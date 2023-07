Oggi 27 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo 27 luglio di Paolo Fox. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, questa giornata è ideale per chiarire cosa non va in amore e vivere dei dolci momenti con il partner. Sul lavoro siete abbastanza stanchi di fare sempre le stesse cose ma bisogna stringere i denti prima delle ferie.

Toro - Cari toro, in amore bisognerebbe affrontare i problemi subito e non lasciarli ingigantire con il tempo. Sul lavoro meglio non rimandare le consegne e anche se siete stanchi dovete cercare di avere pazienza.

Gemelli - Cari gemelli, in amore c'è un po' di nervosisimo nell'aria ma presto riuscirete a chiarire con il partner cosa non va. Sul lavoro state vivendo dei momenti di difficoltà ma riuscirete a risolvere tutto.

Cancro - Cari cancretti, se siete single dovreste uscire e farvi avanti perché questo è il momento giusto. Sul lavoro bisogna che valutiate bene le nuove proposte e dal punto di vista fisico siete in gran forma.

Leone - Cari leoncini, i prossimi giorni saranno ideali per l'amore con la luna che entra nel segno. Sul lavoro tutto procede bene, è arrivato il momento, per voi, di fare un salto di qualità.

Vergine - Cari vergine, in amore il periodo è ideale per le coppie che si vogliono bene e vogliono procedere con una convivenza o un matrimonio. Sul lavoro continuate a impegnarvi e i riconoscimenti non mancheranno.

Bilancia - Cari bilancia, dopo un po' di tristezza negli ultimi giorni torna il sereno nella coppia. Sul lavoro arrivano nuove proposte interessanti che vi porteranno a un salto di carriera.

Scorpione - Cari scorpione, attenzione alle polemiche in amore, meglio non dire tutto ciò che si pensa oggi altrimenti rischiate il litigio. Sul lavoro siete molto ambiziosi anche se per adesso dovrete accontentarvi di ciò che avete.

Sagittario - Cari sagittario, in amore arrivano belle notizie e se siete in coppia potreste iniziare a pensare a un matrimonio. Sul lavoro siete nervosi ma forse avete solo bisogno di un po' di vacanza.

Capricorno - Cari capricorno, in amore bisogna stare attenti perché questo è un momento critico. Sul lavoro avete voglia di cambiamento e lo avrete prima di quanto pensiate.

Acquario - Cari acquario, dovreste sfruttare questa giornata per mettere in chiaro cosa non va nella vostra relazione. Sul lavoro bisogna sfruttare il tempo per portare a termine tutti i progetti.

Pesci - Cari pesciolini, bello questo cielo per l'amore ma anche per chiarire cosa non va nella coppia. Sul lavoro avete delle buone idee, non abbiate paura di esporle agli altri.

Almanacco

Il 27 luglio è il 208° giorno del calendario gregorian. Mancano 157 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Pantaleone è il protettore di medici, balie e nutrici.

Nati 27 luglio

Sei nato oggi? I nati il 27 luglio si trovano spesso nella condizione di prendere decisioni per gli altri: ciò può implicare l’allestimento di strutture teoriche, organizzazioni lavorative o gruppi sociali, possono diventare molto abili nel gestire scadenze, programmi o nell’amministrare il personale. Difficoltà possono nascere quando questi dinamici pianificatori cercano di prendere una decisione che riguarda se stessi.

1835 – Giosuè Carducci: Nato in provincia di Lucca, dalle Rime Nuove alle Odi Barbare la sua poesia ambì alla massima purezza e alla solennità di stile, in ciò raccogliendo l’eredità dei classici greci e latini e della lirica rinascimentale. Moderna fu la visione di letterato impegnato civilmente per la propria idea di nazione e per gli ideali politici, in cui credeva.

Accadde Oggi

Scioglimento del Partito Nazionale Fascista, inizia l’era delle “radio libere”, auto bomba a Milano e Roma.

1866 – Viene completato il Cavo Atlantico, che permetterà per la prima volta trasmissioni transatlantiche via telegrafo.

1830 – Il popolo parigino insorge contro il re Carlo X. Ci saranno 3 giorni di scontri, le famose Tre gloriose giornate o Rivoluzione di luglio finché, il 2 agosto, il monarca fu costretto ad abdicare.

1943. Il primo ministro Pietro Badoglio, appena insediato dopo l’arresto (avvenuto due giorni prima) di Benito Mussolini, delibera l’immediato scioglimento del Partito Nazionale Fascista, di cui Mussolini era stato il fondatore e, in tale veste, anche capo del governo.

1956 – Affonda il transatlantico Andrea Doria dopo l’impatto della sera precedente con un ideberg.

1956 – L’Egitto decide di nazionalizzare il Canale di Suez.

1976. La Corte Costituzionale sancisce la fine del monopolio della radio di Stato e la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. Inizia così ufficialmente l’era delle cosiddette “radio libere”. La prima e più nota delle emittenti private, Radio Milano Intenational, aveva dato il via alle sue trasmissioni già il 10 marzo 1975, rompendo così il monopolio sulle frequenze in esclusiva alla Rai. Imitata a Bologna il 9 febbraio 1976 da Radio Alice. Da quel momento l’Italia vede fiorire centinaia di nuove emittenti locali; poi, con l’avvento della tv, l’emittenza privata assumerà dimensioni nazionali.

1976 – la cittadina lombarda di Seveso viene sgomberata a causa della nube tossica sprigionata dall’Icmesa.

1978. Viene approvata dal parlamento la legge sull’equo canone, che stabilisce i prezzi massimi per gli affitti delle case e pene severe per i trasgressori.

1993. Due autobombe esplodono a pochi minuti di distanza a Roma e a Milano: è un duplice attentato che si consuma a due mesi esatti dalla scoppio della autobomba di via dei Georgofili a Firenze. I morti sono 11 e i feriti 95. Gli unici condannati sono il boss di Cosa Nostra Totò Riina e il mafioso Filippo Graviano.

2017 – Federica Pellegrini vince la medaglia d’oro nei 200 stile libero nei mondiali di nuoto a Budapest.