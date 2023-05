Oggi 24 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 24 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, in amore la voglia di mettersi in gioco è grande e dovreste sfruttare questo periodo per lasciarvi andare e dichiarare i vostri sentimenti. Sul lavoro puntate tutto sul vostro essere diplomatici e mediatori.

Toro - Cari toro, questo è il periodo giusto per amate e lasciarvi amare. Sul lavoro se c'è stata una crisi andrebbe superata con l'impegno e la determinazione.

Gemelli - Cari gemelli, in amore purtroppo siete lontani dal partner e questa cosa sta influendo negativamente sulla vostra relazione. Sul lavoro è un momento di serenità e di forza.

Cancro - Cari cancretti, finalmente iniziate a vedere la luce in amore e questo periodo vi darà modo di vivere grandi emozioni. Sul lavoro bisogna mettere dei paletti e farsi valere di più.

Leone - Cari leoncini, l'amore procede nel migliore dei modi e se siete single avrete modo di incontrare qualcuno di speciale. Sul lavoro bisogna chinare la testa e andare avanti nonostante tutto. Le novità sono dietro l'angolo.

Vergine - Cari vergine, con la luna opposta bisogna stare molto attenti ai rapporti con gli altri. Sul lavoro potrebbe esserci un bel cambiamento, fatevi trovare pronti.

Bilancia - Cari bilancini, sarebbe meglio mantenere la calma in amore perché i pianeti provocano un po' di agitazione nella coppia. Sul lavoro state vivendo un momento di difficoltà. I risultati sembrano non arrivare mai ma bisogna avere pazienza.

Scorpione - Cari scorpioncini, il cielo di oggi parla di grandi novità in amore ma attenti a non commettere sempre gli stessi errori. Sul lavoro bisogna mantenere la calma e viversi tutto con tranquillità.

Sagittario - Cari sagittario, attenzione in amore a non esporvi troppo perché potreste non ricevere il riscontro sperato da parte della persona amata. Sul lavoro siete un po' in dubbio ma presto troverete le giuste risposte.

Capricorno - Cari capricorno, in amore bisogna stare molto attneti, soprattutto se si è indecisi tra due persone. Presto si avranno le idee più chiare. Sul lavoro meglio non fermarsi, battete il ferro finché è caldo.

Acquario - Cari acquario, in amore ci sarà modo di vivere bei momentti anche se potreste essere un po' più polemici del solito. Sul lavoro potrebbe saltare un incontro importante ma ci sarà modo di riprogrammarlo.

Pesci - Cari pesciolini, la luna è dalla vostra parte quindi non abbiate paura di lasciarvi andare. Sul lavoro bisogna stare attenti ai soldi ma verso fine mese ci sarà un bel recupero.

Almanacco

E’ il 24 maggio, 144° giorno dell’anno, 21ª settimana. Alla fine mancano 221 giorni.

Santi del giorno: Sant’Amalia (Martire di Tavio)

Etimologia: Amalia, nome di origine germanica che significa “attiva, laboriosa, perseverante”. L’elemento amal (“molto attivo”) era diffuso tra i nomi degli Ostrogoti (Amalaberga, Amalafrida, Amalasunta), tanto che questi erano chiamati anche Amali.

Nati 24 maggio

Sei nato oggi? Dinamico ed intraprendente non stai fermo un secondo, non hai mai un attimo di pace. Tutte le tue energie sono sempre indirizzate verso il raggiungimento di una posizione prestigiosa nel lavoro, posizione che sai di meritare e che infine otterrai. In amore potrai contare sull’appoggio e l’affetto sicuro di un partner innamorato.

1900 – Eduardo De Filippo: Il più grande drammaturgo italiano del secondo Novecento e tra i pochissimi ad essere rappresentato anche all’estero. Seppur con diverse scelte stilistiche e tematiche, raccolse idealmente l’eredità di Pirandello da lui considerato “il Maestro”.

1941 – Bob Dylan: Il menestrello di Duluth (dal nome della città del Minnesota che gli ha dato i natali) non è solo uno dei mostri sacri della musica mondiale ma un’icona culturale evergreen.

1961 – Ilaria Alpi: Giornalista RAI e inviata di guerra, la sua scomparsa rimane uno dei grandi misteri irrisolti della storia d’Italia. Nata a Roma, studiò arabo all’università.

Scomparsi

1543 – Niccolò Copernico: L’artefice della rivoluzione astronomica che, mettendo in discussione il sapere scientifico di un millennio e mezzo, indicò la giusta via per svelare i meccanismi dell’Universo. Nato a Torùn.

1974- Muore a Washington Duke Ellington, uno dei grandi protagonisti della musica Jazz americana. Direttore d’orchestra, pianista e compositore, suona nei locali della capitale statunitense prima spostarsi a New York alla fine degli anni ’20 e farsi conoscere al famoso Cotton Club di Harlem.

Accadde Oggi

Inizia la 1^ Guerra Mondiale, Nobile giunge al Polo Nord, primo messaggio telegrafico, nasce Bob Dylan.

1915- L’Italia entra in guerra contro l’impero austro-ungarico, gettandosi nella Prima Guerra Mondiale dieci mesi dopo l’inizio delle ostilità in Europa. Alle 3:30 le truppe italiane oltrepassano il confine italo-austriaco, puntando verso le “terre irredente” del Trentino, del Friuli e della Venezia Giulia.

1915- L'Italia entra in guerra contro l'impero austro-ungarico, gettandosi nella Prima Guerra Mondiale dieci mesi dopo l'inizio delle ostilità in Europa. Alle 3:30 le truppe italiane oltrepassano il confine italo-austriaco, puntando verso le "terre irredente" del Trentino, del Friuli e della Venezia Giulia. 1928- Dopo due voli esplorativi, la spedizione del dirigibile Italia, guidata da Umberto Nobile, raggiunge il Polo Nord all'1 e 20, proprio nell'anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale.

1968- Il presidente francese Charles De Gaulle, in un messaggio televisivo alla nazione, lancia un ultimatum agli studenti e ai lavoratori in sciopero che hanno portato il paese in uno stato di immobilismo durante 3 settimane di violente dimostrazioni.

1995- Il boss dei corleonesi Leoluca Bagarella viene arrestato dalla Divisione Investigativa Antimafia. Latitante dal 1992, dopo l'arresto di Riina, Bagarella ha vinto lo scontro con il clan Aglieri, diventando uno dei massimi esponenti di Cosa nostra.

2011 – La compagnia Tokyo Electric Power annuncia che tre reattori della centrale nucleare di Fukushima sono andati distrutti in seguito allo tsunami dell'11 marzo.

1883 – Apre il ponte di Brooklyn: Progettato nel clima di riconciliazione post Guerra civile, per vent’anni è stato il ponte sospeso più lungo del mondo. Cerniera tra la New York antica e quella moderna, ne divenne col tempo un simbolo incontrastato e il miglior punto d’osservazione dello skyline di Manhattan. Nella seconda metà degli anni Sessanta del XIX secolo, chiusa la drammatica perentesi della Guerra civile (1861-65), New York fu meta di milioni di immigrati, attirati dalle prospettive di lavoro e dal clima di libertà che qui imperava. Sull’altra sponda del fiume East River, Brooklyn aveva finito con l’assorbire l’intera contea e si presentava come una delle città più popolose degli Stati Uniti d’America, per via di una considerevole immigrazione dall’Italia.

1844 – Morse trasmette il primo messaggio telegrafico: «Quali cose ha creato Dio» (nella versione originale “What Hath God Wrought”) è la frase che Samuel Morse telegrafò da Washington a Baltimora, alle 8,45 del 24 maggio del 1844. Fu il primo messaggio della storia delle telecomunicazioni.