. Attenzione alle polemiche in amore perché potrebbero creare gravi fratture.

Toro: Se avete avuto problemi dovrete cercare di superarli e se qualcuno vi deve dare dalle risposte farà di tutto per evitare di dartele e questo potrebbe innervosirti parecchio. Siete animati dalla voglia di libertà e probabilmente oggi sarete costretti a discutere.

Gemelli: Non tutti i problemi potranno essere risolti con un colpo di bacchetta magica ma potrebbero crearsi le condizioni per emozioni positive e soprattutto per incontri piacevoli. Il consiglio è quello di non isolarvi e di cercare maggiormente il contatto con gli altri.

Cancro: Siete tra coloro che vivete in modo fisico le tensioni negative e quindi, le contrarietà degli ultimi giorni, potranno avervi causato qualche fastidio psicosomatico. Attenti anche alle piccole distrazioni.

Leone: In questa fase siete meno disponibili al colloquio e alle relazioni sociali e questo potrebbe causarvi piccole tensioni. Dovete stare attenti nei rapporti con gli altri: meglio prendere le distanze da chi può farvi innervosire.

Vergine: Chi ha un’attività autonoma potrà avere buone occasioni, ma qualche disturbo fisico potrebbe complicarvi il cammino. Evitate di tergiversare se dovete fare scelte importanti. In amore qualcuno potrebbe non rispettare una promessa che vi ha fatto.

Bilancia: Se state vivendo una nuova storia o se siete molto legati al partner e avete notato che qualcuno ha alzato troppo la voce, dovete approfittare per calmare gli animi. Attenti nel lavoro se ci sono state giornate pesanti, oggi cerca di riconciliarti con l’ambiente circostante.

Scorpione: Chi ha un’attività in proprio in questi giorni sta lavorando ad un progetto che potrebbe avere grande successo. Attenzione a non esagerare e non cercare il pelo nell’uovo nelle relazioni sociali.

Sagittario: Coloro che devono affrontare un esame o devono affrontare un colloquio di lavoro possono togliersi belle soddisfazioni. Nei sentimenti attenti a non fare scelte esuberanti o istintive.

Capricorno: Se per troppi anni siete stati a fianco di una persona quasi nascondendoti adesso l’amore torna in primo piano, per vari motivi sei costretto a dover riprendere in mano le redini della tua vita.

Acquario: Nei rapporti di coppia avete sofferto un po’ la competizione con il partner anziché la complicità ma ora le cose cambiano. Nel lavoro evitate di lasciare il certo per l’incerto.

Pesci: Settimana un po’ pesante quindi adesso è necessario cercare di stare tranquilli e sereni. Recupererete parzialmente anche in amore, ma il lavoro ha preso il sopravvento in questa fase. Se sono stati commessi errori dovete incolpare voi stessi.

Almanacco

Il 3 maggio è il 123° giorno del calendario gregoriano. Mancano 242 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Viola (Vergine e Martire)

Etimologia: Viola, che compare come personale solo a partire dall’età medioevale, deve la sua fortuna alla soavità del fiore omonimo, che ne decretò la diffusione.

Nati 3 maggio

Sei nato oggi? Hai una mente superiore, attratta dalla filosofia e dall’occulto. Il tuo lavoro è legato ai tuoi interessi intellettuali, il successo non ti affascina, ma l’acutezza delle tue ricerche verrà comunque riconosciuta e ricompensata. Per approfondirle viaggerai molto ed entrerai in intimo contatto con civiltà diverse dalla tua. L’amore si farà attendere a lungo, ma quando arriverà sarà per sempre.

1951 – Massimo Ranieri: Negli oltre quarant’anni di carriera artistica a 360°, tra la TV, il cinema e il teatro, pubblico e critica lo ricordano soprattutto come lo scugnizzo della musica italiana, esaltandone le possenti doti canore. Napoletano verace, del rione “Pallonetto”, Giovanni Calone (così sui documenti) è considerato uno dei personaggi dello spettacolo più apprezzati a livello nazionale.

1957 – Dario Vergassola: Nativo di La Spezia, l’ironia incalzante e pungente, spesso frutto di improvvisazione, ne fanno uno dei comici televisivi italiani più acclamati.

Accadde Oggi

Iniziano le lotte studentesche del '68, Kasparov sfida un computer e vince, Margaret Thatcher diventa primo ministro.