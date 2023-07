Oggi 29 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 29 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, oggi sarebbe meglio sfruttare il tempo per fare un po' di chiarezza nel vostro cuore e discutere con il partner di tutto ciò che non va nella coppia. Sul lavoro la giornata porta novità.

Toro - Cari toro, questa non è la giornata migliore per i sentimenti e potrebbero esserci battibecchi con il partner ma non dovete buttarvi giù. Sul lavoro prendetevi il tempo necessario per fare le cose fatte bene.

Gemelli - Cari gemelli, la luna vi sostiene quindi via livera alle emozioni e alla positività. Sul lavoro dovreste mettervi più d'impegno e portare avanti i vostri progetti.

Cancro - Cari cancretti, in amore arrivano sorprese inaspettate. Belle occasioni per i single, non perdete le speranze. Sul lavoro state più sereni perché avete tutte le capacità per fare bene.

Leone - Cari leoncini, in amore bisogna iniziare a capire chi vale la pena di avere affianco e chi no. Non sprecate tempo ed energie con chi non vi merita. Sul lavoro, non tralasciate i problemi e affrontateli uno alla volta.

Vergine - Cari vergine, in amore vi state focalizzando su voi stessi e i vostri desideri tralasciando quelli del partner. Sul lavoro avete una bella energia. Sfruttatela tutta.

Bilancia - Cari bilancia, bella questa giornata per i sentimenti. Siete più positivi del solito e riuscite, proprio per questo, a vedere le cose in modo diverso. Sul lavoro otterrete grandi risultati.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore attenzione perché oggi avete la luna storta. Sul lavoro meglio non perdere troppo tempo, siate concentrati ed evitate le distrazioni.

Sagittario - Cari sagittario, avete un grande bisogno di comunicare con il partner e sfogarvi. Volete cambiare la vostra vita da tutti i punti di vista e anche sul lavoro c'è bisogno che troviate un nuovo inizio.

Capricorno - Cari capricorno, oggi non vi manca l'ottimismo ed è un bene. Dovreste circondarvi di persone che vi fanno stare bene e non vi buttano giù il morale. Sul lavoro riuscirete presto a trovare nuovi stimoli.

Acquario - Cari acquario, attenzione perché in amore c'è un po' di nervosismo. Stringete i denti perché presto le stelle porteranno buone notizie per i sentimenti e anche a lavoro evitate lo stress.

Pesci - Cari pesciolini, oggi c'è bisogno di stare tranquilli e ritrovare la serenità in amore. Sul lavoro rimanete concentrati e non perdete mai di vista il vostro valore di cui spesso vi dimenticate.

Almanacco

Il 29 luglio è il 210° giorno del calendario gregoriano. Mancano 155 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Marta di Betania (Discepola) protettrice di casalinghe, domestiche, servitori, cuochi, specialisti in dietetica.

Nati 29 luglio

Sei nato oggi? I nati il 29 luglio sono molto abili a valutare e qualificare le caratteristiche distintivi, il potenziale, la moralità e i risultati ottenuti da coloro che li circondano; e anche per ciò che riguarda il futuro, sono in grado di prevedere con impressionante esattezza l’esito di processi dinamici in atto all’interno della loro famiglia, di un’organizzazione o della società nel loro complesso.

Accadde Oggi

Primo regicidio d’Italia, Tina Anselmi prima donna ministro, matrimonio tra Carlo e Diana, abolito il servizio militare, muore Van Gogh.

563 – Verona si ribella ai soldati bizantini, rivolta che viene repressa con la forza.

1836 – A Parigi viene inaugurato l’Arco di Trionfo: Porta d’accesso sui famosi Champs-Élysées da Place de Gaulle, l’Arco di Trionfo è il principale simbolo della grandeur francese, oltre che uno di monumenti più noti di Parigi.

1890. Muore suicida a Auvers-sur-Oise in Francia il pittore olandese Vincent Van Gogh. Aveva 37 anni. Inarrivabile esempio di genio artistico folle e incompreso, con capolavori insuperabili quali Campo di grano con volo di corvi e Notte stellata diede inizio all’arte moderna.

1900. A Monza l’anarchico Gaetano Bresci spara al re Umberto I di Savoia che sta rientrando in carrozza nella residenza reale dopo aver assistito a un saggio ginnico. Catturato dai carabinieri, il regicida viene sottratto a stento al linciaggio della folla. Dirà di essere rientrato dal New Jersey per vendicare la strage di manifestanti che due anni prima a Milano reclamavano l’abolizione della tassa sul pane imposta dal governo.

1954 – Tolkien pubblica il “Signore degli Anelli”: Elfi, uomini, nani e hobbit abitano la Terra di mezzo, su cui incombe la minaccia dello stregone Sauron, signore degli anelli del potere, contrastato da Frodo e dalla Compagnia dell’Anello. Questo mondo immaginario creato dalla fantasiosa penna di John Ronald Reuel Tolkien, scrittore inglese. Oltre a rielaborare l’antica mitologia scandinava, l’autore, studioso di filologia, ha il merito di creare una lingua artificiale (ispirata al finlandese), nota anche come lingua elfica.

1968. Papa Paolo VI emette l’enciclica “Humanae Vitae”, in cui la Chiesa manifesta la sua opposizione al controllo delle nascite.

1976. Per la prima volta in Italia una donna diventa ministro: la partigiana cattolica Tina Anselmi, eletta deputata nella Democrazia cristiana, assume il dicastero della Lavoro e della Previdenza sociale nel secondo governo Andreotti.

1981. Si celebra nella cattedrale di St. Paul di Londra il fiabesco matrimonio del principe Carlo d’Inghilterra con lady Diana Spencer, seguito in diretta tv da oltre 750 milioni di telespettatori.

1983. Un’autobomba uccide a Palermo il giudice Rocco Chinnici, capo del pool antimafia di cui facevano parte Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giuseppe Di Lello. Con Chinnici muoiono i due uomini della scorta e il portiere dello stabile.

1988. Vengono arrestati Adriano Sofri, Ovidio Bompressi e Giorgio Pietrostefani per l’omicidio del commissario Calabresi.

2004. La Camera approva definitivamente l’abolizione del servizio di leva militare obbligatorio.

2012 – Alle Olimpiadi di Londra il nuotatore sudafricano Cameron Van Der Burgh conquista la medaglia d’oro nei 100 metri rana e fissa il nuovo record della specialità con il tempo di 58″46.