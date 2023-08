Oggi 3 agosto: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Ariete - Cari ariete, dovete iniziare a credere di più nei vostri progetti e in voi stessi, solo così otterrete grandi risultati. Attenzione solo a non voler bruciare troppo le tappe.

Toro - Cari toro, avete una grande voglia di amare e tutte le carte in regola per essere ottimi partner. Se siete single non chiudetevi in casa. Sul lavoro arrivano belle novità.

Gemelli - Cari gemelli, il lavoro sta andando alla grande quindi godetevi i traguardi raggiunti e continuate a puntare in alto.

Cancro - Cari cancretti, dovreste concentrarvi sulle cose importanti e non quelle futili. Nell'ultimo periodo vi sentite persi e questo vi sta facendo allontanare dalle persone amate, fate attenzione.

Leone - Cari leoncini, continuate con tutta la vostra grinta perché solo così raggiungerete grandi risultati. In amore c'è un piccolo momento di distanza ma presto le cose andranno meglio.

Vergine - Cari vergine, dovreste fare attenzione al ritorno di qualche ex oggi. Dal prossimo weekend aspettatevi belle sorprese e, per ora, continuate a tenere duro.

Bilancia - Cari bilancia, avete un po' troppi dubbi sul vostro partner ma dovreste cercare di chiarirvi le idee. Sul lavoro c'è stress ma meglio non farsi travolgere dai troppi pensieri negativi.

Scorpione - Cari scorpioncini, è arrivato il momento di buttarsi in qualche nuovo progetto di vita. Avete voglia di cambiare e i cambiamenti portano sempre degli squilibri ma questa volta sarete in grado di gestirli alla perfezione.

Sagittario - Cari sagittario, cercate di godervi queste vacanze e staccare da tutto. Sul lavoro c'è tanto da fare ma meglio affrontare le giornate con un atteggiamento più propositivo.

Capricorno - Cari capricorno, sono tante le sorprese che vi aspettano in questa giornata e che la renderanno davvero speciale. È arrivano il momento di godersi un po' di relax e rimescolare le carte della vostra vita.

Acquario - Cari acquario, questo è il periodo ideale per una vostra crescita personale e professionale. Non abbiate paura di osare. Attenzione solo a qualche battibecco in amore.

Pesci - Cari pesciolini, è arrivato il momento di prendere una decisione importante quindi concentratevi sui vostri desideri più profondi. In amore, godetevi un po' di tempo con il vostro partner.

Il 3 agosto è il 215° giorno del calendario gregoriano. Mancano 150 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Lidia di Tiatira

Sei nato oggi? Sei riflessivo, contemplativo, calmo e prudente. Puoi apparire debole ed apatico, ma in realtà lavori con tenacia e pazienza per realizzare ciò che ti sta a cuore e, con i tuoi tempi, puoi arrivare ovunque.

Inaugurata la Scala, scoperto il nascondiglio di Anna Frank, primo viaggio sotto il Polo Nord.

1492 – Parte da Palos in Spagna la spedizione di Cristoforo Colombo con le tre caravelle alla ricerca di un nuovo percorso per raggiungere le Indie.

1778 – Inaugurata la Scala, progettato da Giuseppe Piermarini sul terreno della chiesa gotica di Santa Maria alla Scala costruita nel 1381 e abbattuta nel 1776 per disposizione della corona austriaca. Sulle melodie di Europa riconosciuta, opera di Antonio Salieri, venne inaugurato il Teatro alla Scala di Milano, alla presenza dell’arciduca Ferdinando d’Asburgo-Este.

1903. Il cardinale veneziano Giuseppe Sarto viene eletto Papa ed assume il nome di Pio X.

1944. La polizia nazista scopre ad Amsterdam il nascondiglio di Anna Frank e della sua famiglia, che vengono deportati a Bergen-Belsen. Il diario di Anna resta nel rifugio.

1957. Manuel Fangio vince il titolo di campione del mondo di automobilismo per la quinta volta consecutiva.ù

1958 – Primo viaggio sotto il Polo Nord: Un’impresa degna delle avventure raccontate da Jules Verne vede protagonista l’equipaggio del Nautilus SSN-571, primo sottomarino ad attraversare la calotta artica del Polo Nord..

1974. A San Benedetto Val di Sambro (tra le stazioni di Firenze e Bologna) una bomba esplode sul treno Italicus, partito da Roma e diretto a Monaco di Baviera. Dodici persone restano uccise, cinquanta i feriti.

1978. Sara Simeoni fissa il nuovo record del mondo femminile del salto in alto con 2,01 metri al meeting di atletica di Brescia.

2004 – Henri Cartier-Bresson: Nato a Chanteloup-en-Brie, nel nord della Francia, è stato un fotografo francese, testimone con le sue immagini dei più disparati angoli del pianeta e dei principali eventi del Novecento.

2011 – Annunciato il ritrovamento in Uganda di un teschio di scimmia di 20 milioni di anni fa.