Oggi 29 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 29 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Ariete: In amore meglio fare chiarezza e dire quello che pensi. Sul lavoro, i miglioramenti ci sono, ma occhio alle spese per la casa: sono, forse, un po’ troppe!

Toro: In amore non tutto va come vorresti perché stai affrontando ogni situazione da solo. Sul lavoro, ci sono un po’ di tensioni, ma dalla settimana prossima tutto cambierà!

Gemelli: Venere è opposta, ma le situazioni, per chi vuole dei rapporti occasionali, non mancheranno. Sul lavoro, cerca di fare più attenzione e di capire chi hai di fronte!

Cancro: In amore c’è un po’ di incertezza, questo ti rende agitato. Sul lavoro, la stabilità c’è, ma sei anche un po’ stanco e devi riposare!

Leone: La Luna è in opposizione, quindi in amore devi cercare di andare avanti: ti toccherà superare degli ostacoli. Sul lavoro, devi fare i conti con qualche problemino, ancora da risolvere!

Vergine: In amore c’è un po’ di noia, non sai bene cosa fare. Sul lavoro, piccoli fastidi all’orizzonte, forse qualcosa non va come vorresti!

Bilancia: L’amore non procede a gonfie vele, forse ti piace una persona troppo distante da te. E hai dei dubbi. Sul lavoro, occhio alle discussioni con i colleghi!

Scorpione: In amore ti manca un po’ la concentrazione, ma domani tutto andrà meglio. Sul lavoro, la situazione migliora: ora c’è meno caos nella tua vita!

Sagittario: Bene l’amore, ti toccherà lasciarti andare a belle emozioni. Sul lavoro, le novità non mancano: dovrai superare delle prove nell’anno che sta per arrivare!

Capricorno: Bene i nuovi incontri, giornata interessante per l’amore. Sul lavoro, entro la fine di dicembre arriveranno belle sorprese!

Acquario: Hai voglia di lasciarti andare a belle emozioni. Sul lavoro, chiusa una porta si aprirà un portone!

Pesci: Bene l’amore, stai lavorando molto sul tuo carattere. Sul lavoro, ci sono un po’ di tensioni perché hai tante responsabilità!

Almanacco

ll 29 novembre è il 333º giorno del calendario gregoriano. Mancano 32 giorni alla fine dell’anno solare.

San Demetrio di Veroli (Martire)

Demetrio, Il nome è di origine greca e deriva da “demétrios”, in latino “demetrius”, dall’appellativo della dea della terra che presiedeva all’agricoltura: ovvero “Demétra”, la Madre terra, il principio femminile della vita. Vasta diffusione anche della variante slava “Dimitri”.

Accadde Oggi

Almanacco: lanciato nello spazio lo scimpanzé Enos, in questo giorno ci hanno lasciato Cary Grant e George Harrison.

800 – Carlo Magno arriva a Roma per indagare sui presunti crimini di Papa Leone III.

1781 – La nave negriera Zong getta in mare il suo “carico” allo scopo di chiedere un risarcimento dall’assicurazione (Massacro della Zong).

getta in mare il suo “carico” allo scopo di chiedere un risarcimento dall’assicurazione (Massacro della Zong). 1864 – Truppe americane attaccano un accampamento di due tribù Cheyenne e Arapaho accampate in riva al torrente Sand Creek in Colorado uccidendo 163 pellirosse . La notizia verrà diffusa con enfasi come una gloriosa vittoria su un nemico coraggioso.

– Truppe americane attaccano un accampamento di accampate in riva al torrente Sand Creek in Colorado . La notizia verrà diffusa con enfasi come una gloriosa vittoria su un nemico coraggioso. 1877 – Thomas Edison dimostra per la prima volta il funzionamento del fonografo.

1945 – Viene dichiarata la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia rinominata poi in Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (questo giorno verrà celebrato come Giorno della Repubblica fino al 2003).

1947 – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite vota per la partizione della Palestina tra Arabi ed Ebrei.

1975 – Il nome “Micro-soft” (da microcomputer software) viene usato da Bill Gates in una lettera a Paul Allen, per la prima volta.

1976- Un gruppo armato, composto anche da Roberto Sandalo e Marco Donat Cattin, assalta la sezione dirigenti della FIAT di Torino. Nasce così Prima Linea , organizzazione terroristica in cui confluiscono giovani di Lotta Continua, Autonomia Operaia e di altri movimenti.

Un gruppo armato, composto anche da Roberto Sandalo e Marco Donat Cattin, assalta la sezione dirigenti della FIAT di Torino. , organizzazione terroristica in cui confluiscono giovani di Lotta Continua, Autonomia Operaia e di altri movimenti. 1977 – Muore il vice direttore della “Stampa” Carlo Casalegno , in seguito alle ferite riportate nell’attentato del 16 novembre compiuto a Torino dalla Brigate rosse .

– Muore il vice direttore della “Stampa” , in seguito alle ferite riportate nell’attentato del 16 novembre compiuto a Torino dalla . 1981 – In un incidente nautico muore a 43 anni l’attrice Natalie Wood, interprete di “West side story“.

– In un incidente nautico muore a 43 anni l’attrice interprete di “West side story“. 2001 – La discesista italiana Isolde Kostner vince a Lake Louise in Canada la Coppa del Mondo 2002 di sci alpino .

– La discesista italiana vince a Lake Louise in Canada la . 2010 – Un elettricista rivela di essere in possesso di 271 tele di Pablo Picasso , che gliele aveva regalate quando aveva installato nelle sue case i sistemi di allarme antifurto.

– Un rivela di essere in possesso di , che gliele aveva regalate quando aveva installato nelle sue case i sistemi di allarme antifurto. 2012 – L’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite decreta il passaggio della Palestina da “entità osservatrice” a “ stato osservatore ” : un piccolo passo avanti verso il riconoscimento di fatto della nazione palestinese, che provoca dure reazioni di Israele.

– L’ decreta il passaggio della da “entità osservatrice” a “ ” : un piccolo passo avanti verso il riconoscimento di fatto della nazione palestinese, che provoca dure reazioni di Israele. 2011 – Iran: viene assaltata l’Ambasciata britannica a Teheran

Nati 29 novembre

Sei nato oggi? Hai una vita molto movimentata, quasi romanzesca. La stabilità ti annoia, la routine quotidiana ti soffoca, ma quasi sempre riesci a trovare un lavoro che ti permette di conservare l’indipendenza e soddisfare il tuo spirito vagabondo. Anche in amore passi, con grande entusiasmo, da un porto all’altro e solo in tarda età, forse, deciderai di fermarti.

Scomparsi oggi

1954 – Enrico Fermi: Scienziato tra i più eccelsi della storia, è comunemente indicato come il padre della fisica nucleare, per le rivoluzionarie scoperte sui neutroni e la radioattività. Nato a Roma.

1924– Muore a Bruxelles Giacomo Puccini. Il compositore lascia così incompiuta la Turandot, opera che sarà conclusa sulla base dei suoi appunti da Franco Alfano. Tra le opere più note del maestro toscano: Manon Lescaut, Bohème, Tosca e Madama Butterfly.

1986 – Cary Grant: Lo sguardo più seducente del grande schermo è il suo, fonte d’ispirazione per lo scrittore Ian Fleming che a lui guardò nel delineare il personaggio di James Bond. Nato a Bristol, stroncato da un malore mentre sta per andare in scena in teatro.

2001 – George Harrison: Dei favolosi quattro ragazzi di Liverpool era The Quiet One, “quello tranquillo”, ma non per questo meno influente sulle tendenze giovanili dell’epoca, grazie anche al suo profondo interesse per la cultura indiana.

2010 – Mario Monicelli : Regista tra i più rappresentativi del secondo Novecento, è uno dei maestri della commedia all’italiana. Nato a Roma e qui scomparso nel novembre del 2010.