Oggi 26 marzo: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 26 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Sconsigliamo i ritorni di fiamma: sono solo una scusa per non andare avanti. Nel lavoro aspetta domani prima di decidere se sottoscrivere un impegno!

Toro. Interessanti i legami con Capricorno e Toro; oggi potresti ricevere una notizia inaspettata in amore! Le questioni di lavoro si risolveranno molto presto: positività!

Gemelli. C’è più agitazione. Possiamo parlare di un periodo importante per l’amore, tuttavia la Luna ora è contraria e porta conflitti. Nel lavoro, fermo restando che Giove e Saturno sono favorevoli, in questo giorno qualcosa non va.

Cancro. Ci sono tante cose da chiarire, soprattutto con Ariete e Capricorno. Se sei reduce da una separazione sei restio ad impegnarti: è normale. Nel lavoro non hai voglia delle solite mansioni ma prima di maggio non puoi revocare gli accordi.

Leone. Molti dei problemi nati a febbraio sono già stati superati: tuttavia sei ancora incerto per l’amore. Nel lavoro continui a sentirti insoddisfatto nella tua attività: fai fatica a concentrarti.

Vergine. Le prossime 48h sono importanti: puoi avvicinare una persona che ti interessa. Nel lavoro sono usciti molti soldi ultimamente, ma è previsto un recupero; ovviamente i soldi non piovono dal cielo ma puoi amministrare le tue risorse.

Bilancia. Marzo è un mese che invita, sul finire, a non diventare troppo polemici in amore. Nel lavoro se c’è una causa o una questione legale o finanziaria si potrà arrivare ad una soluzione.

Scorpione. Questa settimana riporta alla luce delle emozioni che avevi dimenticato. Nel lavoro chi esercita un’attività autonoma o commerciale potrà recuperare nelle prossime settimane.

Sagittario. Oggi senti un po’ di stanchezza. Molto più complesse le relazioni ufficiose: in generale è meglio evitare di tenere il piede in due staffe. Nel lavoro lascia passare queste ore senza pendere decisioni affrettate.

Capricorno. Se c’è qualcosa che non va oggi puoi parlarne, la Luna è favorevole. Nel lavoro non è tutto facile… alcune alleanze potrebbero rivelarsi sbagliate.

Acquario. Potresti sentirti più libero, oppure è questo il desiderio: non essere più preda di sentimenti poco definirti. Nel lavoro il periodo consentirà di ritrovare serenità. Arriveranno anche contatti e proposte di lavoro.

Pesci. E’ una giornata piuttosto controversa per colpa della Luna opposta: non alimentare le divergenze in amore. Nel lavoro anche lì non tutto è facile da gestire da qualche tempo sei troppo polemico.

Almanacco

ll 26 marzo è il 85º giorno del calendario gregoriano. Mancano 280 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Sant'Emanuele Martire visse attorno al terzo secolo dopo Cristo in Anatolia ed è oggi ricordato come esempio di coerenza alla fede cattolica e coraggio, nonché come simbolo di devozione ed amicizia.

Etimologia: Emanuele, nome biblico, deriva dall’invocazione con la quale il profeta Isaia invocò il Messia atteso dal “popolo eletto”: “Imma-nu-El”, “Dio è con noi”. Nel Vangelo secondo Matteo, anche Gesù era indicato con l’epiteto di “Immanuel”. Da qui la pronta diffusione del nome già nelle prime comunità cristiane.

Nati 26 marzo

Sei nato oggi? Anche se non ti mancano l’ardore e l’entusiasmo tipici del tuo segno, riesci comunque ad agire in modo prudente e ponderato. Questa particolare combinazione ti permette di ottenere nel lavoro buoni risultati o addirittura un grande successo. In amore prediligi le situazioni stabili, detesti le tensioni e riesci a creare intorno a te un clima sereno e rassicurante.

1948 – Steven Tyler: Leader della rockband Aerosmith, è tra i maggiori cantanti della storia del rock, noto come il “demone urlante” per la peculiarità della sua voce e le movenze da ballerino, in cui prende a modello il grande Mick Jagger.

1893 – Palmiro Togliatti: Leader storico del Partito Comunista Italiano e padre costituente della Repubblica Italiana, per avversari e “compagni” di allora fu il Migliore. Nato a Genova.

1975 – Roberto Bolle: Primo ballerino italiano contemporaneo, ha danzato nei templi della danza mondiale dal Royal Ballet di Londra al Teatro dell’Opera di Vienna. Nato a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria.

1947 – Elton John: Musicista e cantautore tra i più valenti del rock mondiale, per le cronache musicali è il Baronetto.

Scomparsi oggi

2018 – Fabrizio Frizzi: Conduttore tra i più noti del panorama televisivo italiano, con una quasi quarantennale esperienza alle spalle. Nato a Roma, brucia le tappe della carriera nel mondo dello spettacolo, prima come speaker radiofonico e poi come conduttore in TV, approdando in RAI all’inizio degli anni Ottanta. Lanciato dal regista Michele Guardì con il programma “Europa Europa”, dal 1991 inizia a condurre Scommettiamo che…?, programma che gli dà la notorietà e che mantiene fino al 2001.

1827 – Ludwig van Beethoven: Secondo solo a Mozart nella schiera dei più grandi compositori di tutti i tempi, dopo di lui la musica non fu più la stessa. Nato a Bonn, ad ovest della Germania, e morto a Vienna nel 1827.

Accadde Oggi