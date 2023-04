Oggi 28 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 28 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Ultimamente in amore ci sono state polemiche, in certe occasioni ti sei trovato a discutere: le storie importanti però possono stare tranquille. Nel lavoro le stelle di favoriscono.

Toro. Se il tuo cuore è solo dovresti capirne il motivo: forse il passato c’entra qualcosa? Nel lavoro puoi portare avanti progetti interessanti.

Gemelli. Cerca di chiarire quello che realmente ti interessa c'è un po’ di indifferenza nel rapporto. Nel lavoro è una giornata ideale per chi deve rinnovare un accordo o un contratto.

Cancro. Questa è una buona giornata per risolvere un problema in amore. Nel lavoro invece resta positivo e guarda al futuro.

Leone. Oggi potresti avere tante cose da recriminare al tuo partner. Nel lavoro se hai una famiglia potresti accusare dei problemi economici, devi però imparare ad accettare le cose come stanno.

Vergine. Oggi promette bene, cerca di rimandare un confronto in amore. Nel lavoro non è esclusa una nuova proposta, un cambiamento.

Bilancia. E’ una giornata interessante, preparati a vivere qualche novità in amore. Nel lavoro il nervosismo va tenuto a bada; Giove e Saturno tornano favorevoli dalla prossima settimana.

Scorpione. L’amore è nell’aria. Nel lavoro ci sono tante cose da fare ma le buone idee non mancano: interpretale bene.

Sagittario. Se il tuo cuore è solo è il momento giusto per mettersi in gioco. Nel lavoro grazie a queste stelle vedrai le cose in maniera più semplice e lineare.

Capricorno. Sembra un periodo molto interessante per l’amore. Nel lavoro sarebbe il caso di focalizzarsi su opportunità più concrete.

Acquario. Questo è un cielo non proprio semplice, stai notando che qualcosa non funziona. Nel lavoro devi imparare a contare fino a 10 prima di prendere decisioni avventate.

Pesci. Luna ancora favorevole: presto potresti fare un incontro speciale. Nel lavoro sono giorni importanti questi ultimi di aprile.

Almanacco

Il 28 aprile è il 93º giorno del calendario gregoriano. Mancano 272 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: Santa Valeria (Martire)

Etimologia: Valeria, dal latino “Valerius”, derivante da “valére”, “valere, essere forte e sano”, è un “cognomen” diffuso nell’antica Roma, ed indicante, originariamente, la “gens Valeria”.

Nati 28 aprile

Sei nato oggi? I nati il 28 aprile sono capaci di usare la loro presenza fisica, emotiva o psicologica in maniera impositiva, se non addirittura intimidatoria. Annoverabili tra le persone più decise e determinate di tutto l’anno, una volta che hanno intrapreso un progetto o un’iniziativa, non cederanno di fronte a nulla. Badano molto all’aspetto fisico e lo curano da ogni punto di vista; sanno essere ottimi amici, amanti e genitori grazie alla loro fermezza nelle avversità e alla loro grande affidabilità.

Accadde Oggi

Ammutinamento del Bounty, Mussolini e Claretta Petacci giustiziati, Vallanzasca evade da San Vittore, inaugurata Cinecittà.

1789 – Ammutinamento del “Bounty” : l’equipaggio costringe il comandante William Bligh e 18 marinai a lui fedeli a salire a bordo di una barca di 7 metri lasciata alla deriva.

: l’equipaggio costringe il comandante William Bligh e 18 marinai a lui fedeli a salire a bordo di una barca di 7 metri lasciata alla deriva. 1945 – Benito Mussolini e la sua compagna, Claretta Petacci , vengono giustiziati dai partigiani a Tremezzina (oggi Mezzegro) sul lago di Como.

, vengono a Tremezzina (oggi Mezzegro) sul lago di Como. 1967 – Il pugile di colore Mohammad Alì (come si fa chiamare Cassius Clay ) rifiuta la chiamata alle armi per la guerra in Vietnam , gesto che gli osta la revoca del titolo di campione del mondo e della licenza per i combattimenti sul ring.

Il pugile di colore (come si fa chiamare ) , gesto che gli osta la e della licenza per i combattimenti sul ring. 1969- De Gaulle si dimette da Presidente della Repubblica francese . Pur avendo vinto le elezioni del giugno 1968 con una larga maggioranza, De Gaulle ha continui scontri con membri del governo e ha perso un referendum da lui stesso fortemente voluto.

. Pur avendo vinto le elezioni del giugno 1968 con una larga maggioranza, De Gaulle ha continui scontri con membri del governo e ha perso un referendum da lui stesso fortemente voluto. 1980- Renato Vallanzasca, noto criminale milanese, e Corrado Alunni, ex brigatista, guidano un gruppo di 16 detenuti in un’evasione dal carcere di San Vittore . Durante l’ora d’aria, tra i detenuti compaiono misteriosamente tre pistole.

noto criminale milanese, guidano un gruppo di 16 detenuti in . Durante l’ora d’aria, tra i detenuti compaiono misteriosamente tre pistole. 1992- Il Presidente della Repubblica italiana, Francesco Cossiga, si dimette . La scelta matura in seguito alle elezioni del 5 e 6 aprile. Le dimissioni di Cossiga segnano l’inizio della fine della Prima Repubblica.

. La scelta matura in seguito alle elezioni del 5 e 6 aprile. Le dimissioni di Cossiga segnano l’inizio della fine della Prima Repubblica. 2003- Muore, al policlinico Gemelli di Roma, Ciccio Ingrassia , al secolo Francesco. Dopo aver svolto i lavori più disparati, Ciccio aveva scoperto la passione per la recitazione.

, al secolo Francesco. Dopo aver svolto i lavori più disparati, Ciccio aveva scoperto la passione per la recitazione. 2013 – Durante la cerimonia di insediamento del governo presieduto da Enrico Letta in corso al Quirinale avviene una sparatoria in piazza Colonna: il calabrese Luigi Preiti spara contro i carabinieri di guardia a Palazzo Chigi ferendone 4 e una passante.

1937 – Inaugurati gli studi di Cinecittà: Da strumento di propaganda e di “distrazione di massa” nato negli anni bui del regime, Cinecittà diventa in poco tempo la grande fabbrica di sogni made in Italy, capace di tenere testa ai mitici studios hollywoodiani. Oggi, oltre ad essere la più grande città del cinema in Europa, è la memoria storica di quasi ottant’anni di settima arte.

1975 – Nasce il Fondo per l’Ambiente Italiano: Storia, arte e natura da salvare e restituire ai cittadini italiani, rinverdendo in questi ultimi la consapevolezza e l’orgoglio di avere a pochi passi da casa un patrimonio inestimabile da preservare per le future generazioni. Un merito che da decenni viene riconosciuto agli attivisti del FAI, il cui atto di nascita venne sottoscritto il 28 aprile del 1975, a Milano.