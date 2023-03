Oggi 24 marzo: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 24 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Potrai organizzare un incontro piacevole, i single del segno sono favoriti. Nel lavoro possono venirti buone idee, da sfruttare nel corso delle prossime settimane.

Toro. Stai attento alle parole di troppo, quello che dici potrà essere causa di malessere. Nel lavoro purtroppo non sei contento di ciò che fai: per il momento però non ci sono altre opportunità, accontentati.

Gemelli. La Luna è sempre favorevole: se il tuo partner non ti ascolta dovrai necessariamente parlare di questo problema. Nel lavoro non ti va di accettare mansioni che non desideri: la tua volontà è ciò che ti porta in alto.

Cancro. Chi ha intenzione di sposarsi o di ricominciare una storia deve tenere a mente che il passato ha comunque il suo peso. Nel lavoro se ci sono contratti in scadenza probabilmente vorrai alzare il tiro.

Leone. Giornata interessante: la Luna è nel tuo segno; potresti sentirti vicino ad una persona che ti interessa. Nel lavoro in questi giorni potrai ottenere una piccola soddisfazione.

Vergine. Sei ancora agitato in amore, tuttavia rispetto a inizio mese sembri più forte. Nel lavoro oggi hai una bella idea per il futuro, potrai svilupparla nel corso delle prossime settimane.

Bilancia. Questa è una giornata migliore rispetto alle ultime: Venere però è ancora opposta. Nel lavoro è meglio fare le cose con molta calma, rimanda le decisioni a lunedì prossimo.

Scorpione. E’ una giornata in cui sarà meglio non rivangare il passato, l’amore vive alti e bassi. Nel lavoro le uscite economiche vanno condotte con cautela: la Luna oggi è contraria.

Sagittario. Sfrutta la prima parte della giornata: se il cuore è solo non sono esclusi nuovi incontri. Nel lavoro stai cercando complici, persone che possano darti disponibilità.

Capricorno. Cerca di tenere la tensione sotto controllo, altrimenti il rischio di agitarti diventa sempre più alto. Nel lavoro c’è più stanchezza, non hai il controllo.

Acquario. Oggi la Luna è opposta, è meglio rinviare i discorsi che portano a discussioni inutili. Nel lavoro se la tua è un’attività autonoma è il momento di rimboccarsi le maniche.

Pesci. Un momento particolare per colpa di Marte dissonante. Attenzione agli ex per le questioni economiche. Nel lavoro qualcosa non va, meglio fare buon viso a cattivo gioco! In fondo le cose si possono sempre migliorare.

Almanacco

Il 24 marzo è l’83º giorno del calendario gregoriano. Mancano 282 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Caterina di Svezia

L’etimologia del nome «Caterina» attinge al greco «donna pura». Tale fu Catarina Ulfsdotter, meglio conosciuta come Caterina di Svezia, secondogenita degli otto figli di Santa Brigida, la grande mistica svedese che ha segnato profondamente la storia, la vita e la letteratura del Paese scandinavo.

Nati 24 marzo

I nati il 24 marzo sono spontanei e diretti e, di solito, preferiscono prendere la vita il più semplicemente possibile; sono circondati da un alone di innocenza e ingenuità tipicamente infantile. Questo tratto naturale del loro carattere li porta a un atteggiamento di estrema apertura verso gli altri, di solito riconoscibile fin dal primo incontro. Possono essere timidi e riservati e dotati di una grande modestia e forza d’animo.

1926 – Dario Fo: Sublime interprete ed innovatore del linguaggio teatrale, è stata una delle figure più eminenti del panorama culturale italiano.

1874 – Luigi Einaudi: Annoverato tra i padri della Repubblica Italiana, la sua personale declinazione del pensiero liberale resta ancora attuale.

1874 – Harry Houdini: Nessuna catena, camicia di forza o baule ha saputo resistere a colui che è passato alla storia come il più grande illusionista ed escapologo della storia.

Accadde Oggi

1401 – L’imperatore turco-mongolo Tamerlano saccheggia Damasco.

1603 – Giacomo I Stuart, già Re di Scozia, viene proclamato Re d’Inghilterra in successione ad Elisabetta I Tudor.

1810 – Parigi: in seguito ad una parata che lo ha colpito favorevolmente, Napoleone Bonaparte ordina che i Pupilles de la Garde vengano aggiunti alla Guardia Imperiale. Era formata da bambini abbandonati oppure orfani, per lo più di soldati morti in servizio

1849 – Novara: l’ex Re di Sardegna Carlo Alberto fugge all’una del mattino diretto in Portogallo, dopo aver abdicato in favore del figlio Vittorio Emanuele II

1882- Il biologo tedesco Robert Koch , poi Premio Nobel per la medicina nel 1905, annuncia la scoperta del batterio responsabile della tubercolosi , che verrà chiamato anche bacillo di Koch. A cavallo tra il 1800 e il 1900, la tubercolosi è la principale causa di morte in Europa e negli Stati Uniti.

, poi Premio Nobel per la medicina nel 1905, , che verrà chiamato anche bacillo di Koch. A cavallo tra il 1800 e il 1900, la tubercolosi è la principale causa di morte in Europa e negli Stati Uniti. 1905- Muore Jules Verne , lo scrittore di “Ventimila leghe sotto i mari” e “Viaggio al centro della Terra”.

, lo scrittore di “Ventimila leghe sotto i mari” e “Viaggio al centro della Terra”. 1944- Nei pressi di Roma, è il giorno dell’eccidio delle Fosse Ardeatine : 335 persone vengono fucilate. La rappresaglia per l’attentato di Via Rasella, dove avevano trovato la morte 33 militari tedeschi, è guidata dal colonnello Herbert Kappler, coadiuvato dal capitano Priebke.

: 335 persone vengono fucilate. La rappresaglia per l’attentato di Via Rasella, dove avevano trovato la morte 33 militari tedeschi, è guidata dal colonnello Herbert Kappler, coadiuvato dal capitano Priebke. 1962- Muore Auguste Piccard, fisico ed esploratore svizzero . Costruisce, con il fratello gemello Jean, palloni aerostatici dal 1913. Nel 1934, tocca in aerostato i 17.500m. Con il passare degli anni, progetta e costruisce il primo batiscafo, per sondare le profondità del mare.

. Costruisce, con il fratello gemello Jean, palloni aerostatici dal 1913. Nel 1934, tocca in aerostato i 17.500m. Con il passare degli anni, progetta e costruisce il primo batiscafo, per sondare le profondità del mare. 1973 – Viene pubblicato The Dark Side of the Moon , l’album più venduto dei Pink Floyd che vanta ben 723 settimane consecutive di permanenza nella top 200 U.S.A.

, l’album più venduto dei Pink Floyd che vanta ben 723 settimane consecutive di permanenza nella top 200 U.S.A. 1976- Un golpe militare cambia il corso della storia dell’Argentina . Prende il potere una giunta, composta da Leopoldo Galtieri in rappresentanza dell’esercito, da Emilio Eduardo Massera per la marina, da Orlando Ramon Agosti, per l’aeronautica, e presieduta dal generale Jorge Videla.

. Prende il potere una giunta, composta da Leopoldo Galtieri in rappresentanza dell’esercito, da Emilio Eduardo Massera per la marina, da Orlando Ramon Agosti, per l’aeronautica, e presieduta dal generale Jorge Videla. 1989- La nave petroliera Exxon Valdez, di proprietà della Exxon Mobil, si incaglia nella baia di Prince William , in Alaska. Oltre 41 milioni di litri di greggio fuoriescono dallo scafo dell’imbarcazione provocando uno dei disastri ambientali più gravi della nostra storia .

, in Alaska. Oltre 41 milioni di litri di greggio fuoriescono dallo scafo dell’imbarcazione provocando . 1999- La Nato inizia i bombardamenti aerei sulla Repubblica Federale Iugoslava , accusata di non aver rispettato gli accordi internazionali di Rambouillet che miravano a risolvere la questione del Kosovo, focolaio di tensione etnica tra serbi e albanesi.

, accusata di non aver rispettato gli accordi internazionali di Rambouillet che miravano a risolvere la questione del Kosovo, focolaio di tensione etnica tra serbi e albanesi. 1999 – Un incendio si sviluppa nel tunnel del Monte Bianco : vi perdono la vita 39 persone .

Un si sviluppa nel : vi perdono la vita . 2004 – Vincita record con un “6” al Superenalotto a Bari : 45 milioni e 740.866,23 euro.E’ la seconda miglior vincita di sempre.

: 45 milioni e 740.866,23 euro.E’ la seconda miglior vincita di sempre. 2012 – Vigor Bovolenta: nato a Contarina in provincia di Rovigo e morto a Macerata, è stato un grande pallavolista.

nato a Contarina in provincia di Rovigo e morto a Macerata, è stato un grande pallavolista. 2013 – Centinaia di miglia di persone protestano a Parigi contro la legalizzazione i n Francia dei matrimoni tra persone dello stesso sesso

Centinaia di miglia di persone protestano a Parigi contro la n dei 2015 – Volo Germanwings 9525: il copilota schianta volontariamente l’aereo nei pressi della località francese di Prads-Haute-Bléone.

1944 – Eccidio delle Fosse Ardeatine: Uno dei più vili massacri compiuti contro cittadini inermi e simbolo dell’immane ferocia dell’occupazione nazista durante la Seconda guerra mondiale.