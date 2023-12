Oggi 28 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in amore è il momento giusto per dire al partner ciò che vi manca nella vostra relazione e sul lavoro aspettatevi belle novità.

Toro - Cari toro, questa fine di dicembre porta una bella dose di energie da riversare tutte in amore. Sul lavoro è arrivato il momento di fare delle scelte.

Gemelli - Cari gemelli, bella questa giornata per i sentimenti e i single potrebbero anche conoscere qualcuno di speciale. Sul lavoro arriva la possibilità di fare cose nuove.

Cancro - Cari cancretti, questo cielo per l'amore è molto interessante e in grado di far capire davvero ciò che si vuole. Sul lavoro belle conferme in arrivo.

Leone - Cari leoncini, il cielo di oggi parla d'amore quindi non chiudetevi in casa. Sul lavoro non stressatevi troppo, dedicate più tempo a voi stessi.

Vergine - Cari vergine, in amore bisognerebbe essere un po' più aperti all'ascolto e disponibili. Sul lavoro bisogna capire in che direzione andare nel prossimo anno.

Bilancia - Cari bilancia, in amore potrebbero esserci qualche battibecco, attenzione. Sul lavoro cercate di essere più diplomatici.

Scorpione - Cari scorpioncini, bello questo cielo per l'amore che può davvero spiccare il volo. Sul lavoro è il momento di brillare.

Sagittario - Cari sagittario, in amore potrebbe esserci qualche incomprensione con il partner ma nulla di grave. Sul lavoro è il momento di decidere cosa fare e dove farlo.

Capricorno - Cari capricorno, in amore c'è un po' di nervosismo ma non datevi per vinti. Sul lavoro riceverete delle chiamate interessanti.

Acquario - Cari acquario, in amore è arrivato il momento di capire se la vostra storia può andare avanti o meno. Sul lavoro bene per chi lavora in ambito creativo.

Pesci - Cari pesciolini, in amore se vi piace qualcuno, fatevi avanti senza timori. Sul lavoro è un momento molto interessante e aspettatevi belle novità per il prossimo anno.

Almanacco

Il 28 dicembre è il 362º giorno del calendario gregoriano. Mancano 3 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santi Innocenti (Martiri)

Accadde oggi

Nasce il cinema, brevettata la gomma da masticare, Saragat viene eletto presidente.

1065 – Viene consacrata a Londra l ‘abbazia di Westminster realizzata per volontà di re Edoardo.

Viene consacrata a Londra l realizzata per volontà di re Edoardo. 1895 – Nasce il cinema con i Lumière: Un gruppo di operai, per lo più donne, con indosso abiti tipici della Belle Époque, esce dalla fabbrica al termine della giornata di lavoro. È l’episodio iniziale della prima pellicola cinematografica della storia proiettata dai fratelli Lumiere nel seminterrato del Grand Cafè di boulevard des Capoucines a Parigi.

Un gruppo di operai, per lo più donne, con indosso abiti tipici della Belle Époque, esce dalla fabbrica al termine della giornata di lavoro. È l’episodio iniziale della prima pellicola cinematografica della storia proiettata dai fratelli Lumiere nel seminterrato del Grand Cafè di boulevard des Capoucines a Parigi. 1908- Alle cinque e ventuno del mattino, un terremoto della durata di trentasette secondi e d’intensità 7,1 gradi della scala Richter si abbatte sullo stretto, colpendo Messina e Reggio Calabria . La città siciliana è rasa completamente al suolo da uno tsunami.

Alle cinque e ventuno del mattino, un della durata di trentasette secondi e d’intensità 7,1 gradi della scala Richter si abbatte sullo stretto, colpendo . La città siciliana è rasa completamente al suolo da uno tsunami. 1943 - I fratelli Cervi fatti prigionieri, vengono fucilati dai fascisti nel poligono di tiro di Reggio Emilia. I sette figli del contadino emiliano Alcide Cervi, p artigiani tra i 42 e i 22 anni, della loro morte non viene data notizia per lungo tempo.

artigiani tra i 42 e i 22 anni, della loro morte non viene data notizia per lungo tempo. 1964- Al ventunesimo scrutinio, con 646 voti su 963, Giuseppe Saragat viene eletto quinto presidente della Repubblica italiana. Presidente dell’Assemblea Costituente dal 1946, Saragat aveva rassegnato le dimissioni per fondare con l’ala moderata del Partito socialista italiano, nel gennaio 1947, il Partito socialista dei lavoratori italiani.

Al ventunesimo scrutinio, con 646 voti su 963, viene eletto quinto della Repubblica italiana. Presidente dell’Assemblea Costituente dal 1946, Saragat aveva rassegnato le dimissioni per fondare con l’ala moderata del Partito socialista italiano, nel gennaio 1947, il Partito socialista dei lavoratori italiani. 1973- Viene pubblicato a Parigi “Arcipelago Gulag” di Aleksandr Isaevi? Sol?enicyn . Nei tre volumi, lo scrittore e drammaturgo russo, ostile al regime sovietico, descrive le atrocità dei Gulag, i campi di lavoro dov’egli stesso aveva trascorso gran parte della sua vita.

Viene pubblicato a Parigi . Nei tre volumi, lo scrittore e drammaturgo russo, ostile al regime sovietico, descrive le atrocità dei Gulag, i campi di lavoro dov’egli stesso aveva trascorso gran parte della sua vita. 1979- L’Unione Sovietica invade l’Afghanistan . L’obiettivo di Breznev è quello di insediare a Kabul un regime comunista fedele a Mosca. L’invio dell’Armata rossa in Asia centrale inasprisce le tensioni della guerra fredda.

. L’obiettivo di Breznev è quello di insediare a Kabul un regime comunista fedele a Mosca. L’invio dell’Armata rossa in Asia centrale inasprisce le tensioni della guerra fredda. 2010 – I resti di un essere umano vissuto 400mila anni fa vengono scoperti in Israele. Si rafforza la tesi che il genere umano possa aver avuto origine in Africa.

1869 – Brevettata la gomma da masticare: Palline mollicce e insapori di caucciù, zucchero e aromi. I primi esempi di chewing gum (in italiano “gomma da masticare”) delusero abbastanza e niente lasciava immaginare il successo planetario che sarebbe seguito nel secolo successivo.

Nati 28 dicembre

Sei nato oggi 28 dicembre? Hai una mente acuta che ti porta a non accontentarti delle apparenze e a cercare sempre la verità che si cela sotto la superficie. Sei adatto ad un lavoro di indagine e approfondimento dove, grazie anche alla costanza e al senso pratico, hai buone possibilità di successo. In amore sei fedelissimo e tenace ma ti riesce difficile mostrare le tue emozioni: maggiore dolcezza renderebbe molto più piacevole la tua vita col partner.

1937- Muore a Parigi Maurice Ravel. Pianista e compositore francese, il suo nome è legato all’opera Boléro. Per la complessità e precisione dei suoi lavori, il suo amico Igor Stravinskij lo definirà “orologiaio svizzero”.