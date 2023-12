Oggi 25 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in amore c'è un po' di nervosismo in questa giornata di Natale, attenzione. Per il resto, lasciate da parte i pensieri lavorativi e godetevi questa giornata in famiglia.

Toro - Cari toro, in amore siete desiderosi di conquistare la persona che vi piace e con la giusta determinazione ci riuscirete. Sul lavoro fatevi trovare pronti perché i cambiamenti sono dietro l'angolo.

Gemelli - Cari gemelli, in amore sentite un po' di lontananza da parte del partner anche se è Natale. Sul lavoro è arrivato il momento di staccare per un po'.

Cancro - Cari cancretti, attenzione in amore perché potrebbero esserci dei disguidi con il partner. Sul lavoro concedetevi una piccola pausa.

Leone - Cari leoncini, oggi godetevi la vostra dolce metà e prendetevi una pausa dal lavoro in tutti i sensi.

Vergine - Cari vergine, in questa giornata vivrete bellissime emozioni quindi lasciatevi andare. Sul lavoro siete in una fase di grande creatività ma oggi è Natale quindi tenete le idee per la prossima settimana.

Bilancia - Cari bilancia, c'è un bel po' di stanchezza in questa giornata di Natale e anche un po' di soddisfazione. Il lavoro? Meglio non pensarci oggi.

Scorpione - Cari scorpioncini, oggi riuscirete a condividere il natale con le persone care e, alla fine, avevate bisogno proprio di questo. Sul lavoro arrivano belle novità, preparatevi.

Sagittario - Cari sagittario, bello questo cielo per l'amore e sul lavoro è il periodo giusto per fare un bel salto di qualità. Oggi che è Natale, cercate di godervi la giornata in famiglia anche se per voi stare fermi è sempre molto difficile.

Capricorno - Cari capricorno, le stelle di oggi parlano di emozioni forti e questo Natale sarà memorabile. Sul lavoro arriva una nuova fase che vi permetterà di dimostrare a tutti il vostro valore.

Acquario - Cari acquario, in questa giornata la passione sarà alle stelle, meglio di così. Sul lavoro arrivano belle conferme.

Pesci - Cari pesciolini, in questa giornata riuscirete a sentirvi sereni e pieni d'amore. Avevate proprio bisogno di stare in famiglia. Sul lavoro inizia un nuovo capitolo con il prossimo anno e ne avevate proprio bisogno.

Almanacco

Il 25 dicembre è il 359º giorno del calendario gregoriano. Mancano 6 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santo Natale

Natale: Il Natale è la festività cristiana che ricorda la nascita di Gesù. Da moltissimi anni, ormai, ha assunto anche connotazioni non religiose, rappresentando un giorno di festa da trascorrere in famiglia, scambiandosi doni sotto l’albero (portati da Babbo Natale, per i più piccini). È una ricorrenza ricca di tradizioni: il presepe che raffigura la natività di Gesù, l’albero di Natale (addobbato da luci, colori, palline), Babbo Natale (il buon vecchio dalla barba bianca che distribuisce doni ai bimbi buoni), il vischio, il panettone, il pandoro, il cotechino e chi più ne ha più ne metta! Immancabili i regali! Ricerche storiche approfondite sulle origini del Natale hanno fatto emergere che venne scelta la data del 25 dicembre per sostituire la ricorrenza pagana del “Sol Invictus”, mettendo in relazione l’immagine del Sole con il figlio di Dio.

Accadde oggi

Canto di Natale di Charles Dickens viene letto alla radio per la prima volta, Carlo Magno è incoronato imperatore.

0 – Nascita di Gesù Cristo (secondo la religione Cristiana).

274 – Aureliano stabilisce la festa del Sol Invictus in questa data per farla coincidere con il Natale.

336. Si tiene a Roma la prima celebrazione del Natale di cui si abbia notizia nel “Cronografo” del 354.

Si tiene a Roma di cui si abbia notizia nel “Cronografo” del 354. 390 – Il vescovo di Milano Ambrogio costringe l’imperatore Teodosio I a fare penitenza per il massacro da questi ordinato contro i tessalonicesi.

537 – A Costantinopoli Giustiniano dedica una basilica a Santa Sofia.

800 – Carlo Magno è incoronato imperatore: «A Carlo, piissimo, augusto, incoronato da Dio, grande e pacifico imperatore, vita e vittoria». È la formula pronunciata da papa Leone III quando, il 25 dicembre dell’anno 800, incoronò Carlo Magno imperatore nella basilica di San Pietro. In quella notte di Natale nacque ufficialmente il Sacro Romano Impero, il cui destino segnò per sempre la storia del continente europeo.

«A Carlo, piissimo, augusto, incoronato da Dio, grande e pacifico imperatore, vita e vittoria». È la formula pronunciata da papa Leone III quando, il 25 dicembre dell’anno 800, incoronò Carlo Magno imperatore nella basilica di San Pietro. In quella notte di Natale nacque ufficialmente il Sacro Romano Impero, il cui destino segnò per sempre la storia del continente europeo. 1075 – Papa Gregorio VII viene aggredito dai romani durante la messa di Natale.

1223. A Greccio avviene la prima rappresentazione del presepe vivente per iniziativa del frate Francesco d’Assisi .

A avviene la prima rappresentazione del per iniziativa del frate . 1818 – Prima esecuzione di Astro del Ciel (Stille Nacht) (Chiesa di San Nicola a Oberndorf, Austria).

1914 – Appena passata la mezzanotte le truppe tedesche sul fronte occidentale cessano il fuoco e iniziano a cantare canzoni natalizie. Attraversando la terra di nessuno si scambiano doni con i nemici che li fronteggiano. La tregua di Natale durerà per diversi giorni a seconda delle zone.

1926. Hirohito diventa imperatore del Giappone.

diventa imperatore del Giappone. 1931 – Debutta Natale in casa Cupiello: Luca Cupiello vive la tradizione del presepe con l’entusiasmo e l’incoscienza di un bambino, cercando testardamente il consenso del figlio Tommasino, giovane indolente e affetto da una strana cleptomania domestica. L’infantilismo di Luca sarà fonte di guai per la moglie Concetta, fino a scatenare un vero e proprio dramma familiare.

Luca Cupiello vive la tradizione del presepe con l’entusiasmo e l’incoscienza di un bambino, cercando testardamente il consenso del figlio Tommasino, giovane indolente e affetto da una strana cleptomania domestica. L’infantilismo di Luca sarà fonte di guai per la moglie Concetta, fino a scatenare un vero e proprio dramma familiare. 1939 – Canto di Natale di Charles Dickens, viene letto alla radio per la prima volta (CBS radio).

1989 – Nicolae Ceau?escu, dittatore comunista della Romania, e la moglie Elena vengono condannati a morte per vari capi di imputazione con un processo sommario e giustiziati.

1996 – Portopalo: nella notte fra il 25 e il 26 dicembre affonda un battello di immigrati che cercava di raggiungere le coste siciliane. Le vittime sono 283: si tratta della più grande tragedia navale avvenuta nel Mediterraneo dalla fine della seconda guerra mondiale. Viene ricordata come la Strage di Natale.

2004 – La navetta spaziale Cassini rilascia la sonda Huigens, che atterrerà su Titano, una delle lune di di Saturno.

– rilascia la sonda Huigens, che atterrerà su Titano, una delle lune di di Saturno. 2010 – Per la prima volta nella storia dopo 128 anni nevica sulla città statunitense di Atlanta nel giorno di Natale. Oltre 500 collegamenti aerei subiscono annullamenti o ritardi.

Nati il 25 dicembre

Sei nato oggi? La tua generosità è grande e sei sempre pronto ad aiutare chi bussa alla tua porta. Questo atteggiamento è fonte di serenità interiore ma, qualche volta, ti procura dei problemi, soprattutto nel lavoro, dove devi imparare a far valere di più le tue ragioni. In amore, dopo qualche delusione, incontrerai chi saprà amare il tuo grande cuore e darti tutta la felicità che meriti.

1642 – Isaac Newton: Uno dei massimi studiosi della storia dell’umanità, scopritore di principi fondamentali della matematica e della fisica.

1988 – Marco Mengoni: Espressione della nuova frontiera di artisti lanciati dal reality, in nove anni di attività ha già raccolto consensi e riconoscimenti degni di una star consumata. Nato a Ronciglione.

Scomparsi oggi:

1977 – Charlie Chaplin: Muore in Svizzera all’età di 88 anni l’attore e regista britannico creatore di Charlot. È con lui che è nato il mito del cinema e con i suoi film ha raggiunto, probabilmente, la forma poetica più alta.

1983 – Joan Miró: Uno dei principali esponenti del surrealismo pittorico, con la continua ricerca dell’essenziale innovò il linguaggio artistico, influenzando le avanguardie europee e grandi maestri come Salvador Dalì.

1995 – Muore a Beverly Hills l’attore Dean Martin: il suo vero nome è Dino Paul Crocetti, essendo nato in Ohio da genitori di origini abruzzesi. Per anni aveva fatto coppia com Jerry Lewis.

2016 – George Michael: Star della musica mondiale, nelle sue corde ci sono diversi generi, dal rock al pop, dal soul al r’n’b. Londinese doc, con oltre 100 milioni di dischi venduti figura tra gli artisti britannici più popolari di sempre.